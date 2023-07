Barber sagte, dass er sich keine großen Sorgen über den Rückgang der Kirchenmitglieder mache, wenn man bedenkt, dass „die religiösen Zuneigungen der Menschen im Laufe der Geschichte immer mehr schwanken“. Er sagte auch, er mache sich weniger Sorgen darüber, wie die Menschen in seiner Gemeinde wählen, sondern „wie sie andere Menschen behandeln, die bei der bevorstehenden Wahl anders wählen als sie“.

Ich erwähnte Barber gegenüber, dass ich mit vielen Boten gesprochen hatte, die das Gefühl hatten, dass der Evangelikalismus im weiteren Sinne unter Belagerung stehe.

„Einerseits“, sagte er mir, „ist es wahr, dass es viele Bewegungen in der Kultur gibt, die nicht nur die Dinge anders sehen als die Evangelikalen, sondern auch aktiv versuchen, die Standpunkte religiöser Menschen zu unterdrücken.“ Er erwähnte die Kontroverse um Jack Phillips, den Bäcker aus Colorado, der sich weigerte, eine Hochzeitstorte für ein schwules Paar zu backen und sich neuerdings weigerte, einen Geschlechtswechsel zu feiern.

„Es gibt definitiv zunehmende Spannungen zwischen einigen Elementen in der Gesellschaft und dem evangelischen Glauben“, sagte Barber.

Allerdings sagte er im Vergleich zu anderen Ländern: „Der Unterschied besteht hier darin, dass wir über eine Rechtsprechung verfügen, die bis zur Gründung dieser Republik zurückreicht und sich als wirksam erwiesen hat, um die Rechte der Menschen nicht nur auf ihren Glauben zu schützen, sondern auch auf die Ausübung ihres Glaubens.“ übe es.“

Die Straße weiter vom Kongresszentrum entfernt, bei der Veranstaltung der Liberty University und des Conservative Baptist Network, ging es den Southern Baptists um die Ausübung ihres Glaubens in der Politik. Und wenn der Mitgliederrückgang ein Problem darstellte, war eine Abschwächung ihres Konservatismus nicht die Lösung.

Ryan Helfenbein, geschäftsführender Direktor des Standing for Freedom Center der Liberty University, moderierte eine Podiumsdiskussion vor einer Grundsatzrede von Pompeo, Trumps ehemaligem Außenminister und erkannte den Niedergang dessen an, was er als „biblische Weltanschauung“ in Amerika bezeichnete. Aber er sagte auch, dass Millionen von Menschen, die regelmäßig zur Kirche gehen, nicht wählen. Diese Leute sind vielleicht erreichbar.

„Die Nation wurde sicherlich von Christen geformt und gegründet“, sagte er. „Es wurde von der Kanzel geprägt, und ich denke, dass es die Kanzel braucht, um die Nation zu retten.“

Graham, Pastor der Prestonwood Baptist Church in Plano, Texas, forderte die Pastoren im Publikum auf, die Wählerregistrierung zu einer „christlichen Staatsbürgerschaftsbemühung in Ihrer Kirche“ zu machen und „unsere Leute zu ermutigen, für ein politisches Amt zu kandidieren“.