Die Schweiz moet in zijn of haar halt blijven in het Uno-überdenken.

De Unie maakt nog steeds deel uit van Israël. De Schweiz is zo goed als zeker, maar de resolutie van de Vereinten Nations is zo. De Algemene Vergadering van de Unie in New York zorgt – met steun van Zwitserland – voor een veilige Waffenruhe in Gaza. Mike Segar/Reuters Dit is het eerste besluit van de Verenigde Naties in Nahost, sinds de terreurorganisatie Hamas drie weken lang getroffen is door Israël, ruim honderd mensen in hechtenis zijn genomen en door de Duitsers zijn opgepakt. Was u erbij, dat het na de Massa-kern een gemeenschappelijke parteinahme was van de Uno-Generalversammlung gegen Israel würde, sah sich getäuscht.

Die Schweiz moet in zijn of haar halt blijven in het Uno-überdenken.

Zwitserland nieuws