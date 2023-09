Die Anerkennung wurde mit 5 zu 3 Stimmen abgelehnt, nachdem Dutzende von Rednern das Auditorium der Schulbehörde gefüllt hatten, die beide Seiten des Themas vertraten, was an die Szene erinnert, die sich letztes Jahr abspielte, als ein ähnlicher Punkt vorgeschlagen und ebenfalls abgelehnt wurde.

Die Idee wurde eingeführt, um den Oktober einzuläuten, um „alle Kulturen in unserer breiteren Gemeinschaft an die wichtige Rolle zu erinnern, die LGBTQ-Menschen bei der Gestaltung der sozialen, historischen, rechtlichen und politischen Welt, in der wir heute leben, übernommen haben“. Darin wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beobachtung des Gremiums „im Einklang mit Landes- und Bundesrecht“ stehe, in der Hoffnung, eine Konfrontation mit dem umstrittenen Elternrechtsgesetz zu vermeiden.

Die Richtlinie, besser bekannt als „Don’t Say Gay“, verbietet Lehrern, Unterricht in Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung für Schüler von der Vorschule bis zur achten Klasse zu geben. Sie wurde dieses Jahr erweitert, um die Verwendung von Pronomen in Schulen einzuschränken. Gemäß einer gesonderten Regelung des Bildungsausschusses laufen Lehrer Gefahr, ihre pädagogischen Qualifikationen für die Leitung von Unterricht zu diesen Themen für Schüler bis zur 12. Klasse zu verlieren. Diese Maßnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil des Versuchs Floridas, Spuren liberaler „Indoktrination“ in den örtlichen Schulen auszurotten, insbesondere im Hinblick auf Unterrichtsstunden und Bücher über Rasse und Sexualität.

Befürworter der Proklamation, wie Vorstandsmitglied Lucia Baez-Geller, die sie einbrachte, behaupteten, der Vorschlag sei eine „zeremonielle“ und „unverbindliche“ Möglichkeit, LGBTQ-Studenten und -Familien zu unterstützen. Der Widerstand gegen die Anerkennung wurde laut Baez-Geller durch die „Anti-LGBTQ-Rhetorik und -Agenda“ der DeSantis-Regierung und des Gesetzgebers ausgelöst. Sie bemerkte, dass die Idee nicht als kontrovers angesehen wurde, als sie vor zwei Jahren mit 8:1 verabschiedet wurde.

„Dies geschah im Jahr 2021 vor dem Gesetzentwurf über Elternrechte in der Bildung nicht“, sagte Baez-Geller während des Treffens.

„Es ist die Kulturpolitik, es sind die politischen Agenden, es ist der Krieg gegen Minderheiten, es ist der Krieg gegen Menschen, die bereits Probleme haben“, fügte sie hinzu.

Für die konservativ eingestellten Mitglieder der Schulbehörde von Miami, darunter zwei Mitglieder, die von DeSantis und den Republikanern des Bundesstaates unterstützt und gespendet wurden, war die Anerkennung jedoch kein Erfolg. Sie behaupteten, der Vorschlag verstoße gegen die „Absicht“ und den „Geist“ der Elternrechtsgesetze und lehnten ihn ab, um Eltern zu unterstützen, die „die Sexualisierung“ ihrer Kinder vermeiden wollen. Zwei weitere Mitglieder, die gegen die Maßnahme gestimmt haben, wurden Anfang des Jahres von DeSantis ernannt.

„Ich weiß wirklich nicht, wie man von einem Lehrer erwarten kann, diesen Monat anzuerkennen, zu beobachten und zu feiern, ohne von den Eltern der Schüler als Belehrung wahrgenommen zu werden oder ohne die Grenze zu überschreiten und zu Belehrung zu werden“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Danny Espino, ein DeSantis-Beauftragter.