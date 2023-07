Fünf Tage später, bei der Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung „zur Verbesserung des Schutzes für LGBTQI+-Personen“, erwähnte Biden McBride erneut. „Sarah“, sagte er, „du bist – wunderbar, dich zu sehen, Kleiner.“

Bei den Erwähnungen handelte es sich um eine Hommage an eine Person, die, wie Menschen in Bidens Umfeld und andere in der Interessenvertretung Aktive sagen, Bidens persönliche und politische Entwicklung in Bezug auf Transgender-Themen direkt geprägt hat.

McBrides enge Beziehungen zur Familie Biden reichen über 15 Jahre zurück. Letzte Woche gab die erste Transgender-Senatorin des Landes bekannt, dass sie für den Sitz im Tag der offenen Tür in Delaware kandidiert, was sie zum ersten offen Transgender-Mitglied des US-Kongresses machen könnte.

Während die von den Republikanern geführten Bundesstaaten immer mehr Gesetze verabschieden, die den Zugang Minderjähriger zur medizinischen Versorgung einschränken, und das Land einen Anstieg des Hasses und des Extremismus gegen LGBTQ erlebt, hat sich Biden an McBride gewandt und sie angerufen, um über den aktuellen Moment in der amerikanischen Politik zu sprechen. Im Laufe der Zeit hat sie dazu beigetragen, einen der gläubigsten katholischen Präsidenten in der Geschichte der USA zu einem ungewöhnlichen Verfechter von LGBTQ-Anliegen zu machen.

„Wir haben darüber gesprochen, wie verängstigt die Menschen im ganzen Land sind, und ich habe ihm erzählt, wie viel es den Menschen bedeutet, wenn sie sehen, wie er sich zu Wort meldet und sich für den Schutz von LGBTQ-Rechten und LGBTQ-Menschen einsetzt“, sagte McBride in einem Interview mit POLITICO.

McBrides Beziehung zur Familie Biden begann im Jahr 2006. Sie war eine Highschool-Schülerin, als sie für Beau Bidens Kampagne für den Generalstaatsanwalt arbeitete und eine enge Verbindung zum ältesten Biden-Sohn aufbaute. McBride arbeitete 2010 erneut für Beau Biden als Mitglied seines kleinen Wiederwahlkampfteams. Sie war die meiste Zeit des Sommers seine „Körperperson“ und fuhr ihn durch den Staat zu Wahlkampfveranstaltungen.

Als McBride 2012 als Präsident der Studentenschaft an der American University fungierte, outete er sich als Transgender. Sie teilte ihre Coming-out-Notiz auf Facebook und in der Studentenzeitung mit, unsicher, was dies für ihre Zukunft in der Politik bedeuten würde.

„Es war vor dem, was das Time Magazine als ‚Transgender-Wendepunkt‘ bezeichnete“, sagte McBride. „Ich wusste einfach nicht, wie die Politik in Delaware, Delaware, auf eine geoutete Transgender-Person reagieren würde.“

In dieser Nacht rief Beau Biden sie an. Er sagte ihr, sie sei immer noch „Teil der Biden-Familie“.

Später in diesem Jahr absolvierte McBride ein Praktikum im Office of Public Engagement des Weißen Hauses, arbeitete dort mit dem Office of Violence Prevention zusammen und wurde die erste offen transgender Person, die im Weißen Haus arbeitete. Sie sah den damaligen Vizepräsidenten Biden zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im nächsten Januar bei einer Feier im Naval Observatory.

Biden ging auf McBride zu und fragte sie, wie es ihr gehe.

„Sind Sie glücklich?“ er hat gefragt.

Dann sagte er ihr, dass Beau so stolz auf sie sei und umarmte sie.

Für McBride waren diese Momente der Akzeptanz, insbesondere seitens einer Politikerin, zu der sie als junges Kind mit Interesse an einer politischen Karriere aufschaute, von entscheidender Bedeutung. Als Zehnjährige traf sie Biden zum ersten Mal in einer örtlichen Pizzeria. Jetzt stand der Vizepräsident vor ihr und bekräftigte seine Unterstützung in einer Zeit, in der Politiker Transgender-Menschen nicht willkommen hießen.

Diese Momente waren auch für Biden nicht unbedeutend, der wiederum von McBrides Coming-out stark betroffen war. Sie sagte jedoch, dass der heutige Weg und das Engagement der Biden-Regierung für die LGBTQ-Gleichstellung ohne Beau Biden nicht zu erklären seien.

„Ich glaube wirklich, dass ein Teil davon darin liegt, dass sich dieser Präsident seinem Sohn und dem Erbe seines Sohnes näher fühlt“, sagte McBride.

Im Jahr 2013 unterstützte Beau Biden zusammen mit dem demokratischen Gouverneur von Delaware, Jack Markell, die Gesetzgebung zur Gleichstellung der Ehe. Aber was damals unter LGBTQ-Befürwortern als wichtiger angesehen wurde, war seine Unterstützung für Transsexuelle. Er forderte die Gesetzgeber des Bundesstaates auf, Gesetze zu verabschieden, um Schutzmaßnahmen auf der Grundlage der Geschlechtsidentität zu schaffen, sagte Lisa Goodman, Gründungspräsidentin von Equality Delaware.

Beau Biden drehte für ihre Organisation Videos, in denen sie sich für Transgender-Rechte einsetzte, als es zu Auseinandersetzungen und Angriffen über Transgender-Menschen und Toiletten kam.

„Ich kann Ihnen nicht sagen, mit welchen Menschen ich im Laufe der Jahre gesprochen habe und die sich mit mir zusammengesetzt und gesagt haben – darunter, ehrlich gesagt, auch Mitglieder meiner eigenen Großfamilie – Dinge wie: ‚Ich habe Schwule nie verstanden.‘ Ich war nie wirklich an Bord, bis mein Sohn, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe und mein Bruder zu mir kamen“, sagte Goodman. „Das ist das Mächtigste, was man tun kann, sich entweder als LGBTQ oder als Verbündeter zu outen.“

„Und ich denke, Sarah hatte einen großen Einfluss auf beide.“

Der 80-jährige Präsident, der als Senator für den Defense of Marriage Act von 1996 stimmte, der die Ehe als zwischen einem Mann und einer Frau definierte, war im letzten Jahrzehnt in LGBTQ-Fragen politisch führend. Im Jahr 2012, im selben Jahr, in dem McBride herauskam, offenbarte Biden vor seinem damaligen Chef, Präsident Barack Obama, bekanntlich seine Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe. Letztes Jahr unterzeichnete er den Respect for Marriage Act und festigte damit seine Rolle als zentrale Figur der Bewegung.

Aber seine Botschaft zu Transgender-Themen sei auch zukunftsorientiert gewesen, sagte McBride und wies darauf hin, dass Biden die Transgender-Diskriminierung ebenfalls im Jahr 2012 als „Bürgerrechtsfrage unserer Zeit“ bezeichnet habe. Im Vorwort zu McBrides Buch von 2018 mit dem Titel „Morgen wird anders sein: Liebe, Verlust und der Kampf für Trans-Gleichheit“ schrieb Biden: „Es geht darum, die Seele Amerikas von den Zwängen der Bigotterie, des Hasses und der Angst zu befreien und die Menschen zu öffnen.“ Herz und Verstand für das, was uns alle verbindet.“

Die Republikaner haben Transgender-Themen als Grundmotivator aufgegriffen. Allein im Jahr 2023 wurden in den gesetzgebenden Körperschaften der einzelnen Bundesstaaten fast 500 Gesetze verabschiedet, die auf LGBTQ-Rechte abzielen. Der frühere Präsident Donald Trump hat geschworen, im Falle seiner Wiederwahl Ärzte zu bestrafen, die geschlechtsspezifische Pflege leisten, und sein von Biden aufgehobenes Verbot von Transgender-Personen im US-Militär wieder in Kraft zu setzen.

Ein Beamter des Weißen Hauses verwies auf zahlreiche Maßnahmen, die Biden als Präsident ergriffen hat, darunter die Bemühungen seiner Regierung, den Schutz von Transgender-Jugendlichen im Bildungs- und Gesundheitswesen durch die Festlegung von Vorschriften zu stärken. Beamte des Weißen Hauses und der Bundesbehörden haben sich auch mit Familien getroffen, die von Anti-LGBTQ-Gesetzen des Bundesstaates betroffen sind, Transgender-Jugendliche haben das Weiße Haus besucht, um ihre Geschichten zu erzählen, und Biden hat in allen drei seiner Ansprachen vor einer gemeinsamen Sitzung direkt mit Transgender-Jugendlichen gesprochen des Kongresses.

Anfang dieses Monats forderte Biden als Antwort auf eine Frage zu Anti-LGBTQ- und Anti-Transgender-Gesetzen, die im ganzen Land auftauchen, den Kongress auf, den Equality Act zu verabschieden, und verurteilte „voreingenommene“ und „ungerechtfertigte“ Angriffe auf LGBTQ-Amerikaner.

„Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei, denn wir haben einige hysterische und, wie ich behaupten würde, voreingenommene Menschen, die sich für alles engagieren, was man im ganzen Land sieht“, sagte Biden. „Es ist ein Appell an die Angst, und es ist ein Appell, der völlig ungerechtfertigt und hässlich ist.“