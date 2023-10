Die Sheffield Historical Society and Museum veranstaltet am Samstag, den 14. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Untergeschoss des alten Gemeindehauses in der 259 S. Main St. eine Veranstaltung zum Thema Gefängnis und Kaution.

Für die Spendenaktion haben zwei Bürger Sheffields zugestimmt, „eingesperrt“ zu werden, da Freunde die „Insassen“ besuchen, den Richter aufsuchen und „Kaution“ zahlen dürfen, um den Inhaftierten zu ihrer Freilassung zu verhelfen.

Zu sehen sind Fotos des ersten Sheffield-Gefängnisses aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und von ehemaligen Strafverfolgungsbeamten.

Kinder können teilnehmen, indem sie „Gefangenen“-Kostüme tragen und einen Fototermin in den alten Stahlzellen machen. Parlour Coffee and Cream wird ebenfalls vor Ort sein und Spezialitätengetränke zum Kauf anbieten.

In Zukunft können Gäste eine Besichtigung des Gefängnisses beantragen, indem sie das Museum während der besetzten Öffnungszeiten freitags und samstags von 10.00 bis 14.00 Uhr besuchen. Das Museum befindet sich in der 525 South Washington St. in Sheffield.