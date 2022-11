Die schwere Herbstsaison bringt am Freitag eine starke Tornado-Bedrohung für Texas und die umliegenden Bundesstaaten

CNN

Ein Zusammenprall zweier Jahreszeiten ist im Gange, wenn eine frühe Winterexplosion auf eine Rekordwärme im Herbst trifft, was zu einem robusten schweren Sturmsystem im Süden führt und die größte Tornado-Bedrohung hervorruft, die die USA seit fast 5 Monaten gesehen haben.

„Mehrere Tornados sind über dem äußersten Südosten von Oklahoma und Osttexas möglich“, warnte das Storm Prediction Center in seiner Unwetterprognose vom Freitag und fügte hinzu, „ein oder zwei starke Tornados können vom späten Nachmittag bis zum frühen Abend auftreten.“

Das Storm Prediction Center hat am Freitag ein Gebiet mit erhöhtem Risiko – Stufe 3 von 5 – für schwere Gewitter für den Osten von Texas, den Südosten von Oklahoma, den Südwesten von Arkansas und den Nordwesten von Louisiana hervorgehoben. Dallas, Fort Worth, Austin und Arlington, Texas sind in diesem Bedrohungsgebiet enthalten.

„Das wahrscheinlichste Gebiet für starke Tornados [EF2 or higher] wird vom äußersten Südosten von Oklahoma nach Süden ins östliche Texas östlich des I-35-Korridors verlaufen “, sagte das Vorhersagezentrum.

Die Hauptbedrohung wird sich von Tornados am Freitagnachmittag und -abend zu schädlichen Winden verlagern, die in die Nachtstunden hineingehen, wenn sich Gewitter ausrichten und sich in Arkansas und Louisiana ausbreiten.

Dieses Sturmsystem wird sich schnell von West nach Ost bewegen, was die Wahrscheinlichkeit von Sturzfluten in der Region Ark-La-Tex minimieren wird. Weiter nördlich wird bis Samstag in einem weiten Gebiet von Kansas bis Wisconsin mit Niederschlägen von 1 bis 4 Zoll gerechnet.

Regen wird in dieser Region dringend benötigt, da die jüngste Dürre dazu geführt hat, dass der Mississippi ein Rekordtief erreicht hat, was sich auf die Schifffahrt und die Lieferkette auswirkt.

Insgesamt sind am Freitag 37 Millionen Menschen von Missouri und Kansas südwärts bis nach Texas und Louisiana von schweren Stürmen bedroht. Auch Houston, San Antonio, Oklahoma City, Little Rock, Kansas City und Wichita gehören zu den Risikogebieten.

Das letzte Mal, dass der Großraum Dallas-Fort Worth einem erhöhten oder höheren Risiko ausgesetzt war, war der 24. Mai.

Während Tornados in den USA in jedem Monat des Jahres auftreten können, treten sie am häufigsten im Frühling auf, dank des Zusammenpralls von kalter und heißer Luft im Wechsel der Jahreszeiten. Die gleiche Verschmelzung der Temperaturen findet auch im Herbst statt, weshalb Sie später im Jahr oft eine sekundäre „strenge Jahreszeit“ sehen werden.

„Sie können sehen, dass die Frühlingsmonate zwar klimatologisch unsere geschäftigste Zeit sind, die Tornado-Aktivität im November jedoch sekundär zunimmt“, sagte der National Weather Service in New Orleans.

Texas sieht im Durchschnitt die meisten Tornados (7) im Monat November, gefolgt von Alabama (6), Louisiana (5) und Mississippi (5).

Die Tageszeit, zu der ein Tornado auftritt, macht einen großen Unterschied in der Todesrate. Nächtliche Tornados sind gefährlicher, weil viele Menschen schlafen und sich nicht bewusst sind, dass sie einen sicheren Ort suchen müssen. Während die größere Tornado-Gefahr für dieses spezielle Ereignis tagsüber besteht, besteht in den Abendstunden immer noch die Möglichkeit einiger rotierender Stürme.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Unwetter-Sicherheitsplan bereit haben, bevor schlechtes Wetter eintritt. Wissen Sie, wohin Sie gehen, wenn Unwetter zuschlagen, und stellen Sie sicher, dass Taschenlampen funktionieren und Mobiltelefone voll aufgeladen sind, falls Sie Strom verlieren.

„Eines der wichtigsten Merkmale Ihrer Unwetter-Sicherheitspläne ist es, über ein zuverlässiges Mittel zu verfügen, um Unwetterwarnungen zu erhalten“, sagte der Wetterdienst in New Orleans.