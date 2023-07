Die jüngste Abschwächung des Rubels stelle keine Gefahr für die Finanzstabilität des Landes dar, sagte ein hochrangiger Beamter der russischen Zentralbank am Dienstag.

Der Rückgang des Rubels sei auf Veränderungen in der Handelsbilanz zurückzuführen, sagte die Erste Stellvertretende Vorsitzende Ksenia Yudaeva laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Handelsbilanz ist die Differenz zwischen dem Geldwert der Importe und Exporte eines Landes.

Der Rubel rutschte während des Handels am Dienstag über 90 gegenüber dem US-Dollar ab, ein Niveau, das zuletzt im März 2022 erreicht wurde.

Nach Angaben der Moskauer Börse notierte die russische Währung um 14:33 Uhr Moskauer Zeit bei 90,04 pro Dollar, bevor sie leicht zulegte. Der Euro notierte bei über 98 Rubel, ebenfalls der schwächste Stand seit März 2022.

Yudaeva wies darauf hin, dass die Regulierungsbehörde keinen Grund sehe, den obligatorischen Verkauf eines Anteils der Devisenerträge durch Exporteure wieder einzuführen, eine Maßnahme, die letztes Jahr vorübergehend als Reaktion auf die westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts eingeführt wurde.

Der stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank Aleksey Zabotkin sagte letzte Woche, dass der Rubel durch die sinkenden Preise russischer Exporte beeinträchtigt worden sei.

Die Währung hat seit dem kurzlebigen Aufstand des privaten Militärunternehmens Wagner stark an Boden verloren. Die von Jewgeni Prigoschin angeführte Gruppe startete am 23. und 24. Juni einen Aufstand gegen die militärische Führung Russlands. Bewaffnete Einheiten besetzten ein Militärhauptquartier in Rostow am Don und einige Kräfte marschierten auf Moskau zu. Nachdem es ihm nicht gelang, die Unterstützung der regulären russischen Armee zu gewinnen, brach Wagner seinen Vormarsch auf die Hauptstadt ab und einigte sich mit den Behörden.

Auch der Rubel stand in den letzten Wochen aufgrund niedrigerer Ölpreise und westlicher Sanktionen unter Druck, die ausländische Investitionen einschränken und das Devisenangebot von Exporteuren einschränken.

