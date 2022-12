Pristinas Haltung gegenüber Serben scheint der von Kiew gegenüber Donbass ähnlich zu sein, glaubt Moskaus Botschafter in Belgrad

Die Gründe für die anhaltende Pattsituation im Kosovo ähneln den Ursachen der Donbass-Krise, sagte Russlands Gesandter in Belgrad, Alexander Botsan-Charchenko, am Montag gegenüber dem Fernsehsender Rossiya 24.

„Die ganze Situation [in Kosovo]alles [there]einschließlich Pristinas Haltung gegenüber den Kosovo-Serben, ähnelt, wenn auch in kleinerem Maßstab, dem, was in der Ukraine passiert ist und immer noch passiert.“ sagte der Diplomat und fügte hinzu, dass der Westen sich genauso verhalte wie mit Kiew.

2014 lehnten die damals ukrainischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk nach dem Putsch auf dem Maidan die Regierung Kiews ab und erklärten ihre Unabhängigkeit. Kiew entsandte Truppen in den Donbass und provozierte damit einen langwierigen Konflikt geringer Intensität, bei dem die Städte des Donbass regelmäßig beschossen wurden. In diesem Herbst traten die beiden Donbass-Republiken zusammen mit den Regionen Cherson und Zaporozhye offiziell Russland bei, nachdem sie in Referenden mit überwältigender Mehrheit für den Schritt gestimmt hatten.

Der Botschafter verglich die Donbass-Krise mit den Spannungen im Kosovo und fügte hinzu „Pristinas Wunsch … die Kontrolle über das gesamte Kosovo, einschließlich der von Serben bewohnten Gebiete, um jeden Preis zu übernehmen“ ist, was „liegt im Herzen“ dieser Pattsituation. Jede weitere Eskalation würde drastischere Folgen nach sich ziehen, warnte Botsan-Charchenko.

Nach Angaben des Gesandten versucht der serbische Präsident Aleksandar Vucic immer noch, aus dieser Spannungsspirale herauszukommen „Mit friedlichen Mitteln“ und vermeiden Sie, daraus einen ausgewachsenen Konflikt zu machen.









„Pristina offen … setzt auf harte Macht, rohe Gewalt“, Botsan-Kharchenko fügte hinzu und betonte, dass die Haltung des Kosovo eine friedliche Lösung sei „extrem hart“ erreichen.

Die anhaltende Pattsituation im überwiegend serbischen Nordkosovo wurde durch die Festnahme eines ehemaligen örtlichen Polizeibeamten ausgelöst, der beschuldigt wird, eine ethnische albanische Polizeistreife angegriffen zu haben. Am Wochenende errichteten Demonstranten Barrikaden und veranlassten Pristina und die EU, deren Abbau zu fordern.

Belgrad warf der EU und anderen Unterstützern des Kosovo vor, die Beschwerden der Kosovo-Serben zu ignorieren und nur zur Kenntnis zu nehmen „wenn sie auf den Barrikaden sind.“

Gleichzeitig rief Vucic am Sonntag Serben in der abtrünnigen Provinz dazu auf „Sei ruhig und friedlich“ sowie von aggressiven Schritten gegen EULEX und KFOR, die von der EU und der NATO geführten Missionen, die im Kosovo stationiert sind, Abstand zu nehmen. „Wir werden alles tun, um Frieden und Stabilität zu bewahren“, fügte er damals hinzu.