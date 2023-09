Doch nachdem ein Richter den Deal bei einer dramatischen Anhörung am 26. Juli in Frage stellte, scheiterte er. Dann, am 11. August, verlieh Generalstaatsanwalt Merrick Garland David Weiss, dem von Trump ernannten Bundesanwalt, der die Ermittlungen seit Jahren überwacht, den Status eines „Sonderermittlers“.

Die Akte vom Mittwoch ist das jüngste Zeichen dafür, dass sein Team eine außerordentlich heikle und historisch beispiellose Untersuchung vorantreibt – ein Strafverfahren, bei dem Staatsanwälte in der Exekutive gegen den Sohn des Präsidenten antreten.

Garland und Weiss behaupten seit langem, dass die Untersuchung unabhängig sei. Aber IRS-Agenten, die an dem Fall gearbeitet haben, haben vor dem Kongress ausgesagt, dass sie glauben, dass sie bei den Ermittlungen gegen den Sohn des Präsidenten politischer Einflussnahme ausgesetzt waren. Auch die Republikaner im Kongress haben den Fall als politisch belastet bezeichnet.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben Weiss vorgeworfen, Hunter Biden einen Sweet-Deal angeboten zu haben, und sie prüfen seine Auslandsgeschäfte, unter anderem in China und der Ukraine. Sie haben auch die Regierung dafür kritisiert, dass sie sich gegen strengere Anklagen wegen angeblicher Steuerverbrechen entschieden hat. Und sie bereiten die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten wegen der Auslandsgeschäfte seines Sohnes vor.

Sollte Hunter Biden vor Gericht stehen, könnte sich das Verfahren mit der Amtsenthebungsuntersuchung und dem Wahlkampf 2024 seines Vaters überschneiden.

In der Akte legte Staatsanwalt Leo Wise seine Berechnung des Zeitrahmens dar, den die Bundesregierung nach dem Speedy Trial Act einhalten muss. Wise schrieb, dass die Frist der Regierung für die Anklageerhebung gegen den Sohn des Präsidenten der 29. September sei und dass die Staatsanwälte versuchen würden, ihn vor diesem Datum von einer großen Jury anklagen zu lassen.

Auch der führende Verteidiger von Hunter Biden, Abbe Lowell, reichte am Mittwoch beim Bundesgericht in Delaware ein Update ein. In der kurzen Akte deutete er einen Teil der Verteidigungsstrategie seines Mandanten an: das Argument, dass eine unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und dem Sohn des Präsidenten – zu der auch Formulierungen gehören, die ihn vor Strafverfolgung schützen – in Kraft sei.

Die rechtlichen Probleme von Hunter Biden sind langandauernd und umständlich. Das Justizministerium begann während der Amtszeit von Donald Trump stillschweigend mit Ermittlungen gegen ihn, und die Nachricht von der Untersuchung wurde bekannt, nachdem die Wahlen 2020 für den jetzigen Präsidenten Joe Biden anberaumt worden waren.

Weiss, der von Trump zum US-Anwalt in Delaware ernannt wurde, wurde von den Anwälten des ersten Sohnes heftig zurückgewiesen. Ein Verteidiger drohte damit, Joe Biden in den Zeugenstand zu verweisen, falls Weiss Hunter Biden wegen unrechtmäßigen Waffenbesitzes während seiner Amtszeit anklagte Drogenkonsumenten. Dieser Anwalt, Chris Clark, gehört nicht mehr zu Bidens Anwaltsteam. Es ist unklar, ob Bidens derzeitige Anwälte vorhaben, diese Drohung wahr zu machen.

Im Juni einigten sich das Justizministerium und die Verteidiger auf ihren vorgeschlagenen Plädoyer-Deal: Biden würde sich der beiden Steuervergehen schuldig bekennen und eine sogenannte vorgerichtliche Ablenkungsvereinbarung abschließen, um einen Fall eines Waffenvergehens aufzuklären. Am Morgen des 26. Juli unterzeichnete Weiss die vorgerichtliche Ablenkungsvereinbarung, die eine Formulierung vorsah, die Biden vor künftigen Strafanzeigen schützte. Auch Hunter Biden hat die Vereinbarung unterzeichnet.

Bei der Gerichtsverhandlung an diesem Tag drängte Richterin Maryellen Noreika die Staatsanwälte zu einer Reihe von Fragen, unter anderem dazu, wie viel Schutz sie Biden vor künftiger Strafverfolgung im Austausch für die Schuldgeständnisse und die Ablenkungsvereinbarung garantierten. Die Staatsanwälte erklärten, dass sie immer noch gegen Biden ermitteln und dass ihm hypothetisch noch Anklage wegen illegaler Lobbyarbeit drohen könnte. Bidens Anwalt sagte, das bedeute, dass es keinen Deal geben werde. Am Ende der Anhörung forderte der Richter beide Seiten auf, sich darüber zu einigen, wie viel Schutz Biden vor einer künftigen Strafverfolgung erhalten würde.

Im August ergaben Gerichtsakten, dass die beiden Parteien den Deal nicht retten konnten. Weiss sagte am 11. August – am selben Tag, an dem Garland ihn zum Sonderermittler ernannte –, dass er beabsichtige, Steuerklagen gegen Hunter Biden in Kalifornien oder Washington, D.C. zu erheben. Weiss‘ Status als Sonderermittler gab ihm offiziell die Befugnis, Biden überall im Land anzuklagen.

Bidens Anwälte haben unterdessen erklärt, dass sie glauben, dass die vorgerichtliche Umleitungsvereinbarung mit dem Schutz vor künftiger Strafverfolgung in Kraft sei. Die Staatsanwälte sagen jedoch, dass es nichtig sei – eine Position, die sie in der Akte vom Mittwoch bekräftigten. Der Status der Vereinbarung wird wahrscheinlich strittig sein, wenn eine große Jury den Sohn des Präsidenten anklagt.

In einer Erklärung am Mittwochabend sagte Lowell: „Wir glauben, dass die unterzeichnete und eingereichte Umleitungsvereinbarung weiterhin gültig ist und verhindert, dass weitere Anklagen gegen Herrn Biden erhoben werden, der sich in den letzten Wochen an die Freilassungsbedingungen dieser Vereinbarung gehalten hat.“ , einschließlich regelmäßiger Besuche des Bewährungsamtes. Wir erwarten eine faire Lösung der langwierigen, fünfjährigen Untersuchung gegen Herrn Biden, die auf Beweisen und dem Gesetz basiert und nicht auf politischen Druck von außen beruht, und wir werden im Namen von Herrn Biden alles Notwendige tun, um dies zu erreichen. ”