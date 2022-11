Die Schießerei in einem Schwulenclub in Colorado wird genutzt, um die Debatte über die Sexualisierung von Kindern zu beenden — RT World News

„Libs of TikTok“ für die Taten eines geistesgestörten Mörders verantwortlich zu machen, ist schamlose Politisierung

Fast so abstoßend wie die tödlichen Angriffe, die in den Vereinigten Staaten mit alarmierender Häufigkeit stattfinden, ist die Geschwindigkeit, mit der bestimmte Personen sich beeilen, sie zu politisieren. Das Massaker von Club Q in Colorado Springs, das fünf Tote und 18 Verletzte hinterließ, war sicherlich keine Ausnahme.

Die Reaktion der Demokraten begann mit vorhersehbaren Forderungen nach Waffenkontrolle. In dieser besonderen Tragödie hätte dem Mörder, dem 22-jährigen Andersen Lee Aldrich, jedoch niemals erlaubt werden dürfen, eine Waffe zu kaufen. Außerdem hätte er ganz oben auf dem Radar der „Person von Interesse“ des FBI stehen sollen.

Anderthalb Jahre, bevor Aldrich seinen tödlichen Amoklauf begann, drohte dieser besorgte junge Mann (der laut Gerichtsakten nun begonnen hat, sich als nicht-binär zu identifizieren und die Pronomen them/they zu verwenden) seiner Familie eine selbstgebaute Bombe, die die Nachbarn zur Evakuierung zwang, während die Polizei ihn überredete, sich zu ergeben. Trotzdem weigerte sich der Bezirksstaatsanwalt von Colorado, Michael J. Allen, nicht nur, Anklage zu erheben, sondern verhängte auch nicht die Red-Flag-Gesetze von Colorado, die Aldrich daran gehindert hätten, eine Schusswaffe zu kaufen. Hätte der von den Demokraten geführte Bundesstaat Colorado seine eigenen Gesetze durchgesetzt, wären heute vielleicht noch fünf Menschen am Leben.

Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez tadelte ihre republikanische Kollegin Lauren Boebert im Zuge der Tragödie für „Erhöhung von Anti-LGBT+-Hassrhetorik und Anti-Trans-Lügen“, während der MSNBC-Reporter Brandy Zadrozny auf einen beliebten Twitter-Account abzielte, um lediglich darauf hinzuweisen, was vielen Amerikanern immer klarer wird.

„Online… dieser Libs of TikTok-Account, der größere Medien wie Fox News-Geschichten füttert, was passiert ist, ist die Dämonisierung von LGBTQ-Personen, die sie als „Groomer“ und „Pädophile“ bezeichnet haben.“ bemerkte Zadrozny. „Wir wissen, dass diese Art von Dingen, ob es sich um ein Motiv handelt oder nicht, nur ein weiterer Grund ist, warum LGBTQ-Menschen Angst haben.“

Das Ziel von Stimmen wie Libs of TikTok, die tatsächliche progressive Quellen verwenden, ist es jedoch nicht „die Dämonisierung von LGBTQ-Personen“, wie Zadrozny argumentiert, sondern um ein Thema ins Rampenlicht zu rücken, das viele Millionen Menschen als ernstes Problem ansehen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 57 % der Amerikaner ein Verbot befürworten, kleine Kinder in öffentlichen Schulen über sexuelle Orientierung und Transgender-Themen zu unterrichten.

Inzwischen muss man nicht lange graben, um zu sehen, dass die Sexualisierung von Kindern wirklich stattfindet. Betrachten Sie eine aktuelle Werbekampagne des berühmten Modehauses Balenciaga.

Das Fotoshooting zeigt ein sehr junges Mädchen, das einen Teddybär hält, der in ein Bondage-Outfit gekleidet ist. Ein weiteres Bild in der Serie zeigt eine Balenciaga-Tasche auf einem Stapel Dokumente, von denen sich eines auf den Fall des Obersten US-Gerichtshofs aus dem Jahr 2002 zu beziehen scheint.Ashcroft vs. Koalition für freie Meinungsäußerung,“, der einige Bestimmungen in einem Anti-Kinderpornografie-Gesetz niederschlug. Die Zeitung wurde nicht besonders hervorgehoben, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie zufällig dort gelandet ist.













Obwohl die Linke möchte, dass die Leute es ignorieren, liegt es nahe, dass diese höchst suggestiven Bilder zu Gewalttaten gegen Kinder inspirieren könnten, wenn auch von anderer Art als die, die im Schwulenclub von Colorado Springs beobachtet wurden. Die einzige Möglichkeit, diese sehr realen Bedrohungen für Kinder anzusprechen, besteht darin, offen darüber zu sprechen.

Die Jugend von heute ist einer Reihe komplexer Ideen und Handlungen ausgesetzt – von der Frage nach ihrem „wahren“ Geschlecht bis hin zu Auftritten von Drag Queens im örtlichen Schwulenclub. Nachdem sie im beeinflussbarsten Alter solch radikalen Konzepten ausgesetzt waren, treffen immer mehr junge Menschen schließlich die schicksalhafte Entscheidung, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen.

Es ist nur natürlich, dass Millionen von Amerikanern ihre Meinung zu diesen Themen äußern wollen, die lebenslange Folgen für ihre Kinder haben könnten. Sie sollten dies tun können, ohne beschuldigt zu werden, Komplizen bei Morden zu sein, die von geistesgestörten Personen begangen wurden. Aber was die Linke betrifft, wird jeder, der sich gegen die Sexualisierung von Kindern ausspricht, dafür verantwortlich sein, dass mehr Menschen getötet werden, genau wie wir es im Club Q gesehen haben.