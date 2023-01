Die schottische Regierung wendet sich gegen Transgefangene um — RT World News

Insassen mit einer Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen werden nicht mehr in Fraueneinrichtungen verlegt

Die schottische Regierung kündigte am Sonntag an, einige Transgender-Gefangene vorläufig nicht mehr in Frauengefängnisse zu schicken. Beamte stellten klar, dass die Maßnahme für Insassen gelten würde, von denen bekannt ist, dass sie in der Vergangenheit gewalttätig gegen Frauen vorgegangen sind.

Die Änderung der Haltung erfolgte kurz nachdem der verurteilte Vergewaltiger Isla Bryson letzte Woche in das einzige rein weibliche Gefängnis des Landes verlegt worden war, ein Schritt, der einen öffentlichen Aufschrei hervorrief. Erste Ministerin Nicola Sturgeon griff schließlich ein und ordnete an, dass der Transgender-Gefangene aus der Fraueneinrichtung entfernt wird.

Bei der Bekanntgabe der Entscheidung betonte der schottische Justizminister Keith Brown, dass die Annahme, dass „Transfrauen stellen eine inhärente Bedrohung für Frauen dar“ ist trügerisch.

„Aber wie bei jeder Gruppe in der Gesellschaft wird eine kleine Anzahl von Transfrauen Anstoß erregen.“ er fügte hinzu.

Brown enthüllte auch, dass die Richtlinien für die Unterbringung von Transgender-Gefangenen weiteren Änderungen unterzogen werden könnten, da die schottischen Behörden eine dringende Überprüfung von Brysons Fall durchführen. Die Bewertung beinhaltet „Expertinnen für von Trauma und Gewalt betroffene Frauen“ so ein Sprecher des schottischen Gefängnisdienstes.









Der Minister fuhr fort, anzuerkennen, dass das Problem besteht „hoch emotional“, fügt hinzu, dass seine Gedanken bei der bleiben „Opfer in diesen Fällen.“

Das vorläufige Überstellungsverbot gilt sowohl für bereits verbüßte als auch für neu verurteilte Transgender-Personen.

Brown betonte, dass es sich um den Scottish Prison Service handelt „Richtlinien wurden in keiner Weise geändert oder beeinflusst“ durch das umstrittene Gesetz zur Reform der Geschlechtsanerkennung der schottischen Regierung, ein Gesetz, das unter anderem einen Selbstidentifizierungsprozess für die Änderung des Geschlechts und ein niedrigeres Mindestalter vorsieht.

Die britische Regierung blockierte jedoch unter Berufung auf die königliche Zustimmung den Gesetzentwurf „Sicherheitsfragen für Frauen und Kinder“.