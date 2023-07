Ähnlich wie sie es vor dem Showdown tat, der die Schulen in Los Angeles im März drei Tage lang geschlossen hielt, hat Bass im laufenden Arbeitskonflikt in Hollywood eifrig eine neutrale Haltung bewahrt. Die Writers Guild of America befindet sich seit zwei Monaten im Streik, während SAG-AFTRA, die Schauspieler vertritt, bereit ist, ebenfalls ihre Arbeit einzustellen, wenn ihre Frist für eine Einigung mit den Studios am späten Mittwoch abläuft. Ein Streik zweier Gewerkschaften, der erste seit den 1960er Jahren, würde Hollywood zum Stillstand bringen.

Bass hat, wie die meisten Demokraten in Los Angeles, Verbündete auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Es ist eine Dynamik, die sich bis hin zu Gouverneur Gavin Newsom fortsetzt.

Der Streik der Akteure droht unmittelbar Auswirkungen auf Arbeitnehmer außerhalb der Unterhaltungsindustrie zu haben, da Produktionsstopps und unterstützende Unternehmen – wie chemische Reinigungen und Caterer – zu Kollateralschäden werden.

„Der Bürgermeister ist weiterhin besorgt über die Auswirkungen, die die fehlende Einigung auf die arbeitende Bevölkerung dieser Stadt und ihre Familien sowie auf unsere Wirtschaft hatte“, sagte Zach Seidl, ein Sprecher von Bass. „Wir müssen zu einer Vereinbarung kommen, die unsere Signaturindustrie und die Familien, die sie unterstützt, schützt.“

Newsom lehnte es auch ab, eine Hauptrolle bei der Schlichtung des Streits zu übernehmen, und erklärte Reportern am Mittwoch, dass „wir an der Peripherie involviert sind und unser direktes Engagement angeboten haben“, wenn beide Seiten dies wünschen, und betonte, dass er in „ständigem Kontakt“ stehe ” mit Interessenten.

Wie Bass steht der demokratische Gouverneur den Akteuren auf beiden Seiten nahe oder ist politisch mit ihnen verbündet, aber er ist sensibel für die wirtschaftliche Realität, wenn sich die Lage noch viel länger hinzieht, sagten Berater. Er ist sich auch bewusst, dass die Einzelheiten des Streiks – einschließlich der Zukunft des Streamings und der Regeln für künstliche Intelligenz – nicht leicht lösbar sind oder von gewählten Amtsträgern überhaupt geklärt werden können.

Der Autorenstreik nahm diese Woche eine bittere Wendung, als Deadline Hollywood berichtete, dass Studioleiter planen, die Gespräche mindestens bis Oktober auszusetzen, was den Mitgliedern der WGA größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden zufügen würde. Die AMPTP, die Organisation, die die Studios vertritt, wies den Plan am Mittwoch zurück, teilte Deadline jedoch mit, dass sie „entschlossen seien, eine Einigung zu erzielen“.

Unterdessen wird SAG-AFTRA am Donnerstag ohne Fortschritte in letzter Minute mit Hilfe eines Bundesvermittlers in den Streik treten.

Bisher gab es keinen wirklichen Ruf der Politiker, sich an den Gesprächen zu beteiligen. Alle drei Kandidaten für das bevorstehende Rennen im US-Senat haben Cameo-Auftritte auf den Streikposten vor den Studios gemacht. Aber insgeheim geben ihre Teams zu, dass es nicht ihre Aufgabe ist, sich auf die Details der Geschäftsabwicklung einzulassen. Dennoch sagte ein Berater eines der Kandidaten, dass sie aktiv nach Möglichkeiten suchten, sich zu engagieren.

„Es ist wichtig, dass Menschen in Wettbewerben zeigen, dass sie sich für Hollywood und die Industrie sowie die Arbeiter unter der Linie einsetzen, die diese Dinge erschaffen und produzieren. … Und es gibt eine Vielzahl anderer Leute, die sich weniger auf Arbeit konzentrieren und mehr daran interessiert sind, die Kontakte zu Hollywood-Spendern aufrechtzuerhalten“, sagte Herman. „Jeder Politiker ist hier in Kreuzkonflikte geraten.“

Kein gewählter Beamter hat große Lust auf eine längere Schlägerei in Hollywood. Laut einem Bericht des Milken Institute hat der letzte längere Streik der Schriftsteller in den Jahren 2007 und 2008 der kalifornischen Wirtschaft schätzungsweise 2,1 Milliarden US-Dollar gekostet und mehr als 30.000 Arbeitsplätze gekostet. In den größten politischen Enklaven des Bundesstaates waren dieser Streik und die Folgen, die auf dem Spiel standen, spürbar, insbesondere in Sacramento, wo Kassenkönig Arnold Schwarzenegger im Büro des Gouverneurs saß und mit beiden Seiten Rückgespräche führte.

Es kann einige Zeit dauern, bis sich Bass und sogar Newsom unter Druck gesetzt fühlen, sich energischer in den Kampf zu stürzen. Ein erfahrener Politiker aus Los Angeles, der wegen der heiklen Natur der Verhandlungen nicht zitiert werden wollte, sagte, es gebe bestimmte Szenarien, in denen der Bürgermeister eine Rolle bei der Überwindung einer Arbeitskonfliktsituation spielen könne: wenn eine Einigung kurz vor der Ziellinie stehe, wenn die Parteien es seien Sie verspüren große finanzielle Probleme oder wenn städtische Dienstleistungen auf eine Art und Weise eingestellt werden, die wütende Anrufe von Wählern hervorruft.

„Es ist nicht so, dass die Schulen geschlossen sind, es ist nicht so, dass Busse angehalten werden“, sagte der Politiker. „Ich habe im Moment einfach nicht das Gefühl, dass sie in der Nähe sind.“