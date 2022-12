Die starke Wahlbeteiligung zur Halbzeit in Georgien löst eine neue Debatte über ein umstrittenes Wahlgesetz aus

CNN

—



Die starke Wahlbeteiligung bei den Stichwahlen in Georgia, die die Kontrolle der Demokraten über den US-Senat festigten, löst eine neue Debatte über die Auswirkungen des umstrittenen Wahlgesetzes 2021 des Bundesstaates aus und könnte im nächsten Jahr eine neue Runde von Änderungen der Wahlregeln in der von Republikanern geführten staatlichen Legislative auslösen.

Die Wähler erschienen in Scharen zu den Zwischenwahlen, mit mehr als 3,5 Millionen abgegebenen Stimmzetteln in der Stichwahl am 6. Dezember – oder etwa 90 % der Wahlbeteiligung bei den allgemeinen Wahlen, eine weit höhere Quote als bei typischen Stichwahlen. Und führende Republikaner in Georgia, darunter Außenminister Brad Raffensperger, argumentierten, dass diese Zahlen Behauptungen widerlegen, dass das Gesetz von 2021 darauf abzielte, Stimmen in diesem zunehmend wettbewerbsorientierten Staat zu unterdrücken.

„An der Unterdrückung der Wähler ist nichts dran“, sagte Raffensperger diese Woche in einem Interview mit Kaitlin Collins von CNN, einen Tag nachdem der demokratische Senator Raphael Warnock die Wiederwahl im ersten Bundeswahlzyklus seit Inkrafttreten des Wahlgesetzes in Georgia gesichert hatte.

Die georgischen Demokraten und Stimmrechtsgruppen kritisieren jedoch weiterhin das Gesetz von 2021 – das vor zwei Jahren im Zuge der Errungenschaften der Demokraten erlassen wurde – als Errichtung mehrerer Wahlhindernisse. Und die steigende Wahlbeteiligung, sagten sie, verdeckte außergewöhnliche Anstrengungen von Wählern und Aktivisten, um sowohl neue als auch langjährige Hindernisse für das Wahlrecht in diesem einst tiefroten Staat zu überwinden.

„Nur weil die Menschen lange Schlangen ertragen mussten, die sich um Gebäude wickelten, einige Blocks lang … heißt das nicht, dass es keine Unterdrückung der Wähler gibt“, sagte Warnock während seiner Siegesrede am Dienstag – und wiederholte damit ein Thema, das er wiederholt im Wahlkampf gemacht hatte. „Es bedeutet einfach, dass Sie, die Menschen, entschieden haben, dass Ihre Stimmen nicht zum Schweigen gebracht werden.“

Warnocks Sieg am Dienstag festigte Georgias Ansehen als Schlachtfeldstaat und kommt, nachdem Warnock und sein demokratischer Senator Jon Ossoff im Wahlzyklus 2020 Stichwahlen gewonnen hatten. Bei dieser Wahl wurde Präsident Joe Biden der erste demokratische Präsidentschaftskandidat, der den Pfirsichstaat seit fast drei Jahrzehnten gewann.

Stimmrechtsaktivisten sagten, das Gesetz von 2021 erschwere die Stimmabgabe auf unzählige Arten: Es begrenzte die Anzahl und den Standort der Wahlurnen, führte neue Ausweisanforderungen für die Briefwahl ein und verkürzte das Zeitfenster für eine Stichwahl von den neun Wochen in der Wahlen 2020 auf vier Wochen, was zu langen Schlangen während der vorgezogenen Abstimmungsperiode beiträgt.

Darüber hinaus fiel die Frist für die Wählerregistrierung auf den 7. November – den Tag vor den Parlamentswahlen und bevor die Georgier sicher wussten, dass der Wettbewerb in eine Stichwahl übergehen würde, da weder Warnock noch sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker die 50-Prozent-Hürde überschritten hatten, um direkt zu gewinnen die allgemeine Wahl.

Im Wahlzyklus 2020 haben mindestens 23.000 Personen, die sich nach dem Wahltag registriert hatten, im Januar 2021 bei der Stichwahl zum Senat gewählt, so eine Analyse der Daten des georgischen Außenministers durch Catalist, ein Unternehmen, das Daten, Analysen und andere Dienstleistungen anbietet an Demokraten, Akademiker und gemeinnützige Interessenvertretungsorganisationen.

Und nur ein Gerichtssieg in der 11. Stunde für Warnock und die Demokraten ebnete den Bezirken den Weg, am Samstag nach Thanksgiving eine vorzeitige persönliche Abstimmung abzuhalten. Staatliche Wahlbeamte hatten sich gegen die Abgabe von Stimmzetteln an diesem Tag ausgesprochen und erklärt, das georgische Gesetz verbiete die Stimmabgabe an einem Samstag, wenn am Donnerstag oder Freitag zuvor ein staatlicher Feiertag ist.

„Es ist der Tod durch tausend Kürzungen“, sagte Kendra Cotton, CEO der Stimmrechtsgruppe New Georgia Project Action Fund, über die neuen Beschränkungen. „Sie versuchen nicht, die Halsschlagader zu treffen, also verblutest du sofort. Es sind diese kleinen Kerben, also wirst du langsam anämisch, bevor du ohnmächtig wirst.“

„Es ist ein Margenspiel“, fügte sie hinzu. „Ich wünschte, die Leute würden aufhören, so zu tun, als wäre der Zweck von SB202, die Massen zu entrechten. Joe Biden gewann diesen Staat mit etwas weniger als 12.000 Stimmen. Ich kann Ihnen garantieren, dass es in diesem Bundesstaat mehr als 12.000 Menschen gibt, die bei dieser Wahl wahlberechtigt waren und nicht konnten.“

Sogar die 21-jährige Tochter von Cotton, Jarah Cotton, wurde verstrickt.

Die jüngere Cotton, eine Seniorin der Harvard University, sagte, sie habe geplant, bei den Parlamentswahlen im November per Briefwahl zu wählen – habe aber eine neue Anforderung des georgischen Gesetzes missverstanden: dass sie ihren Online-Antrag auf Briefwahl ausdruckt und ihn „mit Feder und Tinte“ unterschreibt. und dann hochladen.

In der Stichwahl sagte Jarah Cotton, sie habe ihren Antrag auf Briefwahl erfolgreich abgeschlossen, ihn aber nicht erhalten, bevor sie für die Thanksgiving-Feiertage nach Powder Springs, Georgia, zurückgekehrt sei.

Das Gerichtsurteil, das die Abstimmung am Samstag nach Thanksgiving erlaubte, erlaubte ihr, in der Stichwahl persönlich abzustimmen – aber erst, nachdem ihre Familie 180 Dollar bezahlt hatte, um ihren Rückflug nach Boston um einen Tag zu verschieben.

„Ich glaube nicht, dass es so schwer sein sollte“, sagte Jarah Cotton über ihre Erfahrung. „Es sollte einfacher sein, aber ich denke, das spiegelt den Abstimmungsprozess in Georgien wider.“

Gabriel Sterling, der Chief Operating Officer im Büro des Außenministers, sagte, zu viele Kritiker des Wahlverfahrens des Staates vergleichen die Wahlen 2022 mit der Leichtigkeit der Stimmabgabe während des Höhepunkts der Pandemie im Wahlzyklus 2020, als Wahlbeamte im ganzen Staat „Himmel und Erde bewegt“, um das Franchise zu garantieren.

Dass so viele Menschen in einer vierwöchigen Stichwahl abgestimmt haben, zeigt, „dass das System wirklich gut funktioniert“, sagte er am Freitag in einem Interview mit CNN. „Das Problem ist jetzt, dass es so politisiert wurde. Ich sage jetzt seit 24 Monaten, dass beide Seiten aufhören müssen, die Wahlverwaltung zu bewaffnen.“

Wahlrechtsaktivisten sagen, dass das 1964 erstmals eingeführte Stichwahlsystem des Staates selbst ein Überbleibsel der Bemühungen zur Unterdrückung der Wähler aus der dunklen Vergangenheit des Staates ist. Sein ursprünglicher Sponsor versuchte zu garantieren, dass Kandidaten, die von schwarzen Georgiern unterstützt wurden, nicht mit einer Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten.

Im Gegensatz zu Georgien, wo die Kandidaten mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen gewinnen müssen, um eine Stichwahl zu vermeiden, entscheiden die meisten Bundesstaaten über die Gewinner der Parlamentswahlen danach, welcher Kandidat die meisten Stimmen erhält.

Auch Abflüsse sind kostspielige Angelegenheiten.

Eine kürzlich von Forschern der Kennesaw State University durchgeführte Studie schätzt, dass die Stichwahlen im Senat im Wahlzyklus 2020 einen Preis von 75 Millionen US-Dollar für die Steuerzahler hatten.

In dem CNN-Interview Anfang dieser Woche schlug Raffensperger vor, dass die von den Republikanern kontrollierte Generalversammlung einige der Wahlregeln des Staates überdenken könnte, einschließlich der potenziellen Senkung der Schwelle auf 45%, die erforderlich ist, um eine allgemeine Wahl vollständig zu gewinnen.

Er sagte auch, er wolle mit den Landkreisen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass mehr Wahllokale zur Verfügung stehen, um die langen Schlangen der Wähler während des frühen Abstimmungsfensters in der Stichwahl zu entlasten.

Und Raffensperger sagte, der Gesetzgeber könnte ein sofortiges Abflusssystem mit Rangfolge abwägen. Bei sogenannten Instant-Stichwahlen ordnen die Wähler die Kandidaten nach ihrer Präferenz. Wenn ein Kandidat nicht mehr als 50 % der Stimmen erhält, wird die zweite Wahl der Wähler verwendet, um den Gewinner zu ermitteln, ohne dass eine zweite Wahl abgehalten werden muss.

Angesichts des verkürzten Stichwahlplans in Georgia haben die Gesetzgeber des Bundesstaates die sofortige Stichwahl für einen schmalen Teil der Wähler – beim Militär und im Ausland – in den diesjährigen Midterms eingeführt.

„In der kommenden Legislaturperiode wird es einen Vorstoß dafür geben“, sagte Daniel Baggerman, Präsident von Better Ballot Georgia, einer Gruppe, die sich für die sofortige Stichwahl einsetzt.

„Es verlangt den Wählern viel ab“, erneut zu einer Stichwahl zu erscheinen, „wenn es einen einfachen Weg gibt, der das gleiche Ergebnis erzielt“, sagte er.

Sterling stimmte zu, dass es „eine Diskussion über die Stichwahlen bei Parlamentswahlen geben muss“, sagte aber, er mache sich Sorgen, dass der Übergang zu einem sofortigen Stichwahlsystem die Gefahr berge, eine breite Schar von Georgiern zu entrechten, die den Prozess ohne „eine enorme Menge an Wähleraufklärung“ möglicherweise nicht verstehen würden. ”