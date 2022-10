Die Spieler des FC Bayern kämpfen um den Last-Minute-Sieg

Nach einem 0:2-Rückstand gewann der FC Bayern München auch sein zweites Gruppenspiel in der Champions League – in der achten Minute der Nachspielzeit! Der deutsche Vizemeister gewann am Donnerstag nach einer tollen Aufholjagd mit 3:2 (0:1) bei Benfica Lissabon.

Maximiliane Rall (67. Minute) und Englands Europameisterin Georgia Stanway (83. und 90. + 8) trafen für die Bayern-Fußballer. Die Brasilianerin Nycole Raysla (42.) und die Kanadierin Cloé Lacasse (59.) hatten eine eigentlich sichere Führung für die Gastgeber herausgespielt. Die Brasilianerin Ana Vitória scheiterte in der 89. Minute per Foulelfmeter an FCB-Torhüterin Maria Luisa Grohs.

Bereits eine Woche zuvor hatte das Team von Trainer Alexander Straus in der Gruppe D gegen den FC Rosengard aus Schweden mit 2:1 gewonnen. Benfica hatte sein erstes Gruppenspiel gegen den diesjährigen Finalisten und Favoriten FC Barcelona mit 0:9 verloren. Erst Ende November trifft der FC Bayern in der Königsklasse auf die Spanier.