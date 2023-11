Die Staaten befürworten die ganzjährige Sommerzeit

Millionen Amerikaner werden eine Stunde länger schlafen, aber am späten Nachmittag, wenn die Sommerzeit am Sonntag endet, verlieren sie das Sonnenlicht. Doch während sich einige vielleicht fragen, warum wir immer noch die jahrhundertealte Tradition fortsetzen, die Uhr zweimal im Jahr umzustellen, drängen die Parlamente der Bundesstaaten im ganzen Land darauf, sie abzuschaffen.

Seit 2018 haben fast alle Bundesstaaten Gesetze verabschiedet oder beschlossen, die die zweimal jährlich stattfindende Zeitverschiebung aufheben würden. Und 19 Staaten haben nach Angaben der National Conference of State Legislatures Gesetze oder Resolutionen zur Unterstützung der ganzjährigen Sommerzeit verabschiedet.

Aber es gibt einen Vorbehalt: Nichts kann sich ändern, bis der Kongress ein Gesetz aus den 1960er Jahren verabschiedet, das solche Maßnahmen blockiert.

In den USA gilt die Sommerzeit seit 1918, als Präsident Woodrow Wilson den Standard Time Act in Kraft setzte, unter der Prämisse, dass zusätzliche Tageslichtstunden die Energiekosten während des Ersten Weltkriegs senken könnten. Dann, fast 50 Jahre später, wurde der Uniform Time Act von Die seit 1966 vorgeschriebenen Staaten verwenden nach der Sommerzeit dasselbe Start- und Enddatum. Das Gesetz besagt, dass Staaten die Sommerzeit nicht das ganze Jahr über nutzen können, es sei denn, der Kongress stimmt zunächst für eine Änderung des Bundesgesetzes.

Staaten können sich jedoch von der Zeitumstellung entschuldigen, indem sie das ganze Jahr über an der Standardzeit festhalten. Aus diesem Grund gibt es in mehreren Teilen des Landes überhaupt keine Sommerzeit, darunter Hawaii, der größte Teil von Arizona und die US-Territorien Amerikanisch-Samoa, Guam, die Nördlichen Marianen, Puerto Rico und die Jungferninseln.

Im letzten halben Jahrzehnt wurde erneut versucht, die Zeitumstellung zu verhindern. Im Jahr 2018 verabschiedete Florida den Sunshine Protection Act, der den Staat dazu verpflichten würde, an der dauerhaften Sommerzeitumstellung festzuhalten, sofern dies durch Bundesgesetz genehmigt wird. Auf Bundesebene schlug Senator Marco Rubio, R-Florida, ein nationales Sonnenscheinschutzgesetz vor, das die Sommerzeit im ganzen Land zur dauerhaften ganzjährigen Zeit machen würde, mit Ausnahmen für die Regionen, in denen derzeit keine Sommerzeit gilt . Das Gesetz wurde 2022 einstimmig vom Senat verabschiedet, blieb jedoch in der letzten Sitzung des Repräsentantenhauses ins Stocken geraten. Rubio führte die Gesetzgebung im März wieder ein.

Staaten wie Ohio, die eine dauerhafte Sommerzeit unterstützen, sagen, dass das zusätzliche Tageslicht dazu beiträgt, Kriminalität, Autounfälle und den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig mehr Zeit zum Spielen im Freien lässt.

Die American Academy of Sleep Medicine ist eine medizinische Vereinigung, deren Fachleute sich für Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafgesundheit einsetzen. Am Dienstag veröffentlichte die Akademie eine Erklärung, in der sie die USA aufforderte, die Sommerzeit vollständig abzuschaffen, und erklärte, dass die Standardzeit Gesundheit und Sicherheit am besten fördere, da sie mit dem natürlichen Tagesrhythmus der Menschen übereinstimme.

Die größte Sorge bereitet die Zeitumstellung selbst. Untersuchungen zeigen, dass nach der „Spring Forward“-Zeitumstellung die Zahl der Arbeitsunfälle, der Todesfälle bei Autounfällen und des Herzinfarktrisikos zugenommen hat. Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass Menschen eine Woche nach der Umstellung von der Zeitumstellung über eine größere Unzufriedenheit mit dem Schlaf und eine höhere Schlaflosigkeitsrate berichteten.

Die Sommerzeit wird voraussichtlich am 10. März 2024 wieder eingeführt.