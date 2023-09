Alle Augen sind auf uns gerichtet Britney Spears‚ zwei Söhne, während sie einige hohe Töne schlugen.

Die beiden Kinder des Sängers mit Ex Kevin Federline Beide feierten diese Woche Geburtstage mit ihrem Ältesten Sean Preston Federline Sie erreichen am 14. September das Erwachsenenalter und werden 18 Jahre alt. Ihr zweiter Sohn Jayden James Federline Außerdem erreichte er einen großen Meilenstein, indem er am 12. September seinen 17. Geburtstag feierte.

Obwohl Britney ihre besonderen Tage noch nicht in den sozialen Medien gepostet hat, hat sie zuvor erzählt, wie es sich anfühlt, zu sehen, wie ihre Kinder so schnell erwachsen werden. „Es ist so bittersüß zu sehen, wie sie älter werden“, schrieb sie 2021 auf Instagram. „Warum können sie nicht einfach für immer Babys bleiben??? Sie werden immer MEINE sein!!!!“

Kevin postete auch keine öffentliche Hommage und entschied sich dafür, ihre Beziehungen privat und außerhalb des Rampenlichts zu halten.

Allerdings gab der Tänzer und Rapper kürzlich ein Update über die Teenager nach ihrem Umzug nach Hawaii zusammen mit seiner Frau, mit der er zehn Jahre lang verheiratet war. Victoria Prince. Sein Anwalt Mark Vincent Kaplan erzählt Unterhaltung heute Abend Anfang dieses Monats: „Allen geht es auf Hawaii großartig und sie sind sehr glücklich.“