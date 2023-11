Die Schließung von Tyson-Werken führt in den Ozarks zu wirtschaftlichen Überlegungen

Als Tyson Foods im August ankündigte, dass es seine Hühnerfabrik mit 1.500 Mitarbeitern in Noel, Missouri, schließen würde, wussten die Bewohner, dass die ländliche Stadt hart getroffen werden würde. Einige begannen, das Unternehmen zu verlassen, kurz nachdem das Unternehmen, das mehr als ein Viertel des umliegenden Landkreises beschäftigte, die Nachricht verbreitet hatte.

Der Standort wurde Ende letzten Monats geschlossen, eine von drei Schließungen im Oktober im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung, die nach Aussage des Fleischriesen sein „Engagement für mutiges Handeln und operative Exzellenz“ widerspiegelte.

Aber Jimi Lasiter blieb, wo er war.

Nach 11 Jahren im Werk wartete sie auf ihren Abfindungsscheck in Höhe von 1.000 US-Dollar und schätzte die Auswirkungen des Exodus auf ihre Gemeinde ein. Bis Ende September hätten bereits etwa ein halbes Dutzend Kollegen ihr eingeschworenes Team von rund 20 Mitarbeitern verlassen, sagte sie. Diejenigen, die blieben, packten eher Büromaterial und Möbel als Fleischstücke. Sie wollte ihnen nicht noch mehr Arbeit verschaffen, indem sie früher ging, und sie hatte es auch nicht eilig.

„Wenn ich woanders hinfahre, vor allem wenn ich etwas bekomme, das mehr als 10 oder 12 Dollar pro Stunde kostet, muss ich 45 Minuten fahren“, sagte Lasiter damals.

Am Freitag sagte sie jedoch, sie habe ihre Abfindung immer noch nicht erhalten, was ihre Pläne, Arbeitslosenunterstützung zu beantragen und sich etwas Zeit zu nehmen, um ihre Optionen abzuwägen, erschwerte. Tyson äußerte sich nicht sofort zur Vergütung ehemaliger Noel-Mitarbeiter.

Wie Lasiter überlegen viele Arbeitnehmer ihre Schritte auf einem sich verlangsamenden nationalen Arbeitsmarkt. Während das Einstellungswachstum weiterhin stark ist, stehen Menschen in ländlichen Gebieten ohne ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten in der Nähe vor Herausforderungen, die politische Entscheidungsträger von der kommunalen bis zur Bundesebene nach eigenen Angaben unbedingt angehen wollen.

Am Freitag veröffentlichte Bundesdaten zeigten, dass die Wirtschaft im Oktober 150.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, gegenüber 297.000 im September. Die Arbeitslosigkeit lag zwar immer noch auf historischen Tiefstständen, stieg aber auf 3,9 %. Diese Woche begab sich Präsident Joe Biden auf eine Tour durch ländliche Gemeinden, um mehr als 5 Milliarden US-Dollar an landwirtschaftlichen und kleinstädtischen Infrastrukturinvestitionen hervorzuheben, die das Wachstum in Orten wie Noel ankurbeln sollen.

Beamte von Tyson und Noel haben Jobmessen für entlassene Arbeitnehmer veranstaltet, und das Unternehmen gab an, dass mehr als 300 Mitarbeiter von geschlossenen Einrichtungen an andere Standorte umziehen.

Ich habe mit Leuten gesprochen, die nicht umgezogen sind, und sie sagten: „Lass es mich wissen, wenn da etwas dazwischenkommt.“ Tyson-Mitarbeiterin Corina Chinchilla, die von Noel nach Monett, Missouri, versetzt wurde.

Während die Schließung von sechs Werken in diesem und im nächsten Jahr geplant ist und damit einen Abbau von mehr als 4.600 Arbeitsplätzen einhergeht, baut Tyson zwei neue Werke in Danville, Virginia, und Bowling Green, Kentucky, auf, in denen insgesamt 850 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen.

„Mein erster Gedanke war: Wie kann ich im Unternehmen bleiben?“ sagte Corina Chinchilla, 32, die 13 Jahre lang im Noel-Werk arbeitete, wo sie Produktionsleiterin für die Verpackung von Hähnchenbrust und Tender wurde.

Sie bewarb sich „sofort“ um einen Umzug in Tysons Werk in Monett, Missouri, etwa 60 Meilen nordöstlich von Noel, aber eine ähnliche 35-minütige Fahrt von ihrem Zuhause in Neosho entfernt. Alle drei Städte im westlichen Ozark-Gebirge gehören zu einer Region, in der das durchschnittliche Jahreseinkommen 39.600 US-Dollar beträgt und 20 % der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe liegen.

„Ich habe mit Leuten gesprochen, die nicht umgezogen sind, und sie sagten: ‚Lass es mich wissen, wenn da etwas passiert‘“, sagte Chinchilla.

Tyson bestätigte, dass David Handy, ein Hubwagenfahrer im Werk Noel, der im August mit NBC News über die Schließung sprach, zu den 16 % der Belegschaft des Werks gehörte, die interne Versetzungen annahmen. Handy antwortete nicht auf aktuelle Anfragen nach Kommentaren.

Tyson hat letzten Monat sein Werk in North Little Rock, Arkansas, geschlossen. Danny Johnston / AP-Datei

Andere Tyson-Arbeiter, wie der 27-jährige Ryan Coulter, lehnten einen Umzug ab.

Nachdem Coulter im Werk North Little Rock, Arkansas, gearbeitet hatte, das Anfang Oktober geschlossen wurde, wo er unter anderem die Fleischbestände beurteilte, schloss er es aus, zum nächstgelegenen aktiven Tyson-Komplex zu pendeln.

Während der Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin in Arkansas mit 3,03 US-Dollar etwa 22 Cent günstiger ist als vor einem Jahr, würde er viel weiter fahren.

„Am Ende würde ich die Hälfte meines Schecks ausgeben, um dorthin zu gelangen“, sagte er. „Das ist stressig. Ich werde mich nicht auf ein Scheitern einstellen.“ (Im September lebten 62 % der Amerikaner von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, wie ein Bericht des Finanzdienstleistungsunternehmens LendingClub ergab – unverändert gegenüber dem Vorjahr, obwohl die Inflation nachgelassen hat.)

Stattdessen, sagte Coulter, nahm er einen Job in einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft von Value Foods an. Er lehnte es ab, Angaben zum Gehaltsvergleich zu machen.

Während große Arbeitgeber wie Amazon und Costco im Großraum Little Rock expandiert haben und junge Fachkräfte und eine Reihe neuer Arbeitsplätze angezogen haben, sieht Noels wirtschaftliche Zukunft unsicherer aus.

Bürgermeister Terry Lance sagte, er arbeite mit dem Harry S. Truman Coordinating Council, einer Wirtschaftsentwicklungsgruppe im Südwesten von Missouri, zusammen, um Wege zu finden, Noel über seine langjährige Identität als Stadt mit weitgehend nur einem Arbeitgeber hinauszuführen.

In den Wochen nach Bekanntgabe der Werksschließung sagte er, er habe mit einem Hersteller von Pontonbooten über die Übernahme gesprochen, das Unternehmen werde jedoch bei voller Auslastung nicht mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigen. Seitdem, so Lance, habe ein texanisches Unternehmen, das Abwasserschlamm in Rohstoffe umwandelt, eine Absichtserklärung zum Kauf des Komplexes unterzeichnet, er sei jedoch „nicht davon überzeugt, dass sie das ohne große Gerüche schaffen können“ und wolle einen „Albtraum“ vermeiden.

Ich glaube wirklich, dass wir auf der anderen Seite besser zurückkommen werden. Noel, Mo., Bürgermeister Terry Lance

Laut Lance gehörten zu den weiteren Ideen die Eröffnung einer „industriellen Ausbildungsstätte“ im Werk und die Ausrichtung von Noel auf den Tourismus unter Nutzung lokaler Attraktionen wie dem Elk River – Noel nennt sich selbst die „Kanu-Hauptstadt der Ozarks“ – und der Bluff Dwellers Cave etwas außerhalb der Stadt .

Er sagte, er erwarte „zwei Jahre wirklich, wirklich magerer Zeiten“, sei aber zuversichtlich, dass die Gemeinde durchhalten werde. „Ich möchte alle unsere Geschäftsinhaber dringend bitten, durchzuhalten, denn ich glaube wirklich, dass wir auf der anderen Seite besser zurückkommen werden“, sagte er.

Ein Teil des Charakters der Stadt, den Lance als Bereicherung ansieht, könnte bereits schwinden.

„Jeder hat seine eigene einzigartige Kunst, sein eigenes Handwerk, sein eigenes Essen und seine eigene Musik, und das ist es, was Touristen mögen“, sagte er über die robusten Einwanderergemeinschaften, die Noel während seiner Jahrzehnte als Geflügelzentrum anzog. Doch wie der Missouri Independent letzte Woche berichtete, machten sich viele Einwohner aus Somalia und anderswo, die sich im Rahmen von Flüchtlingsprogrammen in den Vereinigten Staaten aufhalten, aus Sorge um ihre Beschäftigungsaussichten schnell auf die Suche nach neuen Arbeitsplätzen.

Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen in der Region üben politische Führer Druck auf Tyson aus, neue Betreiber für einige der geräumten Standorte zu finden.

Senator Josh Hawley, R-Mo., und der Generalstaatsanwalt von Missouri, Andrew Bailey, haben das Unternehmen aufgefordert, neue Betreiber für den Noel-Komplex und einen in Dexter, Missouri, zu finden, der am 13. Oktober geschlossen wurde, und warnten davor, dass dies bei Nichtbeachtung der Fall sein könnte gegen Kartellgesetze verstoßen. Im September sagte Hawley, Tyson-CEO Donnie King habe ihm versichert, dass das Unternehmen bereit sei, „an jede interessierte Partei – einschließlich eines Konkurrenten“ zu verkaufen.

Tyson lehnte es ab, sich weiter zur Zukunft seiner geschlossenen Werke zu äußern, und sagte zuvor, dass es „betroffene Teammitglieder und Züchter unterstützt“ und „offen für alle Angebote“ sei.