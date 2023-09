Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter „Wonder Theory“ von CNN an. Entdecken Sie das Universum mit Neuigkeiten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





CNN

—



Vier Astronauten sind von einem sechsmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation nach Hause zurückgekehrt und landeten am Montag an Bord ihrer SpaceX Crew Dragon-Kapsel vor der Küste Floridas im Wasser.

Die Astronauten, Mitglieder der von NASA und SpaceX gemeinsam durchgeführten Crew-6-Mission, verließen die Raumstation am Sonntag um 7:05 Uhr ET. Die Besatzung verbrachte den Tag an Bord des 13 Fuß breiten Crew Dragon-Fahrzeugs, das durch die Erdumlaufbahn und zu seinem Ziellandeplatz vor der Küste von Jacksonville, Florida, manövrierte, wo sie nach Mitternacht ET landete.

Die Crew-Dragon-Kapsel flog mit mehr als 17.000 Meilen pro Stunde (27.000 Kilometer pro Stunde) und als sie die letzte Etappe ihres Abstiegs begann, erhitzte sich das Äußere des Raumfahrzeugs auf etwa 3.500 Grad Fahrenheit (1.900 Grad Celsius), während es zurückschlug in den dicksten Teil der Erdatmosphäre. In der Kabine des Raumfahrzeugs waren die Passagiere durch einen Hitzeschild geschützt und die Temperatur hätte bei angenehmen Temperaturen deutlich unter 100 Grad Fahrenheit (37,8 Grad Celsius) bleiben müssen.

Anschließend setzte die Kapsel Fallschirme ein, um ihren Sinkflug weiter zu verlangsamen. Rettungsmannschaften, die in der Nähe der Absturzstelle warten, bereiten sich darauf vor, das Raumschiff aus dem Meer auf ein spezielles Boot namens „Drachennest“ zu befördern, wo letzte Sicherheitsüberprüfungen stattfinden, bevor die Besatzung von Bord gehen kann.

Bevor die Astronauten die Raumstation verließen, sagte die NASA, sie habe die Auswirkungen des Hurrikans Idalia überwacht, der am Mittwochmorgen an der Golfküste Floridas auf Land traf. Der Sturm verwüstete Nordflorida, bevor er durch Südgeorgien und in die Carolinas fegte.

Zu den vier Astronauten des Crew-6-Teams gehören die NASA-Astronauten Stephen Bowen und Warren „Woody“ Hoburg sowie Sultan Alneyadi, der zweite Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der ins All reiste, und der russische Kosmonaut Andrey Fedyaev.

Die Gruppe verbrachte sechs Monate an Bord des umlaufenden Labors, nachdem sie im März zur Station gestartet war. In der vergangenen Woche arbeiteten die Astronauten der Crew-6 daran, die Teammitglieder der Crew-7, die am 27. August auf der Raumstation eintrafen, willkommen zu heißen und den Betrieb zu übergeben.

Während ihres Aufenthalts im Weltraum sollten die Crew-6-Astronauten mehr als 200 Wissenschafts- und Technologieprojekte beaufsichtigen.

„Wir haben während unserer Mission viel geschafft“, sagte Hoburg während einer Remote-Pressekonferenz mit den Astronauten am 23. August. „Wir hatten zwei SpaceX-Frachtfahrzeuge zu Besuch – die Missionen CRS-27 und 28 mit viel Wissenschaft an Bord.“ Und wir haben als Crew insgesamt drei Weltraumspaziergänge durchgeführt.“

Während ihres Aufenthalts beherbergten die Crew-6-Astronauten auch die Axiom Mission 2-Crew, eine Gruppe bestehend aus einem ehemaligen NASA-Astronauten und drei zahlenden Kunden, darunter ein amerikanischer Geschäftsmann und zwei Astronauten aus Saudi-Arabien. Dieser Flug war Teil eines Plans, Touristen und andere zahlende Kunden regelmäßig zur Internationalen Raumstation zu fliegen, da die NASA versucht hat, die kommerziellen Aktivitäten im erdnahen Orbit zu steigern.

„Es war ein großes Abenteuer und hat viel Spaß gemacht“, fügte Hoburg hinzu.