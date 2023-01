Die St. Charles Brew Tour Challenge kehrt zurück in die Travel St. Charles App – Shaw Local

Die St. Charles Business Alliance hat laut einer Pressemitteilung die beliebte Brew Tour Challenge neu gestartet, die in der Travel St. Charles App zu finden ist.

Gäste, die die Herausforderung bestehen, erhalten ein neues, neu gestaltetes T-Shirt und nehmen für eine begrenzte Zeit an einem Werbegeschenk teil.

St. Charles Lifestyle-Führer Die St. Charles Business Alliance hat die Brew Tour Challenge in der Travel St. Charles App neu gestartet. (BrigetteBurgmanPhotography.com/BrigetteBurgmanPhotography.com)

Um an der St. Charles Brew Tour teilzunehmen, laden Sie die Travel St. Charles App herunter und erstellen Sie ein Konto. Um die App herunterzuladen, besuchen Sie stcalliance.org/travelstcharlesil.

Sobald ein Konto erstellt wurde, suchen Sie die Brew Tour Challenge auf der Registerkarte „Challenges“ und klicken Sie auf „Check-in“, während Sie eine der Brauereien besuchen. Wenn ein Besucher alle sechs Brauereien „eingecheckt“ hat, ist er berechtigt, ein Brew Tour-T-Shirt in limitierter Auflage zu erhalten, das zwischen Montag und Freitag von 8:00 bis 1:00 Uhr im St. Charles Municipal Building abgeholt werden kann: 30 Uhr

Mit diesem Relaunch der Brew Tour Challenge ist jeder, der die Challenge zuvor abgeschlossen hat, nun berechtigt, das neue, neu gestaltete T-Shirt zu erhalten, sobald er die Challenge erneut abschließt, heißt es in der Veröffentlichung.

Teilnehmer, die die Herausforderung bis zum 12. Februar abschließen, nehmen außerdem teil, um eine Geschenkkarte im Wert von 10 USD für eine örtliche Brauerei in St. Charles zu gewinnen. Aus den Personen, die die Herausforderung bestehen, werden sechs Gewinner ausgewählt und am 13. Februar per E-Mail benachrichtigt, heißt es in der Pressemitteilung.

„Diese Herausforderung ist eine großartige Möglichkeit, die fantastischen Brauereien, die wir hier in St. Charles haben, zu präsentieren und den Gästen gleichzeitig eine lustige, einzigartige Aktivität zu bieten, an der sie teilnehmen können“, sagte Jenna Sawicki, Geschäftsführerin der St. Charles Business Alliance freigeben. „Auch wenn Sie die Herausforderung bereits in der Vergangenheit abgeschlossen haben, hoffen wir, dass Sie erneut teilnehmen, um das neue Brew Tour-T-Shirt zu erhalten und diese Unternehmen weiterhin zu unterstützen.“

Weitere Informationen zur Brew Tour finden Sie unter stcalliance.org/brewtour. Für weitere Anfragen senden Sie eine E-Mail an info@stcalliance.org oder rufen Sie 630-443-3967 an.