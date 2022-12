Die Senatskarte 2024 ist für die Demokraten noch schwieriger geworden

CNN

Die Senatorin von Arizona, Kyrsten Sinema, beschloss am Freitag, die politische Welt aufzurütteln, indem sie unabhängig wurde. Der ehemalige Demokrat fraktioniert immer noch mit der Partei im Senat, sodass die demokratische Fraktion immer noch 51 Mitglieder hat. Anstelle von 49 Demokraten und zwei Unabhängigen in ihren Reihen hat der Caucus jetzt 48 Demokraten und drei Unabhängige.

Aber diese einfache Mathematik verbirgt ein trüberes Bild für die Demokraten und für Sinema selbst. Sinemas Interessen sind nicht mehr unbedingt die besten Interessen der Demokraten im nächsten Kongress, und die Karte des Senats 2024 wurde für die Demokraten mit Sinemas Entscheidung noch komplizierter.

Um es klar zu sagen: Sinema war den Demokraten während ihrer Zeit im Kongress immer ein Dorn im Auge. In den letzten zwei Jahren mussten die Demokraten fast immer sicherstellen, dass jede Gesetzesvorlage oder Nominierung Sinemas Unterstützung hatte, um eine Chance auf eine Verabschiedung zu haben. Das ist die Rechnung, wenn Sie nur 50 Senatssitze in einer Kammer mit 100 Sitzen haben. Über viele Gesetzentwürfe und Nominierungen wurde nie ohne die Unterstützung von Sinema und Manchin abgestimmt.

Von 2013 (Sinemas erste Amtszeit im Kongress) bis 2020 hat Sinema mehr als fast jedes andere Kongressmitglied gegen ihre Partei gestimmt. Bei Abstimmungen, bei denen mindestens die Hälfte der Demokraten anders gestimmt hat als die Hälfte der Republikaner, blieb sie etwa 69 % der Zeit bei der Partei. Der durchschnittliche Demokrat stimmte bei diesen Stimmen in etwa 90 % der Fälle mit seiner Partei ab.

Gut möglich, dass Sinemas Parteizugehörigkeitsquote als Unabhängige sinkt. Betrachten Sie das Beispiel des ehemaligen Senators Joe Lieberman. Der langjährige Demokrat gewann 2006 die Wiederwahl als Drittkandidat, nachdem er die Vorwahl der Demokraten an einen linken Herausforderer verloren hatte (den jetzt ziemlich gemäßigten Gouverneur von Connecticut, Ned Lamont).

Im Vergleich zum durchschnittlichen Demokraten im Senat stimmte Lieberman nach seiner Unabhängigkeit zehn Punkte weniger mit der Partei als in seiner letzten Amtszeit als Demokrat. Wenn das mit Sinema passiert, wird sie sogar noch konservativer als Joe Manchin aus West Virginia (das konservativste Mitglied der Demokratischen Fraktion).

Dies wäre sinnvoll, da die Anreizstruktur bei Sinema nun eine ganz andere ist. Vor einem Wiederwahlkampf 2024 muss sie sich keine Sorgen mehr um den Gewinn einer demokratischen Vorwahl machen. Sinema muss sich Sorgen um den Aufbau einer Koalition aus Demokraten, Unabhängigen und Republikanern machen. Das ist viel schwieriger, wenn man als zu liberal gilt.

Tatsächlich liegt der Hauptgrund, warum Sinema unabhängig wurde, darin, dass es sehr schwierig gewesen wäre, eine Vorwahl der Demokraten zu gewinnen. Ihre Zustimmungsrate unter den Demokraten aus Arizona lag in einer CES-Umfrage im Herbst 2022 bei nur 25 %. Eine Reihe von Demokraten (z. B. Rep. Ruben Gallego und Rep. Greg Stanton) standen bereits Schlange, um sie möglicherweise in einer Vorwahl herauszufordern.

Eine Frage ist nun, ob Sinemas Entscheidung, unabhängig zu werden, einige dieser Demokraten davon abhalten wird, zu kandidieren. Die Idee ist, dass Sinema immer noch mit den Demokraten parteiiert, und die Demokraten würden die demokratischen Stimmen bei einer allgemeinen Wahl nicht aufteilen wollen, was es einem Republikaner ermöglicht, in einem lila Staat wie Arizona zu gewinnen.

Es ist eine interessante Wette von Sinema. Schließlich stellen Demokraten in Vermont normalerweise keinen Kandidaten gegen den unabhängigen Senator Bernie Sanders auf. Die Demokraten, die in Maine gegen den unabhängigen Senator Angus King antreten, haben bei den jüngsten Wahlen nicht an Boden gewonnen. Vergessen Sie nicht, dass der oben erwähnte Lieberman als Drittkandidat gewonnen hat.

Die wahlmathematische Struktur war und ist unter diesen Umständen jedoch völlig anders. Sanders würde einen linken demokratischen Herausforderer nicht anziehen, weil er bereits so fortschrittlich ist. Lieberman erklärte seine Drittkandidatur nach der Vorwahl, sodass die Republikaner keine Zeit hatten, einen bekannten Herausforderer zu finden. Die Republikaner wussten auch, dass Lieberman, der ein glühender Befürworter des Irakkriegs war, wahrscheinlich der Beste war, auf den sie im zutiefst demokratischen Bundesstaat Connecticut hoffen konnten.

Damit bleibt das King-Beispiel. King ist wie Sinema ein gemäßigter aus keinem tiefblauen oder roten Zustand. Bei dieser Analogie gibt es für Sinema nur ein Problem: King ist beliebt. Er hatte zuvor zweimal als Unabhängiger das Gouverneursamt gewonnen und war fast immer mit hohen Gunsten beschenkt.

Sinema ist überhaupt nicht beliebt. Die CES-Umfrage hatte ihre Zustimmungsrate unter ihrer Missbilligungsrate bei Demokraten, Unabhängigen und Republikanern in Arizona. Sinemas Gesamtzustimmung lag bei 25 % bei einer Ablehnungsquote von 58 %. Andere Umfragen sind für Sinema bei weitem nicht so schlimm, aber im Durchschnitt ist sie eher unbeliebt als beliebt.

Anders gesagt, die aktuellen Zahlen von Sinema werden wahrscheinlich nicht viele Herausforderer von der demokratischen oder republikanischen Seite abschrecken. Darüber hinaus gibt es für die Demokraten keinen Grund, Sinema den Boden zu überlassen, weil dies einen Republikaner vom Sieg abhalten würde. Es ist überhaupt nicht klar, dass Sinema als Unabhängiger gewinnen kann.

Was Sinemas Schritt bewirkt hat, ist, dass er die Wahlmathematik in Arizona und damit landesweit viel komplizierter gemacht hat. Zwei Personen im Rennen zu haben, die mit der Demokratischen Partei zum Caucus gehen, macht es wahrscheinlich schwieriger für die Demokraten, zu gewinnen.

Ein potenziell besorgniserregendes Beispiel für Demokraten in einem lila Bundesstaat (zumindest damals) war das Rennen um den Senat von Florida 2010. Dann beschloss der republikanische Gouverneur Charlie Crist, als Unabhängiger zu kandidieren, nachdem klar wurde, dass er den konservativeren Republikaner Marco Rubio in einer republikanischen Vorwahl nicht schlagen würde. Crist, der sagte, er würde mit den Demokraten parteiieren, teilte die demokratische Abstimmung mit dem damaligen Abgeordneten Kendrick Meek, und Rubio fuhr zu einem Sieg.

Ich sollte darauf hinweisen, dass die Demokraten sicherlich eine Chance haben. Beim Rennen um den Senat von Alaska im Jahr 1968 waren beispielsweise zwei Demokraten dabei (Mike Gravel und dann Sen. Ernest Gruening als Anwärter). Gravel gewann in dem Zustand, den auch der Republikaner Richard Nixon um einige Punkte vorn führte.

Im Jahr 2024 könnten die Republikaner von Arizona einen extremen Kandidaten nominieren, der in Flammen aufgeht. Sie haben gerade jedes große landesweite Rennen im Jahr 2022 verloren, weil sie nominiert haben.

Schließen Sie auch nicht die Möglichkeit aus, dass Sinema wie Harry Byrd bei den Senatswahlen von Virginia 1970 gewinnen könnte, als beide Parteien Kandidaten aufstellten. Vielleicht gefällt den Wählern die neue unabhängige Registrierung von Sinema.

Sinema könnte auch in Flammen aufgehen, wenn sie bei den Parlamentswahlen kandidiert, ohne dass eine große Partei sie unterstützt, wie es Gruening 1968 oder dann Senator Jacob Javits im Rennen um den New Yorker Senat 1980 getan hat.

Wir wissen es einfach nicht.

Alles in allem haben die Demokraten bereits eine schwierige Karte für das Jahr 2024. Je nachdem, ob die Demokraten die Präsidentschaft gewinnen (und einen demokratischen Vizepräsidenten haben, der die Beziehungen zum Senat lösen kann), können sie es sich leisten, null zu einen Senatssitz zu verlieren und einen zu behalten mehrheitlich.

Die überwiegende Mehrheit, 23 der 34 Senatoren, stellt sich im Caucus 2024 mit den Demokraten zur Wiederwahl. Eine ungewöhnlich große Zahl (7) repräsentiert Staaten, die der Republikaner Donald Trump mindestens einmal gewonnen hat. Dazu gehört Arizona.

Mit Sinemas Bruch mit der Demokratischen Partei ist der Weg für die Demokraten nicht zuletzt kurviger geworden.