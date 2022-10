Die Schulbehörde von Uvalde akzeptiert den Rücktritt von Superintendent Hal Harrell

CNN

Der Uvalde Consolidated Independent School District akzeptierte am Mittwoch einstimmig den Rücktritt von Superintendent Hal Harrell, etwas mehr als eine Woche nachdem er ursprünglich seinen Rücktrittsplan angekündigt hatte.

Der Vorstand wählte Gary Patterson zum Interims-Superintendenten. Zwei Mitarbeiter werden weiterhin nach einem dauerhaften Ersatz suchen, beschloss der Vorstand einstimmig.

Die offizielle Pensionierung erfolgt Monate, nachdem ein 18-jähriger Schütze die Robb-Grundschule in Uvalde, Texas, betreten, das Feuer in zwei angrenzenden Klassenzimmern eröffnet und 19 Kinder und zwei Lehrer abgeschlachtet hat.

Die Beamten trafen Minuten später am Tatort ein, aber nachdem sie das Feuer des Schützen genommen hatten, zogen sie sich in einen Flur zurück, und der Schütze blieb insgesamt 77 Minuten in den Klassenzimmern, bevor eine taktische Einheit eindrang und den Schützen tötete, so a Zeitleiste des Landesamtes für Öffentliche Sicherheit.

Die Verzögerung bei der Reaktion der Strafverfolgungsbehörden löste bei Eltern und Beamten gleichermaßen Gegenreaktionen aus und widerspricht auch einem weit verbreiteten Protokoll für aktive Schützensituationen, das besagt, dass der Schütze so schnell wie möglich gestoppt werden sollte.

Die Familien der Opfer haben von den Beamten nach der Schießerei eine größere Rechenschaftspflicht gefordert, und einige Eltern von Uvalde fordern seit Monaten die Entfernung des Superintendenten.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert.