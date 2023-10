CNN

Die Stadt San Marcos, Texas, hat diese Woche eine Klage von vier Unterstützern von Joe Biden beigelegt, die sagten, die örtliche Polizei habe es versäumt, sie im Jahr 2020 vor Belästigungen zu schützen, als sie in einem Biden-Wahlkampfbus fuhren.

„Die Einschüchterungen, die wir an diesem Tag auf der Autobahn erlebten, und die Bedrohung unserer Sicherheit, nur weil wir uns am politischen Prozess beteiligten und den Kandidaten unserer Wahl unterstützten, sollten in diesem Land niemals passieren“, sagte die frühere Senatorin des Bundesstaates Texas, Wendy Davis, eine der Kläger.

Videoaufnahmen, die Davis CNN zur Verfügung gestellt hatte, zeigten Fahrzeuge mit Trump-Flaggen, die ihren Bus umgaben, davor schnitten und abrupt bremsten, während das Fahrzeug auf der Interstate 35 von San Antonio nach Austin fuhr. Für den Vorfall gab es keine strafrechtliche Anklage. Davis und die Nebenkläger Eric Cervini, David Gins und Timothy Holloway behaupteten, die Polizei sei ihrer Verantwortung gemäß einem Bundesgesetz namens Ku-Klux-Klan-Gesetz von 1871 nicht nachgekommen.

Im Rahmen des Vergleichs, dessen Bedingungen die Kläger CNN mitgeteilt hatten, ist San Marcos verpflichtet, sich öffentlich zu entschuldigen, insgesamt 175.000 US-Dollar an die Kläger zu zahlen und eine obligatorische Polizeischulung durchzuführen, wie man richtig auf Einschüchterungen von Wählern reagiert.

Der Vergleich berührt nicht eine separate Klage, die von denselben vier Klägern gegen acht Personen eingereicht wurde, von denen sie behaupten, dass sie für die Belästigung verantwortlich seien. Aus den Unterlagen des Bundesgerichts geht hervor, dass der Fall nicht geklärt wurde.

Ein Sprecher der Stadt San Marcos antwortete am Donnerstagnachmittag nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar zur Einigung.

„Leider ist dieser Vorfall nur ein Beispiel für einen besorgniserregenden Trend politischer Gewalt, der die Freiheit und Fairness unserer Wahlen gefährdet“, sagte John Paredes, Anwalt bei Protect Democracy, einer der Gruppen, die die Klage rechtlich beraten haben. „Für den Fall, dass wir im Zusammenhang mit der Wahl 2024 mehr davon sehen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Strafverfolgungsbehörden verstehen, dass sie eine Rolle bei der Verhinderung politischer Gewalt spielen müssen und dass sie zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen.“