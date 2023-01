Die russischen Titelhoffnungen endeten bei den Australian Open — RT Sport News

Russlands verbleibende Hoffnung auf den Titelgewinn der Männer bei den Australian Open ging zu Ende, als Karen Khachanov am Freitag im Halbfinale in einem Kampf mit vier Sätzen gegen den griechischen Rivalen Stefanos Tsitsipas eine Niederlage erlitt.

Khachanov wurde im Eröffnungssatz durch einen Tiebreak verdrängt und verlor den zweiten Satz mit 4:6, als Tsitsipas die Kontrolle über den Wettbewerb in der Rod Laver Arena übernahm. Der Grieche musste sich auch im dritten Satz trennen und für das Match aufschlagen, bevor Khachanov ein Comeback drohte, indem er die Aufschlagpause zurückeroberte und einen Tiebreak gewann, nachdem er zwei Matchbälle gerettet hatte.

Aber der drittplatzierte Tsitsipas setzte sich im vierten Satz mit einem frühen Break erneut durch und besiegelte den Sieg in einem dreistündigen Match mit 7: 6 (7: 2), 6: 4, 6: 7 (6: 8), 6: 3 21 Minuten.

Für den 18. Samen Khachanov bedeutet das Ergebnis eine aufeinanderfolgende Enttäuschung im Grand-Slam-Halbfinale, nachdem er im selben Stadium der US Open im September verloren hatte.

Trotz der Niederlage kann der 26-Jährige dennoch auf einen weiteren starken Lauf bei einem großen Turnier zurückblicken, wobei Khachanov erst der zehnte aktive Spieler auf der ATP Tour ist, der bei allen vier Grand Slams mindestens das Viertelfinale erreicht hat.

Khachanovs Leistung wird auch dazu beitragen, dass er wieder in die Top Ten der Welt zurückkehrt, nachdem er 2019 in der ATP-Rangliste den achten Platz seiner Karriere erreicht hatte.

Tsitsipas baute unterdessen seinen Kopf-an-Kopf-Rekord gegen Khachanov auf 6:0 aus, aber was noch wichtiger ist, steht in einem zweiten Grand-Slam-Finale seiner Karriere.

Auf den 24-Jährigen könnte am Sonntag in Melbourne Novak Djokovic warten – der Mann, der Tsitsipas bei seinem ersten Auftritt in einem Grand-Slam-Finale bei den French Open im Jahr 2021 in fünf Sätzen besiegte.

Djokovic, ein neunmaliger Australian Open-Rekordmeister, wird sehr gerne weiterkommen, wenn er später am Freitag im zweiten Halbfinale der Männer gegen den ungesetzten Amerikaner Tommy Paul spielt.

Sollten sich Djokovic und Tsitsipas als Tabellenvierter im Finale treffen, wäre es auch ein direkter Kampf zwischen den beiden um den ersten Platz der Welt.