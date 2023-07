Die schönsten Bücher für den Summer

Dem Flug der Segler folgen, im Korsika des Jahres 1852 über den Fischmarkt schlendern, one Night ganz allein im Louvre verbringen: Bücher machen es möglich. Die NZZ-Feuilletonredaktion empfiehlt Bücher für einen traumhaften Lesesommer.

Lesen kan een man of een vrouw zijn, als een man erwartet hätte. Afbeelding

Ein Mann im Meer

Ueli Bernays Zwischen Geburt en Tod plötzlich een bestaande Krise, weit en undurchdringlich wie Nebel. Henry Preston Standish heeft ervoor gezorgd dat een van zijn reisgenoten deze reis heeft gemaakt. Zwischen Hawaii aber, wo sein Schiff ausgelaufen ist, en dem Ziel Panama ist er auf einem Ölfleck ausgerutscht en in den Pazifik gefallen. Inmitten der wodenden Weiten zappelt jetzt signal Körper. Ah Standish, man kan ihn verstehen. De 35-jarige New Yorker Broker brauchte Abwechslung von seinem Alltag, van de twee broers en de familie raakten in de buurt. Er zijn veel seizoensinvloeden, die in de zomer van Ozean Erholung en filosofische inzichten worden verspreid, die standaard de Schifffahrt als fysische en geistige Erbauung empfunden. Onder de Passagiers fanden sich ein Mann für tiefgründige Gespräche und eine Frau für sinnliche Phantasien. Eines frühen Morgens aber ist Standish aufs Unterdeck rammelde, um seinen Blick über den Horizont schweifen zu lassen. Weshalb der Untergang der Sonne prächtiger sei as ihr Aufgang, hat is sich fragt, before er im Wasser landete. 1937 veröffentlichte der Amerikanische Journalist, Drehbuchauteur en Romancier Herbert Clyde Lewis seinen Erstlingsroman «Gentleman overboard». Jetzt eerste eerste erschienen in deutscher Übersetzung. Lewis schildert geduldig, wie wil Standish sein Unglück zunächst als Missgeschick kleinreden. Dus als de Heck des Schiffs nooit meer erscheint – het is een achterliggende gedachte van Pavians, später en een Nadelknopf -, schwinden seine Hoffnungen. Dass man die Katastrophe trotzdem mit Lust und Laune liest, liegt an der luziden Sprache des Autors. En een seiner discreten Ironie. We kunnen ons zelf herkennen in diesem Mann im Meer, er zei ons dat Menschlich-Allgemeine. Umso glücklicher sind wir, dass Standish im Wasser strampelt und nicht wir.