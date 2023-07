Der Gründer von Lemme Supplements – der Kinder teilt Mason Disick13, Penelope Disick10, und Herrschaft Disick8, mit ex Scott Disick– und der Musiker – Vater dazu Atiana De La Hoya24, Landon Barker19, und Alabama Barker17 – gaben Ende Juni auf einer Sex-Enthüllungsparty zum Thema Rockkonzert bekannt, dass sie einen kleinen Jungen erwarten.

Laut einem auf der Poosh-Website veröffentlichten Beitrag haben Kourtney und Travis die Veranstaltung in weniger als 48 Stunden geplant.

„Der ursprüngliche Plan bestand immer darin, Travis Schlagzeug spielen zu lassen, und da Babyrosa und Blau nicht wirklich zur Marke passten, wurde ein aufdringliches Rock’n’Roll-Thema (plus ein wenig von Kourts gehobener, schicke Ästhetik), sorgten dafür, dass die ‚Tour Stop‘-Atmosphäre auf natürliche Weise entstand“, heißt es in dem Beitrag. „Natürlich vielen Dank an den Veranstaltungsplaner Corrie Mendesden sie am Donnerstagabend anriefen, als ihnen die Idee kam, um alles in die Tat umzusetzen.“

Seitdem Kourtney ihre letzte Schwangerschaft bekannt gegeben hat, hat sie ihren Babybauch mehrmals auf Instagram zur Schau gestellt. Sehen Sie sich unten ihren neuesten Look und weitere ihrer Umstandsmode an, während sie Baby Nr. 4 erwartet: