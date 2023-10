Das ehemalige Stegemann-Anwesen (Landmaschinentechnik) wird derzeit abgerissen. © Elisabeth Schreif

Der Abriss des alten Stegemann-Firmengebäudes in Lippramsdorf hat begonnen. Das Bauunternehmen Mertmann entwickelt hier ein neues Wohngebiet.

2023-10-15 06:00:00

Im Lippramsdorfer Ortsteil Schabbrink reißt das Bauunternehmen Mertmann derzeit ein altes Firmengebäude nach umfangreichen Entkernungsarbeiten ab. Die ehemalige Gewerbefläche an der Ecke Lembecker Straße/Jahnstraße wird zu einem Wohngebiet entwickelt.

Josef Stegemann (gestorben 2002) verlegte 1971 seinen Landmaschinentechnikbetrieb aus der Ortsmitte in den Ortsteil Schabbrink. Er war ein wichtiger Arbeitgeber und Ansprechpartner für die Landwirte der Region.

Zuletzt nutzte ein Automobilkonzern die Werkstatt. Im Juli 2020 kam es dort zu einem Brand, seitdem ist das Gebäude nicht mehr nutzbar. Ein technischer Defekt verursachte den Großbrand und verursachte einen Schaden von rund 500.000 Euro. Die Mieter Thomas und Marcel Sauer verlegten ihre Werkstatt nach Dorsten. Das Bauunternehmen Mertmann kaufte das Grundstück samt Wohnhaus, um hier etwas Neues zu entwickeln.

Der Lageplan zeigt die Anordnung der einzelnen Häuser, die jetzt an der Ecke Lembecker Straße/Dorstener Straße entstehen. © Mertmann

Geplant sind zwei Einfamilienhäuser auf zwei 545 und 450 Quadratmeter großen Grundstücken, vier Reihenhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen 132 und 225 Quadratmetern sowie ein barrierefreies, energieeffizientes Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen. Der Baubeginn ist für Anfang 2024 geplant.

Der Bodenrichtwert liegt hier laut Boris-NRW bei 210 Euro pro Quadratmeter. Allerdings liegen die Preise für Baugrundstücke in Haltern und den Ortsteilen in der Regel deutlich über denen des Obersten Sachverständigenausschusses für Grundstückswerte des Landes NRW. In Lippramsdorf liegt der Preis bei rund 370 Euro pro Quadratmeter.