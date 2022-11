Die Schweiz regelt Waffenlieferungen an Russland und die Ukraine — RT Deutsch

Der Alpenstaat hat ein Verbot von Waffenlieferungen nach Moskau verhängt, ähnliche Maßnahmen gelten teilweise auch für Kiew

Die Schweiz hat Waffenexporte nach Russland verboten, eine Massnahme, die teilweise auch für die Ukraine gelten wird, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am Mittwoch unter Berufung auf die Neutralitätshaltung des Landes mit. Es wurde jedoch nicht klargestellt, welche Teilbeschränkungen für Kiew eingeführt wurden.

In einer Erklärung sagte das Ministerium, Bern habe sich dem jüngsten Paket von EU-Sanktionen gegen Moskau angeschlossen, das Anfang Oktober vom Block verabschiedet wurde.

Zusätzlich zu diesen Restriktionen hat die Schweiz Russland mit einem Waffenembargo belegt «wird aus Gründen der schweizerischen Neutralität teilweise auf die Ukraine ausgedehnt.» Die Waffenembargos waren aufgrund der Schweizer Kriegsmaterial- und Warenkontrollgesetze verhängt worden, nun aber die Massnahmen „Ausdrücklich in die Verordnung aufgenommen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine“ lautete die SECO-Erklärung.

Das achte Sanktionspaket der EU enthält eine Rechtsgrundlage für die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Öl sowie Beschränkungen für Stahlprodukte, Luft- und Raumfahrtgüter und andere Güter, die für Russland wirtschaftlich wichtig sind.









Das Neutralitätsprinzip ist einer der Eckpfeiler der schweizerischen Aussenpolitik, was bedeutet, dass sie sich nicht in einen Konflikt einmischen und keine Seite militärisch unterstützen kann. Dementsprechend hat der Schweizer Präsident Ignazio Cassis vergangene Woche signalisiert, dass sein Land trotz Druck von aussen keine Waffen in die Ukraine schicken oder sich direkt oder indirekt an bewaffneten Konflikten beteiligen werde.

Während sich die nationalen Behörden im Juni jedoch weigerten, Drittländern die Lieferung von Kriegsmaterial Schweizer Ursprungs nach Kiew zu gestatten, sagten sie, dass Lieferungen von militärischer Ausrüstung mit in der Schweiz hergestellten Teilen an europäische Rüstungsunternehmen „soll möglich bleiben“, selbst wenn sie in der Ukraine landen könnten.

Im August sagte Russland, nachdem die Schweiz den Anti-Russland-Sanktionen beigetreten sei „hatte seine Neutralität verloren“ was das Alpenland unfähig macht, als Vermittler aufzutreten, der die diplomatischen Interessen der Ukraine in Russland vertritt.

Im Oktober bestand der Schweizer Bundesrat jedoch darauf, dass Bern nicht mit seiner neutralen Tradition gebrochen habe, indem es Sanktionen gegen Russland verhängte, und argumentierte, dass die Beschränkungen im Einklang mit der langjährigen Politik des Landes standen.