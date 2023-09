Die Bestrafung von Demonstranten auf den gegnerischen Seiten politischer Barrikaden war völlig unverhältnismäßig

Es wird immer offensichtlicher, dass in den Vereinigten Staaten zwei Justizsysteme im Spiel sind – eines für die Republikaner und das andere für die Demokraten. Aber wie lange wird das amerikanische Volk solch eklatante Heuchelei vor seinen Gerichten tolerieren?

Zwischen Mai 2020 und dem 6. Januar 2021 erlebten die Vereinigten Staaten zwei turbulente Ereignisse – eines durch Liberale, das andere durch Konservative –, die zu Sachschäden in Millionenhöhe sowie zu Verletzungen und Todesfällen führten. Doch nur eine Seite musste in diesen Kämpfen schwerwiegende rechtliche Konsequenzen für ihr Vorgehen hinnehmen.

Während der Black Lives Matter/Antifa-Unruhen, die im Sommer 2020 nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei die USA erfassten, tobten Demonstranten und stürmten verschiedene Regierungsgebäude in Portland, Oregon. Einer der Angreifer, Kevin Benjamin Weier, 35, wurde verhaftet, weil er das Bundesgericht in Brand gesteckt hatte. Viele (rechte) Kommentatoren haben die vorsätzliche Zerstörung von Regierungseigentum und die verschiedenen Gewalttaten anderer Demonstranten als aufrührerische Handlungen gegen die US-Regierung beschrieben.

Über 100 Tage lang hielten die Demonstranten die Einwohner von Portland im Belagerungszustand, da der demokratische Bürgermeister Ted Wheeler offenbar nicht willens oder nicht in der Lage war, die Gewalt zu stoppen. Das sollte keine Überraschung sein, wenn man bedenkt, dass der Stadtrat von Portland Millionen aus dem Polizeihaushalt gekürzt und der Polizei sogar befohlen hat, den Einsatz von Tränengas einzustellen, in einem vergeblichen Versuch, den Mob zu besänftigen (Anmerkung an Portland: Es ist unmöglich, einen Mob zu besänftigen). Schließlich schockierte Präsident Donald Trump die liberalen Empfindlichkeiten, indem er Bundesagenten entsandte, um bei der Wiederherstellung der Ordnung und der Verhaftung der Täter zu helfen.

Was ist also mit dem Antifa-Mitglied Kevin Benjamin Weier und seiner bunt zusammengewürfelten Truppe aus Anarchisten passiert? Während die Kaution für viele Demonstranten im ganzen Land von Hollywood-Prominenten bezahlt wurde, wurde Herr Weier, der aufgrund seiner Anklage wegen eines Verbrechens zu einer zehnjährigen Haftstrafe im Slammer und einer saftigen Geldstrafe von 250.000 US-Dollar berechtigt war, schließlich zu zwei Jahren auf Bewährung und einer Strafe von 200 US-Dollar verurteilt Bußgeld. Mit anderen Worten, ungefähr derselbe Schlag aufs Handgelenk, den ein Ladendieb in Los Angeles erwarten könnte.









Nur sechs Monate nach dem Abklingen der BLM/Antifa-Proteste erlebte das amerikanische Volk einen weiteren historischen Ausdruck aufgestauter Leidenschaften, als Tausende unzufriedener Trump-Anhänger das Kapitol in Washington, D.C. betraten, um ihrer Empörung über die von ihnen gewählte Wahl Ausdruck zu verleihen vermutet, dass es gestohlen wurde.

Obwohl es viele Szenen des Chaos und des Chaos gab, bei denen Randalierer den Eingang durchbrachen und Vandalismus und Plünderungen verübten, war nicht alles so, wie es geschienen hatte. Zwei Jahre nach der Erstürmung des Kapitols wurden schließlich 40.000 Stunden Überwachungsvideos von diesem Tag veröffentlicht, und die Bilder zeigen, dass die etablierten Medien die schlimmsten Szenen für die öffentliche Wiedergabe ausgewählt hatten.

„Insgesamt stützt die Videoaufzeichnung nicht die Behauptung, dass der 6. Januar ein Aufstand war.“ bemerkte Tucker Carlson, der erste Journalist, der die Bänder vollständig enthüllte. „Tatsächlich macht es die Behauptung zunichte.“

Obwohl sich unter den Tausenden Demonstranten vom 6. Januar zweifellos eine Gruppe von Hooligans befand, die für die große Verwüstung verantwortlich waren, war die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer „Waren keine Aufständischen“ Carlson fuhr fort. „Sie waren ordentlich und sanftmütig. Sie waren Touristen.“ Eine solche Schlussfolgerung wird für die meisten Menschen sehr schwer zu glauben sein, aber das liegt nur daran, dass die Medien ständig die vernichtendsten Bilder aus dem Kapitol sendeten und damit das Narrativ von aufrührerischen Randalierern bestärkten. Vergleichen Sie nun diese harte, „für das Fernsehen gemachte“ Darstellung des 6. Januar mit der von CNN „Heftige, aber überwiegend friedliche Proteste“ In diesem Berichterstattungsstil wurde die Schwere der George-Floyd-Proteste heruntergespielt.

Und während die Demokraten und verbündete Medien weiterhin die Unruhen vom 6. Januar als gewalttätigen Aufstand der Rechten verkaufen, während sie ihr vorrangiges Ziel verfolgen, „Diktator“ Donald Trump hinter Gitter zu bringen, war dies der einzige Mensch, der am 6. Januar einen gewaltsamen Tod erlitt eine Demonstrantin namens Ashli ​​Babbitt, eine 36-jährige Militärveteranin. Ein Polizeibeamter des Kapitols schoss ihr in den Hals, und eine spätere Erklärung der Abteilung besagte, dass er es getan hatte „potenziell gerettete Mitglieder (des Kongresses) und das Personal vor schweren Verletzungen und möglicherweise dem Tod.“













Alles in allem war der Schaden, den linke Demonstranten während der George-Floyd-Proteste anrichteten, weitaus schlimmer als die Verbrechen, die die Trump-Anhänger auf dem Capitol Hill begangen hatten. Dies wird deutlicher, wenn man bedenkt, dass Brandstiftung, Vandalismus und Plünderungen, die zwischen dem 26. Mai und dem 8. Juni stattfanden, landesweit Schäden in Höhe von etwa 1 bis 2 Milliarden US-Dollar verursachten, den höchsten registrierten Betrag durch Unruhen in der Geschichte der USA. Unterdessen belief sich der durch die Proteste im Kapitolgebäude verursachte finanzielle Schaden auf knapp über 2,7 Millionen US-Dollar. Mittlerweile wurden, wie wir bereits besprochen haben, keine schwerwiegenden Strafanzeigen gegen die Mitglieder von Black Lives Matter und Antifa erhoben, was uns zum heuchlerischsten Teil dieser Geschichte bringt.

Diese Woche wurde Enrique Tarrio, der ehemalige Vorsitzende der rechtsextremen Organisation Proud Boys, der am 6. Januar nicht einmal in Washington, D.C. war, zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er geplant hatte, Trump nach seiner Niederlage mit Gewalt an der Macht zu halten die Wahl 2020 zu Joe Biden. Stewart Rhodes, der Gründer der gleichgesinnten Gruppe Oath Keepers, und der ehemalige Anführer der Proud Boys, Ethan Nordean, wurden beide zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Die drei Männer wurden für schuldig befunden, gegen das Gesetz zur aufrührerischen Verschwörung verstoßen zu haben, das nach dem Bürgerkrieg erlassen wurde, um Südstaatler zu verhaften, die weiterhin zu den Waffen gegen die US-Regierung griffen. Damit Staatsanwälte einen Fall einer aufrührerischen Verschwörung gewinnen können, müssen sie nachweisen, dass sich zwei oder mehr Personen dazu verschworen haben „mit Gewalt stürzen, niederschlagen oder zerstören“ die US-Regierung, oder dass sie planten, Gewalt anzuwenden, um die Autorität der Regierung herauszufordern. Auch wenn der Fall bereits geklärt ist, sind sich viele politische Experten noch nicht einig, die unter Verweis auf die Überwachungsvideos vom 6. Januar argumentieren, dass die Argumente für einen gewaltsamen Aufstand bestenfalls schwach sind.

Jetzt, da der ehemalige Präsident Donald Trump am 4. März 2024, nur acht Monate vor der Präsidentschaftswahl, vor Gericht steht, sieht Amerika mehr aus als je zuvor wie eine echte Bananenrepublik.