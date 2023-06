Die Bundesanwaltschaft in New York hat am Donnerstag drei Investoren wegen eines Insiderhandelsprogramms angeklagt, bei dem sie angeblich mehr als 22 Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen erzielt haben, indem sie auf Informationen über einen Plan reagierten, das Medienunternehmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump an die Börse zu bringen.

Die drei Männer – Michael Shvartsman, Gerald Shvartsman und Bruce Garelick – waren Investoren einer Zweckgesellschaft namens Digital World Acquisition Corporation, die Pläne hatte, Trumps Unternehmen Trump Media & Technology Group an die Börse zu bringen. Als Investoren erfuhren sie von den vertraulichen Plänen für Trumps Medienunternehmen und es sei ihnen durch Geheimhaltungsvereinbarungen untersagt, die Informationen offenzulegen oder zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verwenden, heißt es in einer am Donnerstag entsiegelten Anklageschrift.

Die Angeklagten nutzten die Informationen, um Wertpapiere des Konzerns in Millionenhöhe zu kaufen, „um nach der öffentlichen Bekanntgabe der Fusion in der Lage zu sein, Gewinne zu erzielen“, heißt es in der Anklageschrift. Die Staatsanwälte sagten in Gerichtsakten, dass die Angeklagten die vertraulichen Informationen über die bevorstehende Fusion auch an ihre Freunde und Mitarbeiter weitergegeben hätten, die Zehntausende Wertpapiere des Unternehmens gekauft hätten.