Die Staatsanwälte argumentieren, Graham sollte vor der Grand Jury in der Untersuchung von Georgia 2020 aussagen müssen

CNN

—



Die Staatsanwaltschaft von Fulton County drängt auf die laufenden Bemühungen von Senator Lindsey Graham, eine Vorladung der Grand Jury aufzuheben, und sagt, seine Aussage sei „wesentlich“ und könnte weitere Informationen über die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seiner Verbündeten enthüllen, die Wahlen 2020 zu kippen in Georgien.

Graham, ein Republikaner aus South Carolina, bittet das 11. US-Berufungsgericht, einen Beschluss eines unteren Bundesgerichts auszusetzen, wonach Graham vor der Grand Jury aussagen muss, wobei die Fragen in ihrem Umfang begrenzt sind.

Der Rechtsstreit über die Vorladung dauert seit Monaten an, wobei Graham zunächst im Juli beantragte, den Antrag aufzuheben. Staatsanwälte sagen, dass Graham nach drei gescheiterten Versuchen, seine Vorladung aufzuheben, dieselben Argumente wiederholt. Sie verlangen, dass die Angelegenheit an ein Oberstes Gericht von Fulton County zurückverwiesen wird, das die Ermittlungen der Grand Jury überwacht.

„Die Position des Senators, die es ihm ermöglichen würde, zu diktieren, wann und wo er vor Befragungen oder Haftung gefeit ist, macht ihn zu genau der Art von nicht rechenschaftspflichtigem ‚Superbürger‘, den der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten sorgfältig zu vermeiden versucht“, so Fulton Das teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft am Freitag in der Gerichtsakte beim 11. Kreis mit.

Grahams Anwälte argumentieren, dass das Urteil des unteren Gerichts nicht genügend Schutz davor bot, zu seiner Rolle als US-Senator befragt zu werden.

Sie sagen, dass seine Anrufe bei georgischen Beamten nach der Wahl eine gesetzgeberische Tätigkeit waren, die in direktem Zusammenhang mit seiner Ausschussverantwortung als damaliger Vorsitzender des Justizausschusses des Senats stand, und dass seine Handlungen durch die Rede- oder Debattenklausel der US-Verfassung geschützt werden sollten.

Die in Atlanta ansässige Bundesrichterin Leigh Martin May, die Grahams Antrag auf Aufhebung seiner Vorladung in diesem Sommer ablehnte, schrieb in ihrer Entscheidung, dass es „erhebliche Untersuchungsbereiche“ gebe, die nicht gesetzgeberischer Natur seien, über die er aussagen müsste.

Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, die die Untersuchung der Wahlbeeinflussung im Jahr 2020 leitet, schrieb in früheren Gerichtsakten, dass sie den Senator zu seinen Anrufen bei Wahlbeamten befragen wolle.

Willis ist besonders an einem Anruf interessiert, den Graham an den Außenminister von Georgia, Brad Raffensperger, richtete, als Graham – laut Raffensperger – angedeutet hatte, dass Raffensperger während der Staatsprüfung einige Stimmzettel von Georgia verwerfen sollte.

Die Staatsanwälte von Fulton County sagten am Freitag, Grahams Behauptung, dass der Anruf dazu dienen sollte, seine Stimme für die Zertifizierung der Wahlen 2020 zu informieren, sei eine „durch Rechtsstreitigkeiten ausgelöste Rückschau“ und „ein Produkt der Anwälte, nicht der Gesetzgebung“.

Graham hat wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, Druck auf Beamte aus Georgia ausgeübt zu haben. Selbst wenn er diese Berufung verlieren sollte, signalisierte er, dass er den Fall vor den Obersten Gerichtshof bringen würde.

„Ich werde so weit gehen, wie es nötig ist“, sagte Graham letzten Monat gegenüber CNN. „Ich setze mich für die Institution ein, wie ich sie sehe.“

Der 11. Bezirk wird über Grahams Notantrag entscheiden. Das Berufungsgericht hat Dienstag als Frist für sein Anwaltsteam festgelegt, um einen Eröffnungsschriftsatz zur Begründetheit der Berufung einzureichen.