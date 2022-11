Die Schießerei im Club Q passt in ein anhaltendes US-Muster der Einschüchterung gefährdeter Gruppen, wo sie sich versammeln

Washington

Die Massenerschießung am vergangenen Wochenende in einem beliebten LGBTQ-Nachtclub in Colorado Springs, Colorado, war der Stoff für Alpträume. Am späten Samstag – dem Vorabend des Transgender-Gedenktages – betrat ein 22-Jähriger den Club Q und eröffnete das Feuer, tötete fünf und verletzte mehr als ein Dutzend weitere, sagen Polizei und Zeugen. Der Verdächtige sieht sich fünf Fällen von Mord ersten Grades und fünf Fällen eines vorurteilsmotivierten Verbrechens mit Körperverletzung gegenüber, wie Gerichtsakten zeigen.

Der Angriff kam nicht überraschend. Es kam in einem Moment voller Anti-LGBTQ-Animus. In Dutzenden von meist republikanisch kontrollierten Bundesstaaten haben Gesetzgeber in diesem Jahr eine Rekordzahl von Anti-LGBTQ-Gesetzen verabschiedet oder eingeführt. Darüber hinaus wurde dieser legislative Angriff von einem weit verbreiteten Diskurs über die Dämonisierung von LGBTQ-Personen durch die politische Rechte und von körperlicher Belästigung der Gemeinschaft durch rechtsextreme paramilitärische Gruppen begleitet.

„Wir erleben eine Krise“, sagte Kelley Robinson, die neue Präsidentin der Human Rights Campaign, zu Jim Sciutto im CNN Newsroom. „Wir sehen eine Reihe von politischen Angriffen und gewalttätiger Rhetorik gegen unsere Gemeinschaft. All das schürt die reale Gewalt. Wir haben dieses Spiel im Club Q auf verheerende Weise gesehen. Aber der größere Zusammenhang ist, dass wir Drohungen gegen Drag Queen Story Hours sehen. Wir sehen Angriffe auf Trans-Jugendliche. Wir sehen Bombenalarme in Kinderkrankenhäusern.“

Aber die Tragödie, die Colorado Springs erschütterte, passt auch in ein anderes Muster – ein anhaltendes US-Muster, bei dem Angehörige gefährdeter Gruppen, einschließlich jüdischer Amerikaner und schwarzer Amerikaner, an den Orten, an denen sie sich versammeln, Gewalt zufügen oder sie einschüchtern.

Schließlich war der Club Q kein Standard-Treffpunkt. In einem Interview mit CNN bezeichnete Tiana Nicole Dykes, eine lebenslange Einwohnerin von Colorado Springs, den fröhlichen Zufluchtsort als „ein zweites Zuhause voller auserwählter Familien“, wo LGBTQ-Menschen in einer Stadt, die ihnen routinemäßig feindlich gesinnt ist, Zuflucht und Flucht finden könnten – wo Nachtschwärmer konnten das Leben selbst feiern.

Die Schießerei in Colorado Springs ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie Gewalt – oder die Androhung von Gewalt – einen Ort, der einst eine Quelle des Trostes für eine bestimmte gefährdete Gruppe war, in einen Ort der Angst, sogar der Angst, verwandeln kann. Hier drei weitere:

Die Polizei verhaftete am Dienstag einen Mann, der gesucht wurde, weil er mehrmals einen Ziegelstein auf eine New Yorker Schwulenbar, VERS, geworfen hatte, und beschuldigte ihn des kriminellen Besitzes einer Waffe, des kriminellen Unfugs und der rücksichtslosen Gefährdung. nach Angaben der New Yorker Polizeibehörde.

Niemand wurde jemals verletzt. Aber die Vorfälle haben LGBTQ-Menschen in der Nachbarschaft zutiefst verunsichert.

„Eine beunruhigende Sache an dem, was mit VERS passiert, ist, dass dieser Typ nicht versucht einzubrechen. Er tut dies während der Geschäftszeiten“, sagte David DeParolesa, der Besitzer der Bar, der New York Times. „Es gibt ein unheilvolles Gefühl, dass dies nicht aufhören wird oder dass es eskalieren könnte.“

In den letzten Tagen haben viele auf den Zusammenhang zwischen Anti-LGBTQ-Rhetorik und körperlicher Gewalt hingewiesen.

„Worte sind wichtig. Die Wörter, die Sie jeden Tag verwenden, sind so wichtig. Sie können so viel Liebe oder Hass hervorrufen“, sagte Nic Grzecka, der Besitzer des Club Q, Don Lemon auf CNN This Morning. „Du denkst vielleicht, dass Worte so klein und unbedeutend sind, aber sie können Menschen dazu bringen, hasserfüllte Dinge zu tun.“

Erik Bottcher, ein Mitglied des New Yorker Stadtrats, drückte am Sonntag bei einer Kundgebung im legendären Stonewall Inn ähnliche Gefühle aus.

„Sie können aus der hasserfüllten Rhetorik und den Lügen, die über die Drag Queen Story Hour, über Transgender und geschlechtsnichtkonforme Menschen verbreitet wurden, eine klare Linie zu diesen Morden ziehen.“ er sagte. „Sie wissen, dass diese Bars, diese Orte des Nachtlebens heilige Orte für unsere Gemeinschaften sind. Jahrzehntelang waren sie die einzigen Orte, an denen wir zweifelsfrei wissen, dass wir hingehen, wir selbst sein und akzeptiert werden können.“

Zwei Männer – der 21-jährige Christopher Brown und der 22-jährige Matthew Mahrer – wurden laut Gerichtsunterlagen am Wochenende wegen mehrerer Anklagepunkte angeklagt. Sie wurden im Zusammenhang mit einer Drohung gegen eine New Yorker Synagoge festgenommen.

„Wie behauptet, besaßen die beiden Angeklagten unter anderem eine Schusswaffe, ein Magazin mit hoher Kapazität, Munition, ein 8 Zoll langes Messer im Militärstil, einen Hakenkreuz-Armaufnäher, eine Skimaske und eine kugelsichere Weste“, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg sagte CNN in einer Erklärung.

„Eine mögliche Tragödie wurde abgewendet, als sie von Polizisten an der Penn Station abgefangen wurden, da Online-Postings auf die Absicht hindeuteten, diese Waffen in einer Synagoge in Manhattan einzusetzen“, fügte Bragg hinzu.

Der Vorfall ereignete sich im selben Monat, in dem ein 18-jähriger Mann aus New Jersey beschuldigt wurde, ein Online-Manifest mit der Drohung verfasst zu haben, eine Synagoge anzugreifen, und Wochen nach dem vierjährigen Jahrestag der Schießerei auf die Tree of Life-Synagoge – dem tödlichsten Angriff aller Zeiten über Juden in den USA. Und im Januar hielt ein Mann in der Gemeinde Beth Israel in Colleyville, Texas, vier Personen als Geiseln; Die Pattsituation dauerte 11 Stunden.

Jonathan Greenblatt, der CEO der Anti-Defamation League, warnte vor dem, was seiner Meinung nach der Hass in den USA ansteigen lässt.

„Es steht außer Frage, dass der Hass zunimmt“, sagte er Erica Hill auf CNN At This Hour und fügte hinzu, dass Antisemitismus oft mit Anti-LGBTQ-Diskriminierung einhergeht.

Nach der Entdeckung des jüngsten Angriffsplans auf ein jüdisches Gotteshaus forderte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul eine stärkere Unterstützung „für Gemeinschaften, die potenzielle Ziele von Hassverbrechen sind“.

„Hier in New York“, sagte sie, „werden wir keine Gewalt oder Engstirnigkeit gegenüber irgendeiner Gemeinschaft tolerieren. Wir stehen gemeinsam gegen Hass – heute und jeden Tag.“

Der 19-jährige Mann, der beschuldigt wird, Anfang dieses Jahres in einem Supermarkt in einem schwarzen Viertel in Buffalo, New York, zehn Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt zu haben, wird sich voraussichtlich schuldig bekennen, sagte ein Anwalt des Opfers zuletzt Woche, obwohl sein Erscheinen vor Gericht verschoben wurde.

Diese Entwicklung im Fall der Massenerschießung vom 14. Mai erinnert daran, dass der Tops Friendly Market, wo sich das Gemetzel abspielte, für viele Schwarze im Stadtviertel Masten Park viel mehr ist als ein Lebensmittelgeschäft.

„Der Tops-Markt war ein Ort der Gemeinschaft, ein sicherer Ort, an dem wir uns treffen, reden und zusammen sein konnten“, sagte Phylicia Dove, eine lokale Geschäftsinhaberin, zu meiner CNN-Kollegin Alaa Elassar. „Hier gibt es niemanden, der diese Tops nicht besucht hat. Es war unseres. Auch wenn es nicht das Beste war, es war unseres, und jetzt wurde unser sicherer Raum infiltriert und uns genommen, und das ist etwas, was wir betrauern.“

Martin Bryant, ein weiterer Bewohner, erklärte weiter die Bedeutung von Tops, das im Sommer friedlich wiedereröffnet wurde.

„Tops war ein großer Schub für die Community. Wir hatten tatsächlich einen Lebensmittelladen, den wir unser Eigen nennen konnten. Es war kein Supermarkt wie ein 7-Eleven. Es war ein richtiges Lebensmittelgeschäft. Es hat alle glücklich gemacht“, sagte er zu Elassar. „Lokale Führer haben hart dafür gekämpft.“

Dove unterstrich die Angst, die viele schwarze Amerikaner in Buffalo und anderswo in den letzten Jahren als lebenswichtige Gemeindezentren ergriffen hat – wie historisch schwarze Colleges und Universitäten und die Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston, South Carolina, wo 2015 neun schwarze Gemeindemitglieder erschossen wurden während des Bibelstudiums niedergeschlagen – vom Schrecken gezeichnet.

„Wo können wir existieren und schwarz und sicher sein?“ Sie fragte. „Und wenn es nicht unser Lebensmittelgeschäft oder unsere Kirche oder irgendein anderer Ort ist, an dem wir schon einmal angeschossen wurden, wohin gehen wir dann, um frei zu existieren?“