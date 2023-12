Die Sperrung der B 286 wird erneut verlängert

Die Sperrung der B 286 am Autobahnkreuz Wiesentheid werde voraussichtlich bis zum 11. Dezember verlängert, schreibt die A 3 Nordbayern GmbH in einer Pressemitteilung, der auch die folgenden Informationen entnommen sind. Im Rahmen des Ausbaus der A3 wird die Anschlussstelle Wiesentheid umgebaut. In der kommenden Bauphase sollen die Arbeiten an der Bundesstraße unter der Autobahn abgeschlossen werden. Aufgrund der Witterung können diese derzeit jedoch nicht durchgeführt werden.

