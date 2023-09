Bunte Blätter, goldenes Licht und die kürzeren Tage – das ist der Herbst. Nun zieht es viele in die sich verändernde, bunte Natur und der Drang nach innerer Einkehr wächst. An besonderen Orten und bei besonderen Aktivitäten können Sie Ruhe genießen und neue Kraft tanken.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Spezielle Ausflugsziele für jedes Bundesland Wir verraten Ihnen die schönsten Reiseziele für Ihren Herbsturlaub in Deutschland – die nicht überlaufen sind. Hier sind 16 sehenswerte Orte, einer für jedes Bundesland, die nicht im Reiseführer stehen.

Je nach Bedarf stehen Ihnen eindrucksvolle Herbstlandschaften, stille Wege oder der Kontakt mit ganz besonderen Lebewesen zur Verfügung, um neue Kraft zu tanken und neue Energie zu schöpfen. Der Reisereporter stellt Ihnen sieben Kraftorte und Aktivitäten in Deutschland für jeden Bedarf vor.

Von Niedersachsen nach Bayern: Auf ins Moor

In Deutschland gibt es zahlreiche Moore, die mit Wanderwegen ausgestattet sind und zum Durchatmen einladen. Bei einem Herbstspaziergang in der mystisch schönen Umgebung können Sie neue Kraft tanken und die Seele baumeln lassen. Auf bis zu sieben Kilometer langen, leicht zu bewältigenden Schleifen wanderst du durch das Pietzmoor bei Schneverdingen in der Lüneburger Heide. Ein Steg und Brücken führen durch die über 8.000 Jahre alte Hochmoorlandschaft. Die Kulisse aus versunkenen Birkenstümpfen und leuchtenden Moosen, kargen Böden und Heideflächen teilt man mit Bewohnern wie Kranichen und Moorfröschen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Auch das Murnauer Moos in Bayern ist ein Tier- und Pflanzenschutzgebiet, durch das man wandern kann. Es gilt als das größte zusammenhängende Moor Mitteleuropas und auf einem rund zwölf Kilometer langen Rundweg entdecken Sie seltene Pflanzen- und Tierarten. Besonders idyllisch und hautnah mit der Natur bringt Sie der sogenannte Moorlehrpfad, der auf Holzbohlen mitten durch das Moor führt – Panoramablick auf die umliegende Bergwelt inklusive.

Moorwanderungen (Bild: Murnauer Moos) bieten im Herbst das richtige Ambiente, um neue Kraft zu tanken. © Quelle: imago images/Panthermedia

Wandern Sie durch Weinberge in Rheinland-Pfalz

Nicht umsonst wird die Region Rheinhessen auch die Toskana Deutschlands genannt. Im Herbst, wenn sich die Blätter der Weinreben verfärben, hat ein Spaziergang in dieser Gegend einen ganz besonderen Reiz. Beim Blick auf die rot-orange gefärbten Weinberge erkennt man die entspannende Wandelbarkeit der Natur. Erleben können Sie dies beispielsweise auf Abschnitten des 45 Kilometer langen Zellertalweges, der durch bedeutende Weinanbaugebiete führt.

Eine schöne Route führt von Albisheim zum Weiler Heyerhof. Der neun Kilometer lange Rundweg führt auch am Wartturm vorbei, der im 15. Jahrhundert erbaut wurde und einen Blick auf das Zellertal bietet. Auch die Route von Monsheim über Mölsheim nach Wachenheim ist voller Weinbergsromantik und in Mölsheim kann man in der Weinstube Weinrast mit Aussicht eine Pause einlegen. Die Tour ist knapp zehn Kilometer lang und als leicht einzustufen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Weinberge im Zellertal erstrahlen in goldener Pracht und eignen sich ideal für Wanderungen auf dem Zellertalweg. © Quelle: imago images/Torsten Becker

Auszeit im Kloster

Der Herbst ist auch eine Zeit des Innehaltens und Nachdenkens. Isoliert von äußeren Einflüssen können Sie diesem Bedürfnis in vielen Klöstern in Deutschland nachgehen. Auf der Seite Stille finden können Sie die Klöster nach Kriterien wie angebotenen Seminaren, Willkommen für Nichtgläubige, Zugänglichkeit oder Verpflegungsmöglichkeiten durchsuchen.

Auch der Benediktushof Holzkirchen bietet zahlreiche Möglichkeiten, in der Stille hinter Mauern zu sich selbst zu finden. Das Kloster versteht sich als überreligiöses Zentrum für Meditation und Achtsamkeit und verfügt über eine Fülle an Seminaren im Repertoire. An einem idyllischen Ort können Sie beispielsweise einen Schnupperkurs im Bogenschießen absolvieren, Achtsamkeitskurse belegen oder buddhistische Stillemeditation praktizieren.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ein Abstecher nach Sylt

Im Herbst, wenn die meisten Touristen Sylt verlassen haben, entpuppt sich die Nordseeinsel als idyllisches Ausflugsziel. Dank der gespeicherten Sommerwärme kann man bei ruhigem Wetter in der Nordsee baden und Spaziergänge in der Heidelandschaft und am endlosen, mittlerweile teilweise menschenleeren Sandstrand unternehmen.

Wie für die Region typisch kann es auch im Herbst windig und die Brandung stürmisch sein. Aber auch dafür hat Sylt eine Lösung. Wenn das Wetter keine Aktivitäten im Freien zulässt, bietet sich die Strandsauna in List an, die direkt am Strand liegt und bis Anfang November geöffnet ist, um wohlige Wärme mit dem Blick auf Puderzuckerdünen zu verbinden.

Dünenlandschaft an der Küste bei List: Bei schönem Wetter locken ausgedehnte Spaziergänge; Bei Regen ist die Strandsauna ein gemütlicher Zufluchtsort. © Quelle: imago images/Peter Schickert

Mit Alpakas das Nichtstun üben

Ja, sie sind süß. Aber sie sind auch hartnäckig. Und sie lassen sich bestimmt nicht stressen. Die Rede ist von den flauschigen Alpakas, deren niedliches Aussehen jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ein Spaziergang mit den lustigen Tieren lehrt Geduld und ein Spaziergang, bei dem der Weg das Ziel ist, kann dabei helfen, Stress abzubauen und neue Energie zu tanken.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wanderungen mit den Meistern der Gelassenheit werden in ganz Deutschland angeboten, zum Beispiel auf dem Alpakahof Kaut in Baden-Württemberg oder mit den Alpakas vom Roten Berg in Thüringen. Neben Spaziergängen bieten die Farmen meist auch andere Erlebnisse mit den Andenkamelen an.

Waldbaden im Herbst

Nein, Waldbaden hat nichts mit Wasser zu tun, sondern bedeutet einen bewussten und achtsamen Aufenthalt im Wald. Durch den engen Kontakt mit der Natur sollen die Sinne angesprochen werden. In Japan ist das Waldbaden, das dort Shinrin-Yoku genannt wird, ein Forschungsgebiet an Universitäten, denn regelmäßiges Waldbaden stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert das Immunsystem und die Psyche.

Die Farben, Formen und Gerüche des Waldes werden beim Waldbaden bewusst wahrgenommen (Bild: Buchenwald am Feensteig im Nationalpark Hainich). © Quelle: imago stock&people

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Das Knacken im Unterholz, die Farben der Blätter, die Pilze am Boden oder die Form von Baumstämmen betrachten, ihre Rinde inspizieren und den Blick in die Baumwipfel schweifen lassen, all das bringt Ruhe in den gestressten Geist. Auf eine sinnliche Reise können Sie beispielsweise im urwaldartigen Naturschutzgebiet Hainich in Thüringen oder im Nationalpark Sächsische Schweiz in Sachsen gehen. Wer sich für geführte Wanderungen zum Thema Waldbaden und Achtsamkeit interessiert, findet vom Schwarzwald bis zum Harz zahlreiche Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Wellness inklusive Naturkulisse

Wenn es kälter wird und der Wind peitscht, ist die Sehnsucht nach einem warmen Ort programmiert. Wellnessanlagen am Meer oder direkt im Wald beflügeln mittlerweile die Seele. Das Naturresort Schindelbruch in Sachsen-Anhalt bietet Wellnessbereiche, durch deren Fenster Sie direkt in den Wald blicken können. Und das Grandhotel Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern lädt mit seiner Lage direkt an der Ostsee zu Strandspaziergängen ein.

Noch mehr Verbindung zur über dem Boden schwebenden Natur finden Sie in gut ausgestatteten Baumhaushotels. Eines davon ist das Baumgasthaus im niedersächsischen Dörverden. Die Baumhäuser liegen direkt neben einem Wolfsgehege und zwei der Unterkünfte verfügen über einen Whirlpool mit Blick nach draußen. Es ist ein besonderes Erlebnis, sich ein entspannendes Schaumbad in fünf Metern Höhe zu gönnen und dabei dem Heulen der Wölfe zu lauschen.

Auf der Suche nach mehr Inspiration? Tipps zu allen Top-Reisezielen finden Sie bei reisereporter.