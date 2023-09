Mehr Gewalt in NRW-Kitas © picture Alliance/dpa

Die Fälle von Gewalt in NRW-Kindertagesstätten nehmen zu. Das zeigen Daten des NRW-Familienministeriums. Die SPD-Fraktion fordert nun die Landesregierung zum Handeln auf.

2023-09-19 05:45:00

In Nordrhein-Westfalen gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 782 Meldungen über Gewalt in Kitas. Das zeigt eine Antwort des NRW-Familienministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD.

Im Jahr 2021 gab es 702 Meldungen. Im Jahr 2022 ist die Zahl bereits deutlich gestiegen: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.011 Anzeigen zu Gewalt und pädagogischem Fehlverhalten in Kitas dokumentiert. In diesem Jahr besteht die Gefahr, dass die Zahl wieder steigt, wenn die Zahlen so konstant bleiben wie im ersten Halbjahr. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es 782 Meldungen in Kitas. Fast 400 dieser Fälle sollen von Erwachsenen begangen worden sein.

Das Ministerium fasst die Daten zu Gewalt in Kitas in zwei Kategorien zusammen. Erfasst werden „Sexuelle Übergriffe/Gewalt“ und „Körperliche Übergriffe/Körperverletzungen“. Es wurde dokumentiert, ob die Gewalt von Kindern oder von Mitarbeitern ausgeübt wurde. Besonders hoch ist die Zahl der Gewalt durch Kinder: Für das erste Halbjahr 2023 gab es 281 Meldungen in Kitas. Im Jahr 2022 gab es etwas weniger Fälle (267).

Auch beim Thema „sexuelle Übergriffe/Gewalt“ wird eine hohe Zahl von Straftaten durch Kinder gemeldet. Im ersten Halbjahr 2023 gab es allein 105 Fälle. Die Gesamtzahl für das Jahr 2022 beträgt 128. Zum Vergleich die Zahl für Gewalt in dieser Kategorie durch Arbeitnehmer: Sie liegt nur für das erste Halbjahr 2023 bei 34, im Vergleich zu 82 für das gesamte Jahr 2022.

Den Daten zufolge ist auch die Zahl der gemeldeten „pädagogischen Fehlverhalten“ in Kitas gestiegen. Im ersten Halbjahr 2023 waren es 277; im gesamten Vorjahr gab es in Nordrhein-Westfalen 353 Fälle.

SPD kritisiert Landesregierung

„In Nordrhein-Westfalen nehmen die Zahlen zu Kindeswohlgefährdungen zu. Diese Berichte über Gewalt in Kitas müssen uns alle aufmerksam machen. Vor allem die Frage nach den Ursachen muss schnellstmöglich beantwortet werden. Doch die Landesregierung widersetzt sich weiterhin unserer Forderung nach einer unabhängigen Studie zur Aufklärung der Hintergründe“, erklärt Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW, in einer Pressemitteilung.

Um der kritischen Lage in den NRW-Kindertagesstätten entgegenzuwirken, forderte die SPD-Fraktion kürzlich ein Rettungspaket in Höhe von 500 Millionen Euro zum Ausgleich der Tariferhöhungen. Die schwarz-grüne Landesregierung lehnte den Vorschlag im Landtag jedoch ab. In der nächsten Plenarsitzung wollen die Fraktionen von SPD und FDP einen neuen Vorstoß zur Entlastung machen.

Maelzer kritisiert die Landesregierung: „Die Leistung der schwarz-grünen Koalition lässt sich daher wie folgt zusammenfassen: Sie tun nichts, zeigen immer nur auf Berlin und wollen nichts wissen.“ Besonders Kinder und ihre Familien leiden in NRW darunter.“

bani