van: Lisa Klugmayer

Ihr Kleid, ihre Gäste, ihre Feier: Hier de prachtige beelden van de Traumhochzeit van Prinzessin Theodora van Griechenland en Matthew Kumar in Athene.

1/17 Theodora von Griechenland en Matthew Kumar woonden in Athene. Hier op de foto: Irene Urdangarin, Infanta Elena de Borbón, Königin Sofia von Griechenland, Infanta Cristina de Borbón, Miguel Urdangarin en Juan Urdangarin © IMAGO/Europa Press

2/17 Der glückliche Bräutigam: Matthew Kumar kurz voor de Seiner Hochzeit voor de Kathedrale Mariä Verkündigung in Athene © IMAGO/Europa Press

3/17 Alexia von Griechenland en Carlos Morales met hun kinderen Arrietta, Ana Maria en Carlos. © IMAGO/Europa Pers

4/17 Nicholas von Griechenland voor de Kathedrale Mariä Verkündigung in Athene © IMAGO/Europa Press

5/17 Theodora von Griechenland en Matthew Kumar wonen in Athene en ook Christian von Hanover en Alessandra von Osma zijn te gast. © IMAGO/Europa Pers

6/17 Anne Marie von Dänemark en haar zoon Nicholas von Griechenland. © IMAGO/Europa Pers

7/17 De eerste blik op de Braut: Theodora von Griechenland fährt in een zilveren Landrover voor. © IMAGO/Europa Pers

8/17 Marie Chantal Miller met kinderen Constantijn Alexius, Achileas, Odysseas en Aristides. © IMAGO/Europa Pers

9/17 Ein Traum in Weiß: Theodora von Griechenland met ihrem Bruder Paul zum Altaar geführt. © IMAGO/Europa Pers

10/17 In een tragische ervaring schreef Theodora von Griechenlandam aan de broeders in de kerk. © IMAGO/Europa Pers

11/17 Theodora von Griechenland Brautjungfern © IMAGO/José Ruiz

12/17 Voordat de kerk in de kerk terechtkomt, is er nog steeds geen sprake van een Schleppe von Theodora von Griechenlandgerichte. © IMAGO Europa Pers

13/17 Die stralende Braut: Theodora von Griechenland enkele minuten voor ihrer Hochzeit met Matthew Kumar. © BEELD/PPE

14/17 Prinses Theodora van Griechenland en Matthew Kumar waren getrouwd met Ja-Wort. © IMAGO/Europa Pers

15/17 Darauf heeft zijn lange gewartet: Prinzessin Theodora von Griechenland en Matthew Kumar hebben sindsdien een eindeloos erfdeel. © IMAGO/Europa Pers

16/17 Het gelukkige stel: prinses Theodora van Griechenland en Matthew Kumar met hun gezinnen tijdens hun verblijf in de kathedraal. © IMAGO/Europa Pers

17/17 Prinses Theodora van Griechenland en Matthew Kumar: het leven van het gelukkige stel na hun reis. © IMAGO/Europa Pers

Athene – Het einde is nog steeds waar: prinses Theodora van Griechenland en Denemarken en Matthew Kumar leven nog. Am 28. September 2024 läuteten in der Kathedrale Mariä Verkündigung in Athen die Hochzeitsglocken. Een bijzondere Ort. Ze woonden bij Theodoras Eltern, koning Konstantin (82, † 2023) en koning Anne-Marie (78), die werd geboren.

Prinses Theodora van Griechenland en Matthew Kumar zijn sinds 2016 samen sinds 2016. Sindsdien zijn we zeer succesvol met hun Verlobung. Heirratet was toen heel snel, maar eerst in mei 2020 kregen die Royals een goed einde. In Porto Heli sollte damals sterven Traumhochzeit statttfinden – maar dan kam Corona.

Sinds Theodora’s jongere broer Prinz Philippos (38) en Nina Flohr (37) in december 2020, kijken we uit naar de feestdagen in de zomer van 2023. Maar dan wachten we nog tot 10 januari met een Schlaganfall, het bericht eten lokaal Medien. Je kunt altijd genieten van je geweldige leven. Verwende Quellen: Afbeelding, dailymail.co.uk, hellomagazine.com