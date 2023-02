Die Staatsanwaltschaft Frankfurt setzt die Ermittlungen gegen Peter Fischer fort.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt erwägt derzeit nicht, das Ermittlungsverfahren gegen Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes einzustellen. Fischer weist die Vorwürfe als unbegründet zurück.

Die Behörde sehe die „Maßnahme jedoch als gerechtfertigt“ an, sagte Nadja Niesen, Oberstaatsanwältin und Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt.

Fischers Anwälte hatten angekündigt, im Namen ihres Mandanten die Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu beantragen. Zudem sollen Amtshaftungsansprüche geprüft werden. Es sei eine „Rufmord-Aktion“, für Fischer gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

Die Verteidigung des 66-Jährigen vertritt nach Einsicht in die Ermittlungsakte die Rechtsauffassung, dass „der Erlass und die Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses in den Privaträumen unseres Mandanten rechtswidrig waren“, hieß es in der Mitteilung.

Staatsanwalt sieht „fetten Anfangsverdacht“

Anders sieht es die Staatsanwaltschaft Frankfurt. „Es gab einen dreisten Anfangsverdacht, der die Hausdurchsuchung rechtfertigte“, sagte Niesen. Bei der Razzia wurden Spuren einer verdächtigen Substanz gefunden. Dies sei ein „starkes Indiz“, betonte Niesen. Diese lassen sich laut Fischers Anwälten aber nicht eindeutig dem Eintracht-Präsidenten zuordnen.

Seit August 2000 ist Fischer Präsident des Vereins mit mehr als 100.000 Mitgliedern in 19 Abteilungen. In den über 22 Jahren hat er den hessischen Traditionsverein mit seiner unkonventionellen Art und Fannähe zu einem der größten Bundesligisten Deutschlands ausgebaut. Erst am 26. September 2022 wurde er für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.