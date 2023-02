Die Rückkehr des Jedi! Luke Skywalker verkauft signierte Star Wars-Poster für die Ukraine – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Liebe Star Wars? Hassen Sie Wladimir Putin? Dann gibt es gute Nachrichten, denn Luke Skywalker wird mit dem Verkauf von signierten Postern beginnen, um Geld für die Aufrechterhaltung der Drohnenversorgung der ukrainischen Armee zu sammeln.

„Wir haben uns entschieden, Star Wars-Poster zu signieren, eine begrenzte Anzahl“, sagte Mark Hamill, der Schauspieler, der Skywalker in den legendären Filmen spielte, POLITICO in einem exklusiven Interview. „Für echte Hardcore-Sammler – insbesondere diejenigen, die über ein verfügbares Einkommen verfügen – können Sie viel mehr Geld bekommen … als Sie sich vorstellen können.“

Wie genau die Poster zum Verkauf angeboten werden, muss noch festgelegt werden, aber die Idee, „Hunderte und Tausende von Menschen teilnehmen zu lassen [a competition or auction]das ist schlau“, sagte Hamill.

Der Posterverkauf wird voraussichtlich nächste Woche beginnen und findet vor dem einjährigen Jahrestag des Krieges in der Ukraine am 24. Februar statt, bei dem der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov sagte, Russland plane eine große Offensive.

Dies ist wirklich die Rückkehr der Jedi – Hamill gab bekannt, dass er seit 2017, als „Star Wars: The Last Jedi“ herauskam, keine signierten Artikel mehr verkauft hat. „Das ist einfach nicht etwas, was ich tue“, sagte er und fügte hinzu, dass er es gerne tue, um die Ukraine zu unterstützen, deren anhaltender Kampf gegen Russland „geradezu inspirierend“ sei.

Hamill sagte, dass etwas, das er aus der/den Welt(en) von Star Wars gelernt hat, darin besteht, „das Richtige zum Wohle aller zu tun, anstatt sich nur um Eigeninteresse zu drehen“, und fügte hinzu, dass der Vergleich der beiden Welten „das Wahre“ nicht trivialisieren sollte Schrecken dessen, was den Ukrainern bevorsteht.“

„Das eine ist wirklich ein Märchen für Kinder, das war ursprünglich Star Wars. Und die Realität, die nackte Realität dessen, was in der Ukraine vor sich geht, ist erschütternd.“

Ukrainische Soldaten fliegen eine Drohne am Stadtrand von Bachmut in der Ostukraine | Sameer Al-Doumy/AFP über Getty Images

Der Erlös aus dem Verkauf der Poster geht an die ukrainische Fundraising-Plattform United24. Hamill wurde im September Botschafter des Projekts „Army of Drones“ der Plattform, nachdem ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich gebeten hatte, sich dem Kampf gegen das „Reich des Bösen“ anzuschließen, wie er Russland nannte – eine Anspielung auf das Galaktische Imperium, die brutale Diktatur Angeführt vom bösen Palpatine in der Star Wars-Saga.

Der Schauspieler sagt, er sei „begeistert“, dass sich das Fundraising-Projekt zu diesem „massiven, weltweiten Ereignis“ entwickelt habe, und sagte, dass „alles, was ich tun kann, egal wie klein es ist, etwas ist, wozu ich mich verpflichtet fühle.“

Die „Armee der Drohnen“ umfasst die Beschaffung, Wartung und Ausbildung von Drohnen, da die Drohnen laut der Website des Projekts zur Überwachung der Frontlinie eingesetzt werden. „Drohnen sind in diesem Konflikt so wichtig. Sie sind die Augen im Himmel. Sie schützen die Grenze, sie überwachen“, sagte Hamill.

Das Projekt ist ein Joint Venture zwischen den ukrainischen Streitkräften, dem Ministerium für digitale Transformation und United24. Letzteres wurde von Zelenskyy gegründet und hat es bisher getan erzogen über 1,8 Millionen Euro.

Andere Prominente – darunter die Band Imagine Dragons und die Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand – wurden ebenfalls zu Botschaftern der Plattform ernannt.

„Das Licht wird die Dunkelheit besiegen. Ich glaube daran, unser Volk glaubt daran“, sagte Zelenskyy letztes Jahr während eines Videoanrufs zu Hamill und dankte ihm für die Unterstützung des ukrainischen Volkes.