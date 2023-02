Die St. Charles-Gruppe erfüllt Wünsche von Veteranen und Ersthelfern, um landesweit an Sportveranstaltungen teilzunehmen – Shaw Local

Was als Vater-Sohn-Herausforderung begann, während einer Saison ein Spiel in jedem NFL-Stadium zu sehen, trägt nun im 10. Jahr dazu bei, den Wunsch von Angehörigen des Militärs sowie von Ersthelfern zu erfüllen, landesweit an Sportveranstaltungen teilzunehmen.

Die gemeinnützige Organisation Operation Warrior Wishes, die von dem in St. Charles lebenden Craig Steichen und seinem Sohn Matt geleitet wird, wird diese Woche rund 150 Helden bei Super Bowl-Events empfangen.

Craig Steichen sagte, die Gruppe habe als Traum begonnen, der erste Vater und Sohn zu sein, die jemals ein NFL-Spiel in allen 32 NFL-Stadien in einer Saison besuchten.

Gleichzeitig wollten sie etwas zurückgeben und kamen auf die Idee, zu jedem Spiel verwundete Krieger als Gäste einzuladen, um den Soldaten für die geleisteten Dienste und Opfer zu danken. Ihre Bemühungen wurden ins Rampenlicht gerückt, als der ehemalige Chicago Bears-Trainer Mike Ditka sie auf ESPN Monday Night Football erwähnte und anbot, für ihre Ausgaben aufzukommen.

„Wir haben höflich abgelehnt, weil wir keine Wohltätigkeitsorganisation waren und es keinen Grund gab, warum er uns etwas zurückzahlen sollte“, sagte Craig Steichen.

Später änderten sie ihre Meinung und nahmen seine Spende an, damit sie 2013 die gemeinnützige Organisation Operation Warrior Wishes gründen konnten.

Die Gruppe hat die Erwartungen von Craig Steichen übertroffen.

„Irgendwann in diesem Sommer werden wir unseren 10.000sten Wunsch erfüllen“, sagte er.

Die Gruppe erfüllt die Wünsche von aktiven und pensionierten Veteranen sowie Ersthelfern.

Da Matt jetzt Kinder hat, ist Craig Steichen derjenige, der Reisen durch das Land unternimmt.

„Wir machen das nicht mehr zusammen“, sagte Craig Steichen. „Ich mache die ganzen Reisen, aber er macht den ganzen Kram hinter den Kulissen.“

Craig Steichen ist gerührt, nachdem er Briefe von denen gelesen hat, denen die Gruppe geholfen hat.

Um die Bemühungen der Gruppe zu finanzieren, wurde in den vergangenen Jahren ein Golfausflug veranstaltet. Der Golfausflug wurde 2020 und 2021 wegen der Pandemie abgesagt und letztes Jahr hat es geregnet.

Der diesjährige Golfausflug ist für den 7. August im St. Andrews Golf and Country Club in West Chicago geplant.

Um jemanden zu nominieren, der einen Wunsch entgegennimmt, besuchen Sie die Website der Organisation unter warriorwishes.org. Auf der Website finden Sie auch Informationen darüber, wie Sie an die Organisation spenden können.