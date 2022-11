Die russische Gasgewohnheit Europa kann nicht aufhören: LNG – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Die europäischen Staats- und Regierungschefs rühmten sich damit, ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, seit Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert sei. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Während die Lieferungen von Erdgas, das per Pipeline geliefert wird, in diesem Jahr dramatisch zurückgegangen sind, stiegen die Importe von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus Russland in die EU in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 nach Angaben der Europäischen Kommission im Jahresvergleich um 46 Prozent.

Für die EU-Länder besteht das Risiko, dass die zunehmende Nutzung von LNG auf See aus Russland Europa 2023 einer neuen Runde von Putins Gaserpressung aussetzen könnte, während der Block versucht, seine Gasvorräte für den Winter aufzufüllen.

EU-Beamte sind stolz darauf, dass die Länder ihre Käufe von russischen fossilen Brennstoffen seit Beginn des Krieges reduziert haben, als führende Politiker versuchten, die Finanzen des Kremls zu schwächen. „Wir müssen Russlands Einnahmen kürzen, mit denen Putin seinen grausamen Krieg in der Ukraine finanziert“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im September.

Und während die Versorgungskürzungen bei Pipeline-Gas drastisch waren – eine Kombination aus Russland, das den Fluss von Pipelines einschränkt, und EU-Ländern, die ihre Importe diversifizieren – erzählt Europas kleinerer LNG-Handel mit Russland eine andere Geschichte.

Von der Kommission mit POLITICO geteilte Statistiken zeigen, dass die EU-Länder zwischen Januar und September 2022 16,5 Milliarden Kubikmeter (bcm) russisches LNG importierten, gegenüber 11,3 bcm im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Anstieg der LNG-Importe ist gering im Vergleich zum enormen Rückgang der russischen Pipeline-Gasimporte, die sich nach Angaben der Kommission von 105,7 Mrd. Kubikmeter in den ersten neun Monaten des Vorjahres auf 54,2 Mrd. Kubikmeter im gleichen Zeitraum dieses Jahres halbierten. Aber der LNG-Anstieg widerspricht der EU-Rhetorik und ist nicht ohne eigene Risiken, sagten Energiemarktanalysten.

Laut einer Analyse der Energiemarktüberwachungsgruppe Montel waren Frankreich, die Niederlande, Spanien und Belgien im Jahr 2022 die Hauptimporteure von russischem LNG, wobei ein Drittel der russischen LNG-Lieferungen nach Europa nach Frankreich und fast ein Viertel nach Spanien gingen.

Der größte Teil des russischen LNG, das nach Europa gelangt, stammt vom Energieunternehmen Novatek, das das LNG-Terminal Jamal im Nordwesten Sibiriens betreibt, an dem der französische Energieriese TotalEnergies ein Minderheitsaktionär ist. Einige europäische Länder haben langfristige Verträge zum Import von LNG, die noch mehrere Jahre laufen.

Im Gegensatz zum mehrheitlich russischen Staatsunternehmen Gazprom, das ein Monopol auf Pipeline-Exporte hat, ist Novatek ein unabhängiges Unternehmen, hat aber „Aktionäre“. [who] sind dem Kreml nahe, der seine Operationen stark beeinflussen kann“, heißt es in einer vom Center on Global Energy Policy der Columbia University veröffentlichten Analyse.

Nur zwei Länder in Europa – Großbritannien und Litauen – haben die russischen LNG-Importe vollständig gestoppt.

Anne-Sophie Corbeau, eine globale Forschungswissenschaftlerin bei Columbia, sagte, es sei „sehr bequem für alle, die Augen vor russischen LNG-Strömen nach Europa zu verschließen“.

Aus wirtschaftlicher Sicht, sagte Corbeau, sei es für Europa „sinnvoll“, vorerst weiter LNG aus Russland zu importieren. Das Ausschneiden von russischem LNG aus dem EU-Markt würde bedeuten, dass europäische Länder mehr LNG aus anderen Teilen der Welt kaufen würden, was die Preise für ärmere Länder in Asien in die Höhe treiben würde.

„Die Preise wären stratosphärisch und das wäre extrem schlecht, nicht nur für Europa, sondern auch für viele Länder, die sich das nicht leisten könnten [LNG]“, sagte Corbeau.

Aber sie fügte hinzu, erhöhte Importe von russischem LNG erhöhten das Potenzial für „Russland, LNG als geopolitische Waffe einzusetzen“ – genau wie es es mit Pipeline-Gas getan hat. Putin könnte möglicherweise Exporte in „unfreundliche“ Länder blockieren und gleichzeitig ärmeren Staaten in Asien, die unter schwerer Energieknappheit leiden, weiterhin eine Gas-Rettungsleine bieten.

Ein solcher Schritt könnte 2023 Konsequenzen für die EU haben, angesichts neuer Warnungen der Internationalen Energieagentur, dass Europa während der Speicherfüllsaison im nächsten Sommer mit einer Gasversorgungslücke von bis zu 30 Mrd. Kubikmeter konfrontiert sein könnte.

Svitlana Romanko, Direktorin der ukrainischen Kampagnengruppe Razom We Stand, die auf ein vollständiges EU-Embargo für russische fossile Brennstoffe drängt, sagte, es gebe einen klaren moralischen Grund, die russischen LNG-Importe einzustellen.

„Während die EU hart über Sanktionen und Embargos spricht, ist die Realität, dass sehr wenig getan wird, um die Importe von LNG zu reduzieren“, sagte Romanko. „Europa muss jetzt handeln und diese absurde und kontraproduktive Finanzierung der russischen Kriegsmaschine stoppen.“