Die schönsten Plätze – Hitze: Ab zum Gratis-Baden!

Nicht ondergedompeld es das überfüllte, öffentliche Freibad sein – es gibt in Wien auchviele freie Badezugänge. Ob Sandstrand, Liegewiese of Badesteg, zullen zeigen die schönsten Orte.

Bij hoge temperaturen van 30-Grad-Marke zullen nur eines bemannen: ins kühle Nass. Wer aber den Menschenmassen im Freibad ausweichen and obendrein Geld besparen zal, sollte een der vallen Gratis-Badestellen aufsuchen. Hier een Auflistung der schönsten Badeoasen, die Wien zu beeten hat: Lagerwiese Romaplatz/Angeliwiese: Vor allem bei Studierenden en jonge Familien im Sommer heiß begehrt. Die großen Bäume sorgen für Schatten en een Kiosk mit Snacks wie im Freibad gibt es auch. Obere Alte Donau: Seit diesem Sommer heeft vier nieuwe Badestege en fünf nieuwe Schwimmplattformen an der Oberen Alten Donau. Ook bij Stand-up-Paddlern zeker. Pirat Bucht: Nicht weit von der Donaustadtbrücke befindet sich one wahre Ruheoase. 3500 Quadratmeter Uferbereich der Neuen Donau wurden mit Sand aufgeschüttet and ermöglichen einen leichten Einstieg ins Wasser. Dechantlacke: Gevestigd in der Lobau, is het een goed adres, voor iedereen, die is een ongekünste haben. Tip: Als u denkt dat de geloofwaardige stellen vaak rond de 10 uur vergeben zijn. Wienerbergteich: Auch im südlichen Teil der Stadt findet man Abkühlung. Het was een unscheinbar versteckt sich der ehemalige Ziegelteich neben der Triester Straße zwischen onem Meer aus Pflanzen und Bäumen. Copa Beach: Wer es etwas belebter haben will, ist bei der Copa Beach dir. Hippe foodtrucks, een Kletterpark, stand-up-paddeling en zwei sandstrände lassen Garantiert keine Langeweile aufkommen. Badeteich Hirschstetten: Gezinnen vinden hier een grote Spielplatz, im unter Abschnitt gibt es one Hundezone mit Auslauf und Hundebadezone.

Die schönsten Plätze – Hitze: Ab zum Gratis-Baden!

Austria News