Dassow. Während am 13. August 1961 alle Augen auf Berlin gerichtet waren, wo an diesem Tag die Mauer errichtet wurde und der Kalte Krieg eine neue Dimension erreichte, ahnten die Bewohner von Dassow nicht, dass ihnen ein ähnliches Schicksal bevorstand wie den Menschen aus einigen Berliner Bezirken. Dort durchschnitt die Mauer ganze Straßenzüge. Anschließend wurde in Dassow ein Zaun errichtet und die Fischer mussten ihre Boote nach Wismar verlegen. Doch erst 1978 wurde die Mauer entlang der Fernstraße errichtet, die die Stadt vom zu Lübeck gehörenden See trennte. Wie aus den Berichten zu den Fluchtgeschichten hervorgeht, hatte der Staatsschutz 1977 dementiert, dass hier eine Mauer errichtet werden sollte .

Dassow: Anfang der 1950er Jahre rekrutierte die Stasi Lehrer als Spitzel

Ohnehin war der Bau nur Teil einer umfassenden Strategie, die das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), in diesem Fall die Außenstelle Grevesmühlen, zur Grenzsicherung verfolgte. Und das war lange bevor die Grenze geschlossen wurde. Wie aus den nun vorliegenden Akten des Stasi-Unterlagenarchivs hervorgeht, war die Polytechnische Oberschule in Dassow eines der Ziele für die Rekrutierung von Stasi-Spionen. Bereits 1951 begann die Stasi mit der Kontrolle von Lehrern und Mitarbeitern, um herauszufinden, wer an interne Informationen gelangen konnte. Einerseits ging es um die Stimmung unter Lehrern und Schülern, andererseits ging es darum, das Umfeld der Schule, die direkt an der Straße vor der Grenze lag, im Auge zu behalten.

Suche nach „Risikostudierenden“ am POS in Dassow

Der OZ-Redaktion liegen Informationen über mehrere Personen vor, die an der Schule beschäftigt waren und jahrzehntelang für die Stasi gearbeitet haben. Die Aufträge für diese Personen stimmten weitgehend überein. Wie beispielsweise aus einem Protokoll vom 12. Dezember 1973 hervorgeht, berichtete ein Pädagoge bei einem Treffen in einer Wohnung in Dassow über einen Lehrer an der POS. Wochen zuvor hatte ihn der Staatssicherheitsbeamte gebeten, herauszufinden, ob die betreffende Person „eine kritische Haltung gegenüber der Staatsführung“ an den Tag legen würde. Gleichzeitig ging es darum, ob Studierende „vorbereitende Maßnahmen zum Verstoß gegen die Grenzbestimmungen“ ergreifen würden. Sie tauchen in den Akten als sogenannte Hochrisikostudierende auf.

Flucht über den See 23. Juli 1963: Helga L. und einer Freundin gelingt die Flucht aus Dassow. Im Schutz der Dunkelheit tauchen sie unter dem Schlagbaum der Brücke über die Stepenitz hindurch. Sie schwimmen durch den Dassower See und die Pötenitzer Wieck nach Travemünde. 8. September 1966: Ein Student aus Rostock erreicht Dassow und sieht zum ersten Mal die Grenzanlagen entlang der Straße F 105. Er plant, den Dassower See zu durchschwimmen. Das einzige Werkzeug ist ein Kompass. Allerdings sind das Grenzgebiet und der Dassower See weiße Flecken auf seiner Wassersportkarte. Er kann sich nicht orientieren und beschließt, sich zurückzuziehen. Doch in der Nähe von Holm, unweit von Dassow, wurde er verhaftet. Das Urteil: ein Jahr und sechs Monate Gefängnis. 9. August 1973: Walter K. ist Grenzsoldat des 2. Grenzkommandos Dassow im Grenzabschnitt GSAII/7. Der 20-Jährige schwimmt durch den Dassower See, wird von einem Fischer abgeholt und nach Travemünde gebracht. 20. August 1978: Karsten RB aus Dassow und Falk P. aus Dönkendorf, beide 18 Jahre jung und Malerlehrlinge, gelingt die Flucht über die Absperrungen und den Dassower See nach Travemünde. 1965-1976: Im Raum Selmsdorf/Dassow/Pötenitz kommt kaum jemand durch. Hier versuchen 178 Menschen zu fliehen. 133 Personen werden festgenommen, 45 haben Erfolg. 1970–1976: Acht Menschen versuchen im Bereich der späteren Berliner Mauer zu fliehen, doch keinem von ihnen gelingt die Flucht. Quelle: Heimat- und Tourismusverein Dassow.

Die Überwachung der Bundesstraße spielte bei den Anordnungen ebenso eine Rolle wie die Frage, welche „negativen Phänomene“ es am POS gab. Die zahlreichen Berichte der inoffiziellen Kollaborateure weichen deutlich voneinander ab. Sicherlich gab es Informanten, die eine Reihe konkreter Vorwürfe niederschrieben. Es gibt aber auch eine nicht unerhebliche Menge an Dokumenten, die derart belanglose Dinge enthalten, dass auch die Bezirksstelle des Staatsschutzes in Grevesmühlen die Zusammenarbeit mit den Spitzeln beendete – weil einfach keine verwertbaren Informationen vorlagen.

Letzte Einträge vom Herbst 1989

An geeigneten Pädagogen mangelte es an der Dassow-Schule aber offenbar nicht. In einem Bericht eines Oberleutnants aus Grevesmühlen vom 25. September 1987 heißt es: „Auch wenn wir noch weitere IMs im POS Dassow haben, bin ich der Meinung, dass der Kandidat eingesetzt werden muss.“ Konkret geht es um einen Lehrer, der bereits einige Berichte vorgelegt hat, für den es aber konkrete Zielvorgaben geben sollte. Zum Beispiel: „Wie entwickelt sich die politische und weltanschauliche Situation unter den Lehrern?“ und „Welche Lehrer vertreten eine negativ ideologische Haltung im Hinblick auf die Entwicklung der DDR?“

Zu diesem Zweck erstellte der IM später schriftliche Berichte, in denen er sich gezielt zu Lehrern aus seinem Umfeld äußerte und politische und charakterliche Einschätzungen abgab. Und das bis zur Wende. Aus den Archivunterlagen geht hervor, dass dieser IM, der nach der Grenzöffnung die Schule verließ und heute in Süddeutschland lebt, am 20. September 1989 eine Prämie von 100 Mark erhielt.