Der Rekordeinbruch wird auf die Verknappung von Hightech-Komponenten aufgrund westlicher Sanktionen zurückgeführt

Die Automobilproduktion in Russland ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im September um 77,4 % auf 23.800 Einheiten eingebrochen und gegenüber August um 3,8 % zurückgegangen, so die am Mittwoch veröffentlichten Daten des föderalen staatlichen Statistikdienstes (Rosstat).

Von Januar bis September dieses Jahres wurden insgesamt 349.000 Autos hergestellt, das sind 65,9 % weniger als im gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Die Produktion von Frachtfahrzeugen ging im September um 33,8 % auf 11.700 Einheiten zurück, stieg aber insgesamt um 5,4 % gegenüber August von 103.400 produzierten Lkw.

Analysten sagen, dass sich die Produktionsstruktur teilweise aufgrund westlicher Sanktionen ändert. Während es der Industrie gelungen ist, die Produktion einfacher Artikel anzukurbeln, hat sie Schwierigkeiten in Hightech-Sektoren erlebt – die Produktion bestimmter Komponenten hat zugenommen, während die Anzahl der montierten Autos zurückgegangen ist.

Russlands Automobilindustrie, die stark von ausländischen Investitionen und Ausrüstung abhängig ist, wurde von der weltweiten Halbleiterknappheit und zuletzt von einem Exodus internationaler Hersteller aufgrund des Konflikts in der Ukraine getroffen.

Die meisten der in Russland tätigen globalen Autohersteller haben entweder das Land verlassen oder die Lieferungen von Autos und Komponenten ausgesetzt und die lokale Produktion auf unbestimmte Zeit eingestellt.

Daten zeigen, dass sich das Gesamtvolumen der russischen Industrieproduktion im September im Jahresvergleich um 3,1 % verlangsamt hat.

