Die Stromausfälle in Südafrika verursachen Chaos für die Bürger

Autounfälle, opportunistische Kriminelle, verrottende Lebensmittel, verwesende Körper, bankrotte Unternehmen und Wasserknappheit. Willkommen im Leben unter den Stromausfällen in Südafrika.

Letzte Woche wurde das düstere Ausmaß der Ausfälle offengelegt, als den Südafrikanern geraten wurde, tote Angehörige innerhalb von vier Tagen zu beerdigen.

In einer öffentlichen Erklärung warnte die South African Funeral Practitioners Association davor, dass Leichen in Leichenhallen aufgrund der unerbittlichen Stromausfälle schnell verwesten, was einen enormen Druck auf die Bestattungsunternehmen ausübte, die mit der Verarbeitung von Leichen zu kämpfen hatten.

Die Situation ist so schlimm, dass der Präsident des Landes, Cyril Ramaphosa, erwägt, eine nationale Katastrophe auszurufen, ähnlich einer im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie, die verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes hatte.

Letzte Woche marschierten zahlreiche Anhänger der Oppositionspartei der Demokratischen Allianz unter schwerer Bewachung durch die Straßen von Johannesburg und Kapstadt, um ihrer Frustration über die anhaltenden Stromausfälle Ausdruck zu verleihen.

Der staatliche Energieversorger Eskom führt mehrmals täglich weit verbreitete Stromausfälle durch, die vor Ort als Lastabwurf bekannt sind, um den vollständigen Zusammenbruch des Stromnetzes zu verhindern.

Engpässe im Stromsystem bringen das Netz aus dem Gleichgewicht, und Eskom hat erklärt, dass kontrollierte Ausfälle notwendig sind, um sicherzustellen, dass Reservemargen aufrechterhalten werden und das System stabil bleibt.

Während das Land seit Jahren ständige Stromausfälle erlebt, sind geplante Stromausfälle seit September 2022 zur Routine geworden und betreffen jeden Teil der südafrikanischen Gesellschaft.

Für manche Menschen kann der fehlende Zugang zu zuverlässiger Stromversorgung der Unterschied zwischen Leben und Tod sein.

Vor ihrem Tod im Oktober 2022 brauchte Lis Van Os 17 Stunden am Tag Sauerstoff. Ihre stationäre Sauerstoffmaschine benötigte Netzstrom, was Phasen des Lastabwurfs extrem stressig machte, insbesondere wenn der Strom nicht wie geplant zurückkehrte, sagte ihre Familie.

Ihre Tochter Karin McDonald war gezwungen, Backup-Optionen wie Wechselrichter und einen mobilen Backup-Sauerstofftank zu erkunden, die nur kurze Zeit überdauerten.

„Gegen Ende (ihres Lebens) verursachten Stromausfälle bei allen viel Angst“, sagte sie.

Südafrikaner erlebten 2022 mehr als doppelt so viele Stromausfälle wie in keinem anderen Jahr. Und 2023 soll es noch schlimmer werden.

Selbst einfache tägliche Aufgaben müssen um Lastabwurfpläne herum angeordnet werden, einschließlich Essensplanung, Reisezeiten, Arbeit, die eine Internetverbindung erfordert.

Von der Zubereitung von Babynahrung bis hin zum Laufenlassen der Ventilatoren während der Sommerhitze – der fehlende Zugang zum Stromnetz macht das tägliche Leben der Südafrikaner zu einer Herausforderung.

Maneo Motsamai, eine Hausangestellte in Johannesburg, sagt, dass die Ausfälle sie an einfachen Aufgaben wie Kochen hindern.

„Ich koche Wasser, um Maismehl (Maisbrei) zu kochen, und der Strom geht. Ich kann nicht essen, es ist eine Verschwendung. Ich kann damit nicht umgehen“, sagte Motsamai gegenüber CNN.

Pumpstationen können kein Wasser liefern und viele kleine Unternehmen ohne Zugang zu Notstrom müssen Geschäfte schließen und Mitarbeiter entlassen, so die Personen, mit denen CNN sprach.

Thando Makhubu betreibt die Soweto Creamery, eine Eisdiele in Jabulani, Soweto, am Stadtrand von Johannesburg. Seine Familie bündelte kleine Sozialleistungen, die sie während der Covid-19-Pandemie erhalten hatten, um das Unternehmen aufzubauen, spürt aber jetzt den Druck durch Stromausfälle.

Anfang Januar war das Geschäft 72 Stunden lang ohne Strom, als der Strom nicht wie geplant zurückkehrte. Thando war gezwungen, Geld für Diesel zu berappen, um ihren Generator anzutreiben und zu verhindern, dass alle seine Aktien schmelzen. Er sagt, die Ausfälle sind kostspielig und zerstören ihre Hoffnungen auf Expansion.

Bongi Monjanaga, die ein Startup-Reinigungsdienstleistungsunternehmen leitet, das in ganz Johannesburg tätig ist, sagt, dass die Ausfälle jeden Teil ihres jungen Geschäfts betreffen, wie den Betrieb von elektrischen Reinigungsgeräten, das Betreten und Verlassen von Räumlichkeiten, wenn Sicherheitsschleusen nicht funktionieren, und das Internet, um Kunden Rechnungen zu stellen und vervollständigen Sie Online-Steuerkonformitätsdokumente.

„Ich finde mich in diesem Elend wieder, wenn ich gerade versuche, anzufangen. Ich versuche einfach zu wachsen“, sagt sie.

Die Eskalation von Stromausfällen ist auch zutiefst besorgniserregend für die Ernährungssicherheit Südafrikas, treibt die Preise in die Höhe und belastet die angespannten Haushaltsbudgets noch stärker.

Da moderne landwirtschaftliche Praktiken immer mehr auf Strom für die Bewässerung, Verarbeitung und Lagerung von Pflanzen angewiesen sind, hat die Lastabschaltung einen enormen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion.

Gys Olivier, ein Bauer aus Hertzogville in der Provinz Free State in Ost-Zentral-Südafrika, sagt, dass er und andere Bauern in der Gegend gezwungen waren, Pflanzkartoffeln im Wert von Hunderttausenden von Dollar wegzuwerfen, weil die Kühlkette unterbrochen wurde ‚ – (der Prozess der Kühlhaltung von Produkten in der gesamten Lieferkette.)

Aufgrund von Wasserknappheit gibt es auch weniger Nachfrage von Erzeugern, da Pumpstationen für den Betrieb auf Strom angewiesen sind.

„Wir haben alles getan, um sicherzustellen, dass Lebensmittel zu einem sehr guten Preis auf den Tisch kommen, aber die Landwirtschaft ist so kapitalintensiv geworden“, sagt Olivier.

Währenddessen sterben Vieh und Geflügel, bevor sie überhaupt den Schlachthof erreichen.

Ein grausames Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Arbeiter, die 50.000 tote Masthähnchen von einer Farm in der Nordwestprovinz entfernen. Die Vögel erstickten, als Stromausfälle die Lüftungssysteme zum Stillstand brachten. Der finanzielle Schaden für den Bauern belief sich laut lokalen Medienberichten auf rund 1,6 Millionen ZAR (93.300 US-Dollar).

Südafrika ist berüchtigt für hohe Kriminalitätsraten, und Lastabwurf macht es noch schlimmer, da Haussicherheitssysteme ausfallen, wenn der Strom ausfällt, was Kriminellen einen großen Tag in ungesicherten Grundstücken verschafft.

Auch die Polizeiarbeit wird schwieriger, da die Beamten aufgrund von Staus bei ausgeschalteten Ampeln den Tatort nicht schnell genug erreichen können.

Tumelo Mogodiseng, Generalsekretär der South African Policing Union (SAPU), bezeichnet den Lastabwurf als „eine Pandemie“.

Er sagt, das Leben seiner Mitglieder sei jetzt stärker gefährdet, da Beamte potenziell gefährliche Situationen in der Dunkelheit nicht erkennen können und Polizeistationen, von denen viele keine Notstromversorgung haben, bei Stromausfällen Gefahr laufen, von Kriminellen angegriffen zu werden.

„Die Polizei stirbt jeden Tag in diesem Land. Wenn dies bei Tageslicht geschieht, was passiert dann, wenn sie nachts kein Licht sehen können?“

Mogodiseng befürchtet auch, dass Verbrechen nicht gemeldet werden und die Bürger Angst haben, ihre Häuser bei Stromausfällen zu verlassen und in der Dunkelheit zu reisen. „Gemeinden werden nicht zu Polizeistationen reisen, um Fälle zu eröffnen, weil sie Angst haben“, sagte er gegenüber CNN.

Gareth Newham, der das Justice and Violence Prevention Program am Institute for Security Studies (ISS) in Pretoria leitet, sagt, dass es schwierig ist, solide Daten über die Auswirkungen von Ausfällen auf die Kriminalität zu erhalten. Während anekdotische Beweise darauf hindeuten, dass Kriminelle Ausfälle ausnutzen, fällt die jüngste Eskalation des Lastabwurfs mit den Weihnachtsferien zusammen, wenn die Kriminalitätsraten typischerweise steigen.

Seine größte Sorge ist, dass ein fortgesetzter Lastabwurf oder ein vorübergehender Netzzusammenbruch zu einer Wiederholung der koordinierten zivilen Unruhen, Unruhen und Plünderungen in Teilen der südafrikanischen Provinzen KwaZulu-Natal und Gauteng vor 18 Monaten führen könnte.

„Ein vollständiger Zusammenbruch des Stromnetzes könnte der Auslöser dafür sein, dass Banden auf lokaler Ebene mehr Macht erhalten, und wir könnten eine ähnliche Art von Gewalt erleben wie im Juli 2021.“

Unter dem seit 1994 amtierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) ist Eskom zum Synonym für Korruption, Kriminalität und Misswirtschaft geworden.

Im vergangenen Jahr ergab eine von einem Richter geführte Untersuchung der Bestechung unter dem ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, dass es Gründe gab, mehrere ehemalige Eskom-Führungskräfte strafrechtlich zu verfolgen.

Die Regierung hat es versäumt, neue Kraftwerke zu bauen, um mit der gestiegenen Nachfrage Schritt zu halten, und Warnungen von Energieexperten vor drohenden Versorgungsengpässen in den letzten zwei Jahrzehnten wurden ignoriert.

Ein Bericht der South African Institution of Civil Engineering aus dem Jahr 2019 zeigt, dass qualifizierte Ingenieure das Land in Scharen verlassen haben.

Obwohl Milliarden von USD für zwei riesige Kohlekraftwerke ausgegeben wurden, funktioniert keines richtig.

Ältere Kraftwerke verfallen aufgrund mangelnder Wartung, und die organisierte Kriminalität stiehlt lebenswichtige Kohlevorräte und Kabel von den Eisenbahnlinien, die von Minen zu Kraftwerken führen.

Unternehmen für erneuerbare Energien sagen, dass sie verzweifelt ins Netz einspeisen wollen, aber die Regierung hat nur langsam Bürokratie abgebaut und regulatorische Prozesse rationalisiert, die den Zeitrahmen für Umweltgenehmigungen, die Registrierung neuer Projekte und die Genehmigung von Netzanschlüssen verkürzen würden.

Rechtliche Klagen gegen die Regierung und Eskom häufen sich. Mehrere politische Parteien und Gewerkschaften kündigen an, die Regierung und die staatlichen Versorgungsunternehmen vor Gericht zu bringen, weil sie ihrer Pflicht zur Stromversorgung nicht nachgekommen sind.

Da ein Ende der Ausfälle nicht in Sicht ist, suchen die Südafrikaner verzweifelt nach alternativen Energiequellen, aber selbst diese sind für viele Bürger unerreichbar.

Thando Makhubu sagt, er sei schockiert über die Kosten, um sein Eisgeschäft netzunabhängig zu betreiben. „Uns wurden 100.000 Rand (5.945 US-Dollar) angeboten, und das schloss die Sonnenkollektoren aus.“

Auch Karin McDonald, die eine Schwimmschule betreibt, fand die Anschaffungskosten für Solaranlagen unerschwinglich. „Wir haben Angebote für Solarenergie für das Geschäft und das Haus erhalten und haben nicht weniger als eine halbe Million Rand (29.500 US-Dollar) in Betracht gezogen, was eine wichtige Lebensentscheidung ist“, sagte sie.

Auch auf Solar muss lange gewartet werden. „Ich kenne einen Solaranbieter, der letzte Woche 40 Anfragen hatte, alle für große Solarprojekte“, sagte Angus Williamson, ein Viehzüchter aus der Provinz KwaZulu-Natal.

Während sie sich mit ihrer neuen Realität abfinden, fällt es vielen Südafrikanern schwer, optimistisch zu bleiben.

„Das Licht am Ende des Tunnels ist ein Zug, der in unsere Richtung fährt“, sagte Williamson.