COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Sri Lankas Regierung wird einen parlamentarischen Ausschuss einsetzen, um die in einem britischen Fernsehbericht geäußerten Behauptungen zu untersuchen, dass der srilankische Geheimdienst an den Bombenanschlägen am Ostersonntag 2019 beteiligt gewesen sei, bei denen 269 Menschen getötet wurden.

Arbeitsminister Manusha Nanayakkara teilte dem Parlament am Dienstag mit, dass Einzelheiten der Untersuchung bald bekannt gegeben würden.

Ein Mann, der in den am Dienstag veröffentlichten Videos von Channel 4 interviewt wurde, sagte, er habe ein Treffen zwischen einer lokalen, vom Islamischen Staat inspirierten Gruppe und einem hochrangigen Beamten des staatlichen Geheimdienstes arrangiert, um eine Verschwörung auszuhecken, um in Sri Lanka Unsicherheit zu schaffen und Gotabaya Rajapaksa später den Sieg bei der Präsidentschaftswahl zu ermöglichen Jahr.

Azad Maulana war Sprecher einer abtrünnigen Gruppe der Tamil Tiger-Rebellen, die später zu einer staatsfreundlichen Miliz wurde und der Regierung half, die Rebellen zu besiegen und den langen Bürgerkrieg in Sri Lanka im Jahr 2009 zu gewinnen.

Rajapaksa war während des Krieges ein hochrangiger Verteidigungsbeamter, und sein älterer Bruder, Mahinda Rajapaksa, war bei den Wahlen 2015 nach zehn Jahren an der Macht geschlagen worden.

Eine von der Gruppe Islamischer Staat inspirierte Gruppe Sri Lanker verübte am 21. April 2019 die sechs nahezu gleichzeitigen Selbstmordattentate in Kirchen und Touristenhotels.

Bei den Angriffen kamen 269 Menschen ums Leben, darunter Gottesdienstbesucher am Ostersonntag, Einheimische und ausländische Touristen, und weckten Erinnerungen an die häufigen Bombenanschläge während des Vierteljahrhundertkriegs.

Ängste um die nationale Sicherheit ermöglichten es Rajapaksa, an die Macht zu gelangen. Er musste letztes Jahr nach Massenprotesten wegen der schlimmsten Wirtschaftskrise des Landes zurücktreten.

In der Sendung von Channel 4 sagte Maulana, er habe 2018 auf Geheiß seines damaligen Chefs, Sivanesathurai Chandrakanthan, dem Anführer der Rebellen-Splittergruppe, die zur politischen Partei wurde, ein Treffen zwischen IS-inspirierten Extremisten und einem hochrangigen Geheimdienstoffizier arrangiert.

Maulana sagte, Chandrakanthan habe die Gruppe im Gefängnis getroffen, während er wegen Mordvorwürfen inhaftiert war, und festgestellt, dass sie nützlich sein könnten, um Unsicherheit im Land zu schaffen.

Maulana sagte gegenüber Channel 4, dass er selbst nicht an dem Treffen teilgenommen habe, der Geheimdienstoffizier ihm jedoch später gesagt habe, dass die Schaffung von Unsicherheit der einzige Weg sei, die Familie Rajapaksa wieder an die Macht zu bringen.

Nachdem Überwachungskameraaufnahmen der Bombenanschläge veröffentlicht wurden, erkannte Maulana in den Gesichtern der Angreifer mit bombenbeladenen Rucksäcken diejenigen, mit denen er ein Treffen mit dem Geheimdienstoffizier vereinbart hatte, sagte Maulana in der Sendung.

Channel 4 berichtete, dass Maulana von UN-Ermittlern und europäischen Geheimdiensten zu seinen Behauptungen befragt worden sei.

Weder Chandrakanthan noch Rajapaksa haben sich zu den Behauptungen geäußert.

Der Pro-Rajapaksa-Gesetzgeber Mahindananda Aluthgamage wies die Behauptungen in der Dokumentation zurück. Er teilte dem Parlament mit, dass Rajapaksa keinen Grund habe, Bomben zu zünden oder Selbstmordattentäter einzusetzen, um gewählt zu werden, da die öffentliche Unterstützung bereits auf seiner Seite sei, wie das Ergebnis der Kommunalwahlen im Jahr 2018 gezeigt habe.

Krishan Francis, The Associated Press

