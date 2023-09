JAKARTA, Indonesien (AP) – Die Staats- und Regierungschefs Südostasiens unter der Führung des indonesischen Gastgeberpräsidenten Joko Widodo treffen sich zu ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr, belagert von spaltenden Themen, für die keine Lösung in Sicht ist: Myanmars tödlicher Bürgerkrieg, neue Ausbrüche im umstrittenen Südchina Sea und die langjährige Rivalität zwischen den USA und China.

Die Treffen des Verbands Südostasiatischer Nationen werden am Dienstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta unter strengen Sicherheitsvorkehrungen eröffnet. Die Abwesenheit von US-Präsident Joe Biden, der normalerweise anwesend ist, trägt zu dem ohnehin schon düsteren Hintergrund der traditionellen Demonstration der Einheit und des Gruppenhandschlags des Zehn-Staaten-Blocks bei.

Nach den Gesprächen am Dienstag würden die ASEAN-Staatsoberhäupter von Mittwoch bis Donnerstag mit asiatischen und westlichen Amtskollegen zusammentreffen und damit einen größeren Veranstaltungsort schaffen, den die USA und China sowie ihre Verbündeten für weitreichende Gespräche über Freihandel, Klimawandel und globale Sicherheit genutzt hätten . Es ist auch zum Schlachtfeld ihrer Rivalitäten geworden.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang sollte an den Treffen teilnehmen, darunter auch am Ostasiengipfel mit 18 Teilnehmern. Dort würde er US-Vizepräsidentin Kamala Harris – die anstelle von Biden fliegen wird – und den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Während er die ASEAN-Region auslässt, wird Biden zum G20-Gipfel in Indien nach Asien fliegen und anschließend Vietnam besuchen, um die Beziehungen zu vertiefen. Washington sagte, dass Biden den Block nicht auf eine niedrigere Stufe der geopolitischen Prioritäten herabgestuft habe, und verwies auf die Bemühungen des US-Präsidenten, Amerikas Engagement in der Region zu vertiefen.

„Es ist schwer, auf das zu schauen, was wir als Regierung von Anfang an getan haben, und zu dem Schluss zu kommen, dass wir irgendwie kein Interesse am Indopazifik haben oder dass wir den südostasiatischen Ländern und ihren Beziehungen den Vorrang geben.“ „John Kirby, ein Sprecher der nationalen Sicherheit, sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag in Washington.

Im November nahm Biden an den ASEAN-Gipfeltreffen in Kambodscha teil und empfing im Mai 2022 acht Führungspersönlichkeiten des Blocks im Weißen Haus, um das Engagement seiner Regierung für ihre Region bei der Bewältigung der russischen Invasion in der Ukraine zu demonstrieren.

Die Biden-Regierung hat außerdem eine Reihe von Sicherheitsallianzen im Indopazifik, darunter auch in Südostasien, gestärkt, was China alarmiert.

Marty Natalegawa, ein angesehener ehemaliger Außenminister Indonesiens, drückte seine Enttäuschung über Bidens Nichterscheinen aus, sagte jedoch, solche roten Fahnen seien ein alarmierenderes Symbol für die abnehmende Bedeutung der ASEAN.

„Die Abwesenheit des US-Präsidenten ist zwar enttäuschend und symbolisch bedeutsam, bereitet mir aber am wenigsten Sorgen, denn was noch besorgniserregender ist, ist die grundlegendere strukturelle Tendenz der ASEAN, immer weniger an Bedeutung zu verlieren“, sagte Natalegawa gegenüber The Associated Press in einem Interview.

ASEAN wurde 1967 in der Zeit des Kalten Krieges gegründet und hat den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten jedes Mitgliedsstaats. Es entscheidet auch im Konsens, was bedeutet, dass sogar ein Mitglied jede ungünstige Entscheidung oder jeden ungünstigen Vorschlag ablehnen kann.

Diese grundlegenden Regeln haben eine äußerst vielfältige Mitgliederschaft angezogen, die von aufstrebenden Demokratien bis hin zu konservativen Monarchien reicht, haben den Block aber auch davon abgehalten, Strafmaßnahmen gegen staatlich sanktionierte Gräueltaten zu ergreifen.

Der Block umfasst derzeit Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

Natalegawa sagte, das Versäumnis der ASEAN, die Militärregierung Myanmars wirksam davon abzuhalten, Menschenrechtsverbrechen zu begehen, und ihr „ohrenbetäubendes Schweigen“, als ein chinesisches Küstenwacheschiff kürzlich einen Wasserwerfer einsetzte, um ein philippinisches Versorgungsboot im umstrittenen Südchinesischen Meer zu blockieren, unterstreichen die Ambitionen der Gruppe im Zentrum der asiatischen Diplomatie zu stehen, wurde in Frage gestellt. Die Mitgliedstaaten hätten sich aus Sicherheitsgründen entweder an die USA oder an China gewandt, sagte er.

„Abwesenheit durch ASEAN führt zu unbefriedigten Bedürfnissen, und diese Bedürfnisse werden anderswo befriedigt“, sagte er.

Es wurde erwartet, dass der Bürgerkrieg in Myanmar, der sich über mehr als zwei Jahre hinzog, nachdem die Armee die demokratisch gewählte Regierung von Aung San Suu Kyi gestürzt hatte, und die Streitigkeiten im Südchinesischen Meer erneut die Tagesordnung des Jakarta-Gipfels wie in den Vorjahren überschatten würden. Indonesien hat in diesem Jahr versucht, den Schwerpunkt auf die Ankurbelung der regionalen Wirtschaft zu lenken, indem es ein positives Thema wählte – „ASEAN-Angelegenheiten: Epizentrum des Wachstums“ – aber die geopolitischen und sicherheitspolitischen Probleme haben weiterhin zu Problemen geführt und diplomatische Auseinandersetzungen ausgelöst.

Die Europäische Union hat gewarnt, dass ihre Beziehungen zur ASEAN beeinträchtigt werden könnten, wenn sie sich in irgendeiner Führungsrolle mit Myanmar auseinandersetzen muss. Nach der EU-Warnung teilte die vom Militär geführte Regierung Myanmars, die von der ASEAN nicht anerkannt wurde, aber immer noch Mitglied der ASEAN ist, mit, dass sie möglicherweise nicht wie geplant im Jahr 2026 den Vorsitz des Regionalblocks innehaben könne, teilten zwei südostasiatische Diplomaten der Organisation mit AP.

Die ASEAN-Führer müssten in Jakarta entscheiden, ob sie die Philippinen bitten würden, Myanmar als Gastgeber für dieses Jahr zu ersetzen, sagten die Diplomaten, die unter der Bedingung sprachen, anonym zu bleiben, da sie nicht befugt seien, die Themen öffentlich zu diskutieren.

Den beiden Diplomaten zufolge könne Myanmar ab dem nächsten Jahr auch keine dreijährige Rolle als Koordinator der ASEAN-EU-Beziehungen übernehmen.

Myanmars Generälen und ihren Beauftragten wurde die Teilnahme an den Führungs- und Außenministertreffen der ASEAN, einschließlich der Gipfeltreffen dieser Woche, untersagt, nachdem die Militärregierung einen Fünf-Punkte-Friedensplan, der ein sofortiges Ende der Gewalt und den Beginn der Gewalt forderte, nicht vollständig eingehalten hatte Dialog zwischen konkurrierenden Parteien, darunter Suu Kyi und anderen Beamten, die seit ihrem Sturz im Gefängnis eingesperrt sind.

Nach Angaben der Interessenvertretung Assistance Association for Political Prisoners wurden seit der Machtübernahme der Armee in Myanmar etwa 4.000 Menschen getötet und mehr als 24.400 Menschen verhaftet.

Im Rahmen einer entscheidenden Reform, die es der ASEAN ermöglichen würde, schneller zu reagieren und zu verhindern, dass solche Krisen zu tödlichen Katastrophen ausarten, haben ihre Mitgliedsstaaten vorgeschlagene Regeln diskutiert, die es der Gruppe ermöglichen würden, eine Entscheidung auch dann zu treffen, wenn kein Konsens aller Mitgliedsstaaten vorliegt sagten die beiden Diplomaten.

Dinna Prapto Raharja, eine in Jakarta ansässige Analystin und Professorin für internationale Beziehungen, sagte, die Glaubwürdigkeit der ASEAN stehe auf dem Spiel, wenn sich die Myanmar-Krise hinziehe. Obwohl der Block über keinen Konfliktlösungsmechanismus für solche innerstaatlichen Konflikte verfügt, sollte er flexibel genug sein, um seinen Einfluss und seine Verbindungen zu nutzen, um bei der Bewältigung solcher Probleme zu helfen.

„ASEAN sagt weiterhin, dass es so schwierig und komplex ist“, sagte sie. Aber „mit der Zeit verschwinden all diese Möglichkeiten einfach.“

Zu diesem Bericht haben die Associated Press-Journalisten Jim Gomez und Andi Jatmiko in Jakarta, Indonesien, sowie Christopher Megerian in Washington beigetragen.

