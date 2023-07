CNN

—



Es ist an der Zeit, dass die Comic-begeisterten, in Cosplay gekleideten Teilnehmer der San Diego Comic-Con (SDCC) zur Convention 2023 in den sonnigen Süden Kaliforniens strömen – aber dieses Jahr sieht es etwas anders aus.

Der Betrug kommt zu einer Zeit, in der Hollywood stillsteht und die gewerkschaftlich organisierten Schauspieler und Autoren der Branche streiken, nachdem die Verhandlungen mit den großen Studios und Streamern über neue Verträge gescheitert sind.

Bei diesen Streiks gibt es Regeln, die die Mitglieder befolgen müssen – einschließlich des Verbots der Teilnahme an Werbeveranstaltungen und Kongressen, so die FAQ-Seite von SAG-AFTRA – und die Auswirkungen dieser Regeln werden dieses Wochenende auf der gefeierten Fan-Convention sicherlich spürbar sein.

The Wrap berichtete im Juni, dass die Marvel Studios in diesem Jahr auf die Präsentation einer Podiumsdiskussion oder eines ihrer üblichen Fanfare-Events in Halle H verzichten (Halle H ist die Kongresshalle mit 6.500 Sitzplätzen, in der die größten und lebhaftesten Podiumsdiskussionen stattfinden). Marvels Panels werden normalerweise am meisten erwartet, und Zuschauer hätten diesen Sommer vielleicht einen ersten Blick auf die kommenden Projekte des Studios geworfen, darunter „The Marvels“, „Agatha: Coven of Chaos“ und „Deadpool 3“.

James Gunn, der frischgebackene Co-CEO der zu Warner Bros. gehörenden DC Studios, antwortete einem Kommentator Anfang des Monats auf seiner Instagram-Seite, dass er dieses Jahr auch nicht auf der Comic-Con sein werde, und fügte hinzu: „Aber wahrscheinlich nächstes Jahr.“ Es sieht also so aus, als ob es dieses Jahr auch keine große Präsentation von Warner Bros. oder DC Studios in Halle H geben wird. (CNN und DC Studios sind beide Teil von Warner Bros. Discovery.)

Letzten Monat wurde weithin berichtet, dass andere Studios wie Universal Pictures, Lucasfilm, Legendary Entertainment, Sony Pictures und Netflix diesem Beispiel folgen und sich aus dem diesjährigen SDCC zurückziehen.

Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis bestätigte jedoch letzte Woche in einem Instagram-Post, dass sie dieses Wochenende in San Diego sein wird, dieses Mal als Autorin ihrer Graphic Novel „Mother Nature“, und soll am Freitag an einer Diskussion über „Mother Nature“ teilnehmen.

Letztlich könnte das Fehlen großer Podiumsdiskussionen, ausgelassener Partys und eines Who-is-Whos an Prominenten, die im Gaslamp-Viertel von San Diego herumlaufen, eine gewisse Erleichterung für SDCC-Anhänger sein, die weniger Menschenmassen, kürzere Warteschlangen und mehr Zugang zu limitierten Artikeln in den Gängen der weitläufigen Ausstellungshalle haben werden.

Den Teilnehmern stehen außerdem das ganze Wochenende über zahlreiche Diskussionsrunden und Workshops zur Verfügung, die nichts mit Prominenten zu tun haben, und das unglaubliche Cosplay, an dem zweifellos das ganze Jahr über gearbeitet wurde, kann endlich präsentiert werden.

Die San Diego Comic-Con beginnt am Donnerstag und läuft bis Sonntag im San Diego Convention Center.