Einer Umfrage zufolge erhielt die AfD rund 20 Prozent der Stimmen. (Foto: dpa) Alternative für Deutschland

Berlin Die SPD fällt in der Wählergunst hinter die AfD zurück. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für „Bild am Sonntag“ erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen auf 19 Prozent. Die AfD hingegen kann ihren Wert von 20 Prozent aus der Vorwoche halten und liegt damit einen Punkt vor der Kanzlerpartei.

Die Grüns liegen leicht bergauf. Sie können einen Punkt zulegen und kommen diese Woche auf 14 Prozent. Die FDP bleibt bei sieben Prozent, die Union bei 26 Prozent. Die Linke kann einen Punkt gutmachen und würde mit fünf Prozent wieder in den Bundestag einziehen. Die Ampel käme auf insgesamt 40 Prozent und würde wie in den Wochen zuvor deutlich an der Mehrheit verfehlen.

