Die Seattle Seahawks von Geno Smith sind nicht an einem Wiederaufbau interessiert, aber sind sie bereit für den Wettbewerb? | NFL-Nachrichten

Geno Smith spielt für die Seattle Seahawks einen der besten Footballs seiner bisherigen Karriere. Hier ist ein Blick auf einige seiner besten Spiele dieser Saison

Für die Seattle Seahawks sollte diese Saison ein „Neuaufbau“ werden.

Nach der schlechtesten Saison seit zehn Jahren (ein 7-10-Rekord und ein vierter Platz in der NFC West) wurde der Sommer 2022 als Chance gesehen, den Kader aufzufrischen und von vorne zu beginnen.

Zum ersten Mal seit 2011 starteten sie eine Saison ohne Quarterback Russell Wilson und Linebacker Bobby Wagner im Kader, zwei der Getreuen eines Jahrzehnts der Siegesrekorde.

Wagner wurde entlassen, aber im Gegenzug für Wilson (plus einen Viertrunden-Pick) erhielt Seattle Quarterback Drew Lock, Defensive Tackle Shelby Harris, Tight End Noah Fant, zwei Erstrunden-Picks (2022 und 2023), zwei Zweitrunden-Picks (2022 und 2023) und ein Fünftrunder. Es war eine riesige Beute.

Die Erwartung – zumindest von außen betrachtet – war, dass der Verlust eines langjährigen und erfolgreichen Quarterbacks bedeuten würde, dass Seattle in dieser Saison keine Chance hatte. Aber stattdessen haben Cheftrainer Pete Carroll, Quarterback Geno Smith und eine enorme Klasse von Rookies den Seahawks zu einem 3-3-Rekord und dem gemeinsamen ersten Platz in der NFC West verholfen.

Sind sie schon echt? Und wie ist das passiert?

Geno Smiths herausragender Turnaround

Smith und die Seahawks schlugen Russell Wilsons Broncos in der ersten Woche

In einer Liga voller Star-Quarterbacks, jung und alt, gibt es einen Namen, der in dieser Saison auffällt, wenn Sie durch die bisherigen Statistiken blättern.

Geno Smith, ein Zweitrunden-Pick im Jahr 2013 – der in diesem Jahr im Gespräch war, der NFL-Draft-Pick Nr. 1 zu werden – hätte zu Beginn seiner Karriere getrost als „Pleite“ bezeichnet werden können.

Bei den New York Jets, wo er eingezogen wurde, hatte er einen 12-18-Rekord als Starter, eine Abschlussquote von 57,9 Prozent, warf 28 Touchdowns auf 36 Picks und hatte ein QB-Rating von 72,4. Einfach gesagt, er trat nicht auf.

Er verbrachte zwei Jahre als Backup bei den New York Giants und den Los Angeles Chargers, bevor er 2019 zu Seattle kam, um hinter Wilson zu sitzen.

Was für eine Wende er hatte.

Als Seahawk hat er über 70 Prozent seiner Pässe absolviert, 14 Touchdowns auf drei Picks geworfen und verfügt über eine absurde Passantenbewertung von 106,2.

In diesem Jahr – nach nur ein paar Spielen zugunsten von Wilson – ist er der Hauptdarsteller, und er führt die gesamte NFL in Bezug auf die Abschlussquote (73,4) an, ist Dritter in der Passer-Bewertung (108,1) und hat für den zehntmeisten geworfen Meter (1.502). Es ist ziemlich unglaublich.

Obwohl Wide Receiver Tyler Lockett seine Karriere bis zu diesem Zeitpunkt damit verbracht hat, Pässe von einem Pro Bowler in Wilson zu fangen, ist er tatsächlich auf dem besten Weg, seinen eigenen Rekord in der Saison mit 423 Yards zu brechen. Alpha Wideout DK Metcalf ist ebenfalls über 400 Yards entfernt.

Endlich war Smith ein Herausragender.

Anfänger-Revolution

Während Smith für Aufsehen gesorgt hat, braut sich in Seattle etwas anderes zusammen.

Nach ihrem letzten Sieg sagte Metcalf auf der Website der Seahawks: „Ich habe Pete (Carroll) gratuliert, weil er dieses Jahr einen verdammt guten Job als Draft gemacht hat.

„Besonders mit diesen beiden Tackles (Abe Lucas und Charles Cross), Coby Bryant, Tariq (Woolen), Kenneth Walker, Boye (Mafe).

„Sie kommen alle rein, halten den Kopf gesenkt und arbeiten einfach. Man merkt, wie sehr sie das Spiel wirklich lieben.“

Obwohl das Franchise Wilson gehen ließ und es mit Draft-Picks riskierte, zahlt sich diese Entscheidung bisher aus, da ihre Rookie-Ausbeute hervorragend war. Fünf sind Starter und ein anderer macht einen großen Eindruck.

Die 1.660 kombinierten offensiven und defensiven Snaps, die von den Seahawks-Rookies gespielt wurden, führen die Liga bisher an. Und sie spielen nicht nur, sie spielen die Hauptrollen.

Beim Sieg letzte Woche gegen den Divisionsrivalen Arizona erzwangen Bryant und Woolen, die im ersten Jahr die Ecken starteten, Umsätze, um das Spiel zu besiegeln.

Bryants vier erzwungene Fummel in dieser Saison sind die meisten in der gesamten Liga, während Woolen der erste Rookie-Corner war, der seit 2010 in vier aufeinanderfolgenden Spielen eine Interception verzeichnete – und für seine Bemühungen zum NFC-Defensivspieler der Woche ernannt wurde.

Ist das die Wiederauferstehung der Legion of Boom?

Pass auf Walker auf

Ein weiterer dieser Rookies, der kürzlich in den Vordergrund gerückt ist, ist der Zweitrunden-Running Back Kenneth Walker. Wir könnten den Beginn von etwas Besonderem beobachten.

Bis zu einer herzzerreißenden Verletzung des erfahrenen Starters Rashaad Penny am Saisonende waren Walkers Statistiken nicht der Rede wert (15 Carrys für 58 Yards). In den letzten anderthalb Spielen, als er in eine Startrolle gedrängt wurde, hat er es ernst gemeint.

Er hat 185 Rushing Yards und zwei Touchdowns bei 29 Carrys, darunter einen sprintenden 69-Yarder gegen die Saints. Die Produktion ist ihm nicht fremd – er schaffte in seiner letzten College-Saison mit Michigan State 1.636 Yards und 18 Touchdowns und gewann dabei mehrere Auszeichnungen.

Es ist jedoch nicht nur das, was er getan hat, sondern wie er es tut. Walker lässt Leute mit Leichtigkeit verfehlen – er kann an ihnen vorbeisprinten oder sie überfahren. Er ist geduldig, aber plötzlich. Er kann sich seitlich bewegen und dann nach oben platzen. Der Himmel ist die Grenze, und Seattle wäre gut beraten, ihn so oft wie möglich einzusetzen.

Die Seahawks werden in den nächsten Wochen ihr wahres Gesicht zeigen, mit einem Besuch bei den Los Angeles Chargers mit 4:2, einem Heimspiel gegen die New York Giants mit 5:1 und einem Rückkampf gegen Arizona mit 3:4.

Sind sie wirklich bereit für den Wettbewerb oder ist unsere Aufregung verfrüht?

