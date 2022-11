Die Stadt Hamilton entdeckt ein 26 Jahre altes Leck von Abwasser in den Hafen von Hamilton

Die Stadt Hamilton sagte, sie habe gerade entdeckt, dass wegen eines Lochs in einem kombinierten Abwasserrohr im Industriesektor seit 26 Jahren Abwasser in den Hafen von Hamilton eindringt.

Es ist unklar, wie viel Abwasser in den Hafen geflossen ist.

Aber Nick Winters, Direktor von Hamilton Water, sagte Reportern am Dienstagnachmittag, „es wird eine große Zahl“, und fügte hinzu, die Stadt werde die Nummer öffentlich veröffentlichen, sobald sie sie habe.

Carlyle Khan, General Manager für öffentliche Arbeiten, sagte, die Mitarbeiter von Hamilton Water hätten auf den Aufnahmen der Überwachungskameras etwas Seltsames bemerkt. Winters sagte, dies habe am späten Dienstagmorgen zur Entdeckung des Lochs an der nordöstlichen Ecke der Wentworth Street North und der Burlington Street East geführt.

Eine vorläufige Untersuchung von Mitarbeitern stellt fest, dass sie glauben, dass ein Berater das Loch 1996 in das kombinierte Abwasserrohr gelegt hat, sagte Winters.

„Es scheint, dass der an diesen Arbeiten beteiligte Berater den Eindruck hatte, dass alle Abwasserkanäle in diesem Bereich Regenwasserkanäle waren, und sie haben eine direkte Verbindung zu einem Kastenkanal entworfen, der nach Hamilton Harbour führt“, sagte er.

„Die Situation, die wir Ihnen heute beschreiben, ist etwas, das nicht hätte passieren dürfen.“

Was ist von der Abwasserverschmutzung betroffen?

Mitarbeiter der Stadt sagten, das Trinkwasser der Bewohner von Hamilton sei durch das neu entdeckte Leck nicht beeinträchtigt worden, aber die Verschüttung habe Auswirkungen auf die Umgebung des Hafens.

Der Abfluss endet an einem Hamilton Oshawa Port Authority Pier, sagte Winters.

Etwa 50 Häuser sind an dieses Rohr angeschlossen, aber er sagte, das von diesen Häusern verbrauchte Wasser sei in den See geflossen.

Laut Winters untersuchen die Mitarbeiter die Wassermenge, die jedes Haus verbraucht, um herauszufinden, wie viel Abwasser im Hafen gelandet ist.

Er sagte auch, dass das Leck „deutlich weniger“ Abwasser sein sollte als die 24 Milliarden Liter Abwasser, die vier Jahre lang in den Chedoke Creek geflossen sind – ein Leck, an dessen Beseitigung die Stadt immer noch arbeitet.

Wie konnte das Leck 26 Jahre lang unbemerkt bleiben?

Der Abfluss des Regenwasserkanals steht immer unter Wasser, so dass ein ausgelaufenes Abwasser nicht leicht zu erkennen und/oder Wasser zu entnehmen wäre, sagte Winters.

Er sagte, der Regenwasserkanal sei 2½ Meter breit und 2½ Meter tief.

Die Probenahme aus den Abwasserkanälen selbst sei auch nicht etwas, das normalerweise vorkomme, fügte Winters hinzu, aber die Stadt hat eine solche eingeführt Oberflächenwasserqualitätsprogramm vergangenes Jahr.

Er sagte, das Team von Hamilton Water bereite sich auf andere Arbeiten vor, und beim Durchsehen früherer Aufzeichnungen stießen sie auf ein Video eines Beraters aus dem Jahr 2013, das ungewöhnliche Aktivitäten zeigte.

Das veranlasste sie, Nachforschungen anzustellen und etwas über das 26-jährige Leck herauszufinden.

Was tut die Stadt dagegen?

Winters sagte, die Mitarbeiter hätten sich am Dienstag um 12:20 Uhr ET mit dem Katastrophenbekämpfungszentrum des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Parks (MECP) in Verbindung gesetzt und es der städtischen Meldelinie gemeldet.

Laut Winters gibt es auch einen Vakuum-LKW auf dem Gelände, um kurzfristig den Abfluss von Abwässern in die Umwelt zu stoppen.

Die Stadt sagte, die Anwohner in der Gegend könnten damit rechnen, viele Lastwagen und andere Fahrzeuge in der Nähe zu sehen, während Mitarbeiter daran arbeiten, das Problem zu beheben.

Winters sagte, es sei unklar, wie viele Ressourcen benötigt würden, um das Problem zu beheben.

Bürgermeisterin Andrea Horwath sagte, sie möchte, dass der Stadtrat so transparent wie möglich über das Leck des 26-Jährigen ist. (Bobby Hristova/CBC)

Bürgermeisterin Andrea Horwath sagte Reportern am Dienstag, sie habe den Wirtschaftsprüfer gebeten, eine Überprüfung durchzuführen und einen öffentlichen Bericht darüber zu veröffentlichen, was möglicherweise passiert ist.

MECP-Sprecher Gary Wheeler sagte gegenüber CBC Hamilton, das Ministerium habe einen Umweltbeauftragten zum Standort entsandt, um die Situation zu bewerten, zusätzliche Informationen zu sammeln und sicherzustellen, dass Schritte unternommen werden, um den Abwasserfluss in den Hafen zu stoppen.

„Das Ministerium wird die Notwendigkeit prüfen, Proben zu sammeln“, sagte er und fügte hinzu, dass die Provinz bei der Entwicklung des Problems auf dem Laufenden bleiben werde.

Bürgermeister, Stadträte besorgt über Verschüttung

Horwath sagte, ihre größte Sorge seien die Auswirkungen der Verschüttung auf die Umwelt.

„Wie ihr alle mache ich mir Sorgen“, sagte sie.

Sie sagte auch, die Reaktion vom Dienstag auf das Leck sei ein Beweis dafür, dass der neue Stadtrat sich verpflichtet habe, transparent zu sein.

„Für Hamiltonianer ist es wichtig, so schnell wie möglich Informationen zu erhalten“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie zwischen 15:30 und 16:00 Uhr von der Situation erfahren habe. Kurz nach 17:00 Uhr sprach sie mit den Medien über die Angelegenheit

Bezirk 2 Bezirk. Cameron Kroetsch twitterte, er sei „zutiefst besorgt darüber und habe um 16:38 Uhr per E-Mail davon erfahren“.

„Ich bin froh, dass das sofort öffentlich gemacht wird. Wasser ist Leben.“

Bezirk 13 Bezirk. Alex Wilson twitterte, die Stadt werde bald über das Wasser-, Abwasser- und Regenwasserbudget abstimmen – und es sei eine Chance, etwas zu ändern.

„Wir haben die Möglichkeit, die zum Schutz unserer Wasserstraßen erforderlichen Wartungs-, Reparatur- und Sanierungsarbeiten zu finanzieren“, schrieben sie.

„Ich werde in den kommenden Wochen entsprechende Anträge stellen.“