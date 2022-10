Die schwangere Hilary Swank enthüllt die Bedeutung des Fälligkeitsdatums ihrer Zwillinge

Hilary Swank’s Millionen-Dollar-Babys haben ein Millionen-Dollar-Fälligkeitsdatum.

Einen Tag nach dem Teilen erwartet sie Zwillinge mit ihrem Mann Philipp Schneiderdas PS Ich liebe Dich Die Schauspielerin teilte ein Fälligkeitsdatum mit, das in den Sternen zu stehen scheint.

Während Hilarys Auftritt an Die Drew Barrymore-Showdie am 7. Oktober ausgestrahlt wird, Host Drew Barrymore bemerkte: „Sie haben gerade angekündigt, dass Ihr Vater vor einem Jahr gestorben ist und dieses Wunder geschieht.“

In einem Moment, der den Gastgeber sprachlos machte, antwortete Hilary: „Ja, und sie sind an seinem Geburtstag fällig.“

Bereits im Dezember teilte die Oscar-Preisträgerin mit, dass ihr Vater, Stefan Michael SwankEr war im Oktober 2021 im Alter von 73 Jahren verstorben.

„Ich hatte eine ziemlich einzigartige Beziehung zu ihm, da ich nach einer Lungentransplantation vor sieben Jahren seine einzige Betreuerin war“, schrieb sie in einer Hommage am 31. Dezember auf Instagram. „Ich bin ihm in dieser Zeit unglaublich nahe gekommen, habe unsere Beziehung vertieft und jeden Moment, den wir zusammen hatten, genossen.“